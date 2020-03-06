Известная модель в коляске пристыдила Остапчука за слова об "инвалидах" - ответ был неожиданным

В сети продолжают обсуждать фразы Владимира Остапчука, которыми он отличился на концерте группы KAZKA. Зрители хорошо запомнили его неуместные шутки, а на одну из них отреагировала модель с инвалидностью Александра Кутас.

Напомним, Остапчук заявил со сцены, что Евровидение - "конкурс геев и инвалидов". Высказывание ведущего задело 26-летнюю модель и она решила лично обратиться к Владимиру. Но последующего ответа девушка никак не ожидала. В своем Фейсбук-посте Александра приводит дословную реакцию Остапчука.

Фото: facebook.com/Александра Кутас

"Та господи. Никто никого не собирался обижать. В чем суть претензии, я сказал слово "инвалид" в микрофон? Да, простите, раз такие вещи обижают, приношу извинения. Вообще не вижу тут проблемы Так в чем же суть претензии?", - сказал ведущий.

Александра пишет, что не ожидала такой реакции Остапчука и она решила ему ответить:

"Владимир, просто чтобы я понимала, Вы не видите проблемы в том, чтобы прямо сейчас лично меня назвать термином "инвалид"? В следствии родовой травмы, я с детства передвигаюсь на инвалидном кресле".

Остапчук не заставил себя долго ждать и написал ответ:

"Александра, просто чтоб я понимал. Вы действительно обижаетесь на само слово, которым называют людей с ограниченными способностями в стране, где нет пандусов на главной площади столицы?! Вас обижает термин сказанный вскользь в контексте, где нельзя употребить юридический термин, но вы ок с тем, в каких условиях живут люди? Я искренне желаю Вам так же рьяно защищать свои права не по надуманным раздутым поводам, а в реальных изменениях в стране. Врага номер один нашли".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Я убеждена, подобная риторика публичного человека недопустима ни в одном уважающем себя обществе. Мне искренне обидно, за трех прекрасных девушек с инвалидностью, присутствующих на концерте, которым вся эта ситуация не могла не испортить настроение", - подытожила модель.

Ранее Владимиру Остапчуку досталось от хейтеров за публичный троллинг жены. Шоумен сообщил поклонникам, что получил травму, а также не упустил возможности в очередной раз высмеять слова бывшей возлюбленной.

Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты.

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