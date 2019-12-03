Новый выпуск Cosmopolitan впервые за 35 лет выйдет с мужчиной на обложке: кто отличился

Британский журнал Cosmopolitan главным героем январского выпуска выбрал мужчину. Им стал Джонатан Ван Несс - стилист и один из ведущих реалити-шоу Queer Eye.

Фото обложки Джонатан опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке телеведущий позирует в пышном персиковом платье от Кристиана Сириано и кроссовках Nike. Стоит отметить, что в последний раз Cosmopolitan ставил на обложку мужчину в 1984 году - тогда героем стал музыкант Бой Джордж.

"Мое тело готово! Первая неженская обложка Cosmopolitan UK за 35 лет!", - подписал публикацию стилист.

Образы, в которых Джонатан появился на страницах глянца, получились не менее яркими и экстравагантными. Автором модной фотосъемки выступила Рэйчел Смит.

Джонатан Ван Несс - соведущий реалити-шоу Queer Eye на Netflix, в котором в основном гетеросексуальным мужчинам помогают решить проблемы и наладить жизнь гомосексуалы - эксперты в культуре, дизайне, моде и стиле. Джонатан идентифицирует себя, как небинарную персону.

В прошлом году обложку британского Cosmopolitan украсила самая крупная профессиональная фотомодель в мире американка Тесс Холлидей. Девушка при росте 1,65 см весит 155 килограмм и при этом является востребованной моделью.

Оскароносная актриса Николь Кидман стала героиней декабрьского выпуска австралийского Vogue, посвященного 60-летию журнала. 52-летняя звезда украсила обложку глянца, а также снялась в стильной фотосессии, где примерила непривычный для себя стиль рокерши.

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