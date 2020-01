Первый выход после рождественских каникул: Меган Маркл очаровала стильным образом

Принц Гарри и Меган Маркл завершили шестинедельный отпуск от королевских обязанностей. Отдыхали супруги вместе с сыном в Канаде, откуда поделились милым снимком с Арчи. Теперь герцог и герцогиня Сассекские вернулись домой, и приступили к активной работе.

Первый публичный выход в свет монаршей четы посвящен посещению Дома Канады в Лондоне. На официальной странице Instagram Меган и Гарри появилось видео со встречи с Верховным комиссаром Канады в Великобритании Джанис Шаретт и другими официальными лицами.

