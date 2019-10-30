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Стильный и теплый оверсайз: 10 модных свитеров на прохладную осень

Самые актуальные и уютные тренды сезона

среда, 30 октября 2019, 19:00
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Оверсайз-свитера - самый актуальный тренд этого сезона. Этот элемент гардироба подходит абсолютно под любой стиль и фигуру, также он прекрасно греет и создает приятное ощущение уюта. Какие же свитера самые модные? Об этом мы расскажем в этом материале.

Большие и мягкие свитера стали настоящим хитом этой осени. Из цветов самыми модными являются кремовый, бежевый, серый, пудровый розовый, молочный. Оверсайз-свитер можно носить совершенно по-разному: заправить в брюки, надеть на блузу, выбрать совсем большую модель и носить ее как теплое платье.

Также можно выбрать свитер-кардиган на пуговицах, от станет отличной накидкой. Такой вариант удобен тем, что годится под любой более легкий наряд. Если думаете, что вам может быть жарковато - это идеальный лук.

Главное условие современного оверсайза - он должен быть уютным. Откажитесь от синтетики и колючей шерсти. Лучше выбирать натуральные мягкие материалы. Они и послужат дольше, и вам будет гораздо комфортнее их носить.

  • Также читайте о нестандартных для сезона оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.
  • Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает Елена Зеленская.

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