Первый выход после рождественских каникул: Меган Маркл очаровала стильным образом

Принц Гарри и Меган Маркл завершили шестинедельный отпуск от королевских обязанностей. Отдыхали супруги вместе с сыном в Канаде, откуда поделились милым снимком с Арчи. Теперь герцог и герцогиня Сассекские вернулись домой, и приступили к активной работе.

Первый публичный выход в свет монаршей четы посвящен посещению Дома Канады в Лондоне. На официальной странице Instagram Меган и Гарри появилось видео со встречи с Верховным комиссаром Канады в Великобритании Джанис Шаретт и другими официальными лицами.

На кадрах ролика можно рассмотреть и образ герцогини. Меган выбрала для официальной встречи стильный лук: шелковую юбку шоколадного оттенка чуть ниже колен и обтягивающий коричневый свитер, подчеркнувший ее стройную талию. Свой образ жена принца Гарри дополнила замшевыми лодочками в тон, а сверху накинула бежевое пальто.

Принц Гарри нарядился в классический костюм темно-синего цвета. Его строгий образ дополнили белая рубашка и голубой галстук.

Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл. В заведении были рады королевским гостям, но выполнить строгие требования службы безопасности не смогли.

Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон. СМИ сообщают, что королевская семья уединится на частном острове в Карибском бассейне.

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