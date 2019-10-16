RU  UA

Лайм

В сети обсуждают официальные наряды Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане: фото

Для поездки герцог и герцогиня Кембриджские подобрали традиционные пакистанские наряды

среда, 16 октября 2019, 16:35
читати статтю українською

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в дипломатическую поездку в Пакистан. Для пятидневной командировки Кейт Миддлтон выбрала национальные наряды, чтобы выразить уважительный жест принимающей стороне и не задеть чувства местных жителей.

Для первого выхода в свет в Пакистане жена принца Уильяма выбрала голубой наряд от Catherine Walker, состоящий из платья и брюк. Это традиционная пакистанская одежда, которую местные называют "шальвар-камиз". Герцог Кембриджский сопровождал супругу в классическом темно-синем костюме и белой рубашке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

На следующий день Кейт и Уильям посетили школу для девочек в Исламабаде. Для встречи с преподавателями и ученицами Миддлтон выбрала костюм от местного бренда Maheen Khan, состоящий из удлиненной туники синего цвета и брюк в тон. Наряд был украшен вышивкой в арабском стиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Позже герцоги отправились в национальный парк Маргаллах-Хилз, а уже вечером супружеская пара встретилась с президентом и премьер-министром Пакистана. Для официальной встречи Кейт выбрала зеленую тунику и светлые брюки. Образ Миддлтон дополнила темными лодочками, клатчем в тон и палантином от местного дизайнера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Закончился второй день торжественным приемом у Пакистанского монумента. На него чета приехала на местном праздничном транспорте тук-туке. Герцогиня нарядилась в сверкающее изумрудное платье в пол, расшитое пайетками. Образ дополнил изящный шарф с бахромой из бисера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Принц Уильям также последовал дресс-коду, появившись на вечере в традиционном торжественном мужском костюме похожего оттенка. Супруги гармонично смотрелись вместе.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон для визита в Пакистан надела платье, похожее на наряд принцессы Дианы.

Оля Полякова устроила очередной "баттл" с Каменских: певицу попросили угомониться

Украинская певица Оля Полякова снова устроила модный "баттл" и получила ответ от Насти Каменских.

Модные тренды осени: 10 белых вещей, без которых не обойтись

Смотрите подборку модных женских вещей на осень 2019 года

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: