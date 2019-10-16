В сети обсуждают официальные наряды Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане: фото

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в дипломатическую поездку в Пакистан. Для пятидневной командировки Кейт Миддлтон выбрала национальные наряды, чтобы выразить уважительный жест принимающей стороне и не задеть чувства местных жителей.
Для первого выхода в свет в Пакистане жена принца Уильяма выбрала голубой наряд от Catherine Walker, состоящий из платья и брюк. Это традиционная пакистанская одежда, которую местные называют "шальвар-камиз". Герцог Кембриджский сопровождал супругу в классическом темно-синем костюме и белой рубашке.
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На следующий день Кейт и Уильям посетили школу для девочек в Исламабаде. Для встречи с преподавателями и ученицами Миддлтон выбрала костюм от местного бренда Maheen Khan, состоящий из удлиненной туники синего цвета и брюк в тон. Наряд был украшен вышивкой в арабском стиле.
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Позже герцоги отправились в национальный парк Маргаллах-Хилз, а уже вечером супружеская пара встретилась с президентом и премьер-министром Пакистана. Для официальной встречи Кейт выбрала зеленую тунику и светлые брюки. Образ Миддлтон дополнила темными лодочками, клатчем в тон и палантином от местного дизайнера.
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Закончился второй день торжественным приемом у Пакистанского монумента. На него чета приехала на местном праздничном транспорте тук-туке. Герцогиня нарядилась в сверкающее изумрудное платье в пол, расшитое пайетками. Образ дополнил изящный шарф с бахромой из бисера.
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Принц Уильям также последовал дресс-коду, появившись на вечере в традиционном торжественном мужском костюме похожего оттенка. Супруги гармонично смотрелись вместе.
- Ранее королева Елизавета II устроила в Букингемском дворце банкет. Герцогиня Кембриджская появилась на приеме в платье от Alexander McQueen, голову ее украшала тиара с бриллиантами и жемчугом "Узелки любви", которую ранее носила принцесса Диана.
- Кейт Миддлтон повторила образ Мелании Трамп. Супруга принца Уильяма надела лавандовую блузку от Gucci с бантом и черные брюки-палаццо от Jigsaw. Три год назад в такой же блузе от Gucci, только розового цвета, выходила в свет Мелания.
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