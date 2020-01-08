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Первый выход после рождественских каникул: Меган Маркл очаровала стильным образом

Герцогиня заметно похудела после рождения первенца

среда, 8 января 2020, 14:01
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Принц Гарри и Меган Маркл завершили шестинедельный отпуск от королевских обязанностей. Отдыхали супруги вместе с сыном в Канаде, откуда поделились милым снимком с Арчи. Теперь герцог и герцогиня Сассекские вернулись домой, и приступили к активной работе.

Первый публичный выход в свет монаршей четы посвящен посещению Дома Канады в Лондоне. На официальной странице Instagram Меган и Гарри появилось видео со встречи с Верховным комиссаром Канады в Великобритании Джанис Шаретт и другими официальными лицами.

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

На кадрах ролика можно рассмотреть и образ герцогини. Меган выбрала для официальной встречи стильный лук: шелковую юбку шоколадного оттенка чуть ниже колен и обтягивающий коричневый свитер, подчеркнувший ее стройную талию. Свой образ жена принца Гарри дополнила замшевыми лодочками в тон, а сверху накинула бежевое пальто.

Принц Гарри нарядился в классический костюм темно-синего цвета. Его строгий образ дополнили белая рубашка и голубой галстук.

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