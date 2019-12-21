Дочь Джонни Деппа украсила обложку рождественского номера именитого журнала: фото

Дочь голливудского актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради Лили-Роуз стала героиней праздничного номера французского глянцевого журнала Grazia.

На обложке издания 20-летняя девушка позирует на фоне рождественской елки и ярких огней. В фотосессии для Grazia модель представила одежду французского люксового бренда Chanel.

Съемку уже успели оценить поклонники Лили-Роуз, а также знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

Напомним, что Лили-Роуз с 13 лет активно снимается в рекламе, кино и украшает обложки глянцевых изданий. В 2015 году девушка стала музой Карла Лагерфельда, а также официальным послом модного дома Chanel, представляя рекламную кампанию очков Pearl.

Родители девушки расстались в 2012 году после 14 лет отношений. Затем Джонни Депп женился и развелся с Эмбер Херд, с которой сегодня судится из-за обвинений в домашнем насилии.

Ранее 20-летняя актриса и модель Лили-Роуз Депп рассказала о том, каково это - расти в семье двух мировых знаменитостей.

Конфликт Джонни Деппа и Эмбер Херд не сбавляет оборотов. Бывшая жена актера заявила, что он платил за молчание свидетелям насилия в их семье.

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