Первый выход после рождественских каникул: Меган Маркл очаровала стильным образом

Принц Гарри и Меган Маркл завершили шестинедельный отпуск от королевских обязанностей. Отдыхали супруги вместе с сыном в Канаде, откуда поделились милым снимком с Арчи. Теперь герцог и герцогиня Сассекские вернулись домой, и приступили к активной работе.
Первый публичный выход в свет монаршей четы посвящен посещению Дома Канады в Лондоне. На официальной странице Instagram Меган и Гарри появилось видео со встречи с Верховным комиссаром Канады в Великобритании Джанис Шаретт и другими официальными лицами.
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На кадрах ролика можно рассмотреть и образ герцогини. Меган выбрала для официальной встречи стильный лук: шелковую юбку шоколадного оттенка чуть ниже колен и обтягивающий коричневый свитер, подчеркнувший ее стройную талию. Свой образ жена принца Гарри дополнила замшевыми лодочками в тон, а сверху накинула бежевое пальто.
Принц Гарри нарядился в классический костюм темно-синего цвета. Его строгий образ дополнили белая рубашка и голубой галстук.
- Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл. В заведении были рады королевским гостям, но выполнить строгие требования службы безопасности не смогли.
- Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон. СМИ сообщают, что королевская семья уединится на частном острове в Карибском бассейне.
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