Модные тренды осени: 10 стильных луков выходного дня

В холодное время года тоже хочется красиво одеваться. Но, учитывая погодные условия, это намного сложнее, чем летом и весной. Что же надеть в прохладные осенние выходные, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть на все сто?

Конечно, выбор наряда всегда зависит от того, куда именно вы идете. Если это прогулка в парке или посиделки в кофейне, можно остановиться на чем-то уютном и практичном. В моде простые образы, поэтому теплый наряд, в котором вы не будете беспокоиться о своем комфорте - отличная идея.

Если же вам нужно что-то более нарядное, можно задуматься о классическом луке. Пальто или пиджак, брюки, длинная юбка или однотонные лосины - все это будет прекрасно сочетаться со стильным свитером или гольфом. Дополнить образ можно шляпкой или аккуратными украшениями.

Многослойность все еще не теряет актуальности. Поэтому, если вы не уверены в погоде и хотите оставаться в комфорте, какой бы ни была температура, это ваш вариант. Под большой оверсайз свитер или реглан можно надеть милый топ, также хорошо под такой образ подойдут объемные накидки.

Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает Елена Зеленская.

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