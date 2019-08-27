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В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур

Изабель Толедо называли дизайнером среди дизайнеров

вторник, 27 августа 2019, 11:38
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Кубино-американский дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет. Независимый модельер стала известной во всем мире благодаря платью для Мишель Обамы, в котором та пришла на церемонию инаугурации 44-го президента, ее супруга Барака Обамы.

Как пишет Associated Press со ссылкой на представителей Толедо, причиной смерти стало онкологическое заболевание, рак молочной железы.

Изабель Толедо называли дизайнером среди дизайнеров за ее умение сочетать геометрические формы с грациозностью, пишет New York Times. Сама же дизайнер описывала свой стиль, как "романтическая математика".

Свою первую коллекцию дизайнерской одежды Изабель Толедо представила в 1985 году. Однако настоящая слава к ней пришла после инаугурации Обамы. За последние несколько лет в нарядах дизайнера также были замечены актрисы Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.

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