Бренд Victoria's Secret впервые за 25 лет отказался от ежегодного помпезного шоу - что пошло не так

Знаменитое шоу бренда нижнего белья Victoria's Secret, которое проходило каждый год 25 лет подряд, в этом году не состоится.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Стюарта Бургдорфера, финансового директора компании L Brands, которой принадлежит VS.

Он объясняет это тем, что компания испытывает серьезные финансовые сложности. В 2019 году чистый убыток L Brands составил 252 миллиона долларов.

Представитель компании также пообещал, что этой зимой Victoria’s Secret проведет другое мероприятие, но не уточнил какое.

Первый показ с участием "ангелов" Victoria’s Secret прошел в 1995-м в Нью-Йорке. В разное время участницами феерического шоу были топовые модели: Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Жизель Бюндхен, Джиджи и Белла Хадид.

Летом 2019-го бренд Victoria’s Secret впервые начал сотрудничать с трансгендерной моделью. Это случилось после того как исполнительный директор VS Эд Разек был раскритикован за отказ выпускать таких моделей на подиум во время показов. Первой принятой на работу транс-моделью стала 22-летняя Валентина Сампайо.

Также мы писали о том, что бренд Victoria's Secret впервые одел в свое белье пышнотелую модель. Имя девушки - Али Тейт Катлер, и она носит 14 размер одежды, который соответствует международному XL.

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