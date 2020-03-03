RU  UA

Лайм

Jerry Heil назвала вероятных победителей Евровидения-2020, и некоторые ей этого не простили

Некоторые даже пригрозили певица отпиской

вторник, 3 марта 2020, 17:36
читати статтю українською

Финалистке Национального отбора на Евровидение-2020, певице Jerry Heil досталось в сети за мнение о группе Little Big, которая представит в этом году на конкурсе Россию. В эпатажных музыкантах автор хита "Охрана_Отмєна" увидела потенциальніх победителей, но с этим согласились далеко не все.

Не понравилось некоторым читателям молодой артистки и ее общее позитивное отношение к группе из России. Кое-кто даже пригрозил отпиской.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Вечером 2 марта в России определились с представителем на Евровидении-2020. Певец из Запорожья Александр Панайотов, которому ранее журналисты поспешно приписали эту миссию, в Нидерланды все же не поедет. В этом году в Роттердаме страну представит эпатажная группа Little Big.

"Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" - написала в Инстаграм Jerry Heil, отметив в своем посте музыкантов. Здесь-то и началась шумиха.

В комментариях к фотографии певице вдруг заявили, что поддерживать российскую группу сейчас вовсе некорректно. Некоторые даже посчитали, что дело в зависти и поражении в финале Нацотбора: "Отписываюсь после этого поста… с теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", "Как можно поддерживать группу из РФ?", "Фу, Яна, что за дичь?", "Ну ясно. Тебе обидно, что ты проиграла на отборочном", - дискутируют под постом.

Напомним, группу Little Big собрали в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает акцент на музыке и перформансе. Зачастую в своих песнях и клипах Little Big с юмором обыгрывает различные стереотипы о русских, благодаря чему ролики быстро становятся вирусными и набирают десятки миллионов просмотров.

Так, к примеру, один из главных хитов группы SKIBIDI на сегодняшний день может похвастаться более чем 300 млн просмотров на YouTube.

  • Украину в Нидерландах должна представить группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".
  • На прошлой неделе Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в Нацотборе. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Сын Елизаветы II так старался впечатлить модель, что позволил ей согрешить в святая святых королевы

Младший сын Елизаветы II снова прославился в прессе, но и на этот раз во дворце не обрадуются

Из-за ошибки персонала вокруг "1+1" разгорелся "сепаратистский скандал"

1 марта в эфире шоу Голос країни-10 канал 1+1 допустил ошибку, которая вызвала волну возмущений

Девушка сделала тату на глазах, но цена услуги оказалась слишком высокой - зрение ей уже не вернуть

Девушка не видит не правый глаз, при этом полную потерю зрения врачи считают лишь вопросом времени

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: