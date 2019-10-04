RU  UA

Лайм

Модные тренды осени: 10 стильных луков выходного дня

Что надень осенью на выходных

пятница, 4 октября 2019, 19:00
читати статтю українською

В холодное время года тоже хочется красиво одеваться. Но, учитывая погодные условия, это намного сложнее, чем летом и весной. Что же надеть в прохладные осенние выходные, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть на все сто?

Конечно, выбор наряда всегда зависит от того, куда именно вы идете. Если это прогулка в парке или посиделки в кофейне, можно остановиться на чем-то уютном и практичном. В моде простые образы, поэтому теплый наряд, в котором вы не будете беспокоиться о своем комфорте - отличная идея.

Если же вам нужно что-то более нарядное, можно задуматься о классическом луке. Пальто или пиджак, брюки, длинная юбка или однотонные лосины - все это будет прекрасно сочетаться со стильным свитером или гольфом. Дополнить образ можно шляпкой или аккуратными украшениями.

Многослойность все еще не теряет актуальности. Поэтому, если вы не уверены в погоде и хотите оставаться в комфорте, какой бы ни была температура, это ваш вариант. Под большой оверсайз свитер или реглан можно надеть милый топ, также хорошо под такой образ подойдут объемные накидки.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Модные тренды осени: 10 вариантов стильной обуви на октябрь

Какая обувь сейчас наиболее актуальна

Модные тренды осени: что надеть в прохладные дни октября

Самые актуальные модные фишки сезона

Модные тренды этой осени: разбираем гардероб Елены Зеленской

Модные луки на осень 2019 - Самые яркие наряды Елены Зеленской

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: