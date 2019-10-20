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Время утеплиться: 10 модных свитеров на прохладную осень

Какие свитера выбрать в этом сезоне

воскресенье, 20 октября 2019, 19:00
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Свитер - один из самых популярных и комфортных элементов гардероба на холодные времена года. Но чтобы выглядеть в нем стильно и современно нужно обязательно знать о последних трендах. Какие свитера модные в этом году? Мы уже узнали это и готовы поделиться с вами!

В этом сезоне в моде оверсайз. Это значит, что большие и широкие свитера станут отличным вариантом. Сочетать их можно как с брюками и лосинами, так и с шортами, создавая эффект короткого теплого платья. Также стоит обратить внимание и на кардинально противоположную модель - кроп. Укороченные свитерки будут прекрасно смотреться с высокими штанами и юбками. Идеальным дополнением к ним может стать длинное пальто или большая куртка.

Не теряют своей актуальности и теплые гольфы. Они закрывают горло, что помогает не только дополнительно утеплиться, но и очень просто добиться эффекта строгости в образе. Такие модели стоит носить с чем-то однотонным, избегая цветастых узоров. Хорошо подойдут под такой наряд большие серьги и мягкий шарф.

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