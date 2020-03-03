Jerry Heil назвала вероятных победителей Евровидения-2020, и некоторые ей этого не простили

Финалистке Национального отбора на Евровидение-2020, певице Jerry Heil досталось в сети за мнение о группе Little Big, которая представит в этом году на конкурсе Россию. В эпатажных музыкантах автор хита "Охрана_Отмєна" увидела потенциальніх победителей, но с этим согласились далеко не все.

Не понравилось некоторым читателям молодой артистки и ее общее позитивное отношение к группе из России. Кое-кто даже пригрозил отпиской.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Вечером 2 марта в России определились с представителем на Евровидении-2020. Певец из Запорожья Александр Панайотов, которому ранее журналисты поспешно приписали эту миссию, в Нидерланды все же не поедет. В этом году в Роттердаме страну представит эпатажная группа Little Big.

"Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" - написала в Инстаграм Jerry Heil, отметив в своем посте музыкантов. Здесь-то и началась шумиха.

В комментариях к фотографии певице вдруг заявили, что поддерживать российскую группу сейчас вовсе некорректно. Некоторые даже посчитали, что дело в зависти и поражении в финале Нацотбора: "Отписываюсь после этого поста… с теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", "Как можно поддерживать группу из РФ?", "Фу, Яна, что за дичь?", "Ну ясно. Тебе обидно, что ты проиграла на отборочном", - дискутируют под постом.

Напомним, группу Little Big собрали в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает акцент на музыке и перформансе. Зачастую в своих песнях и клипах Little Big с юмором обыгрывает различные стереотипы о русских, благодаря чему ролики быстро становятся вирусными и набирают десятки миллионов просмотров.

Так, к примеру, один из главных хитов группы SKIBIDI на сегодняшний день может похвастаться более чем 300 млн просмотров на YouTube.

Украину в Нидерландах должна представить группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".

На прошлой неделе Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в Нацотборе. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем.

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