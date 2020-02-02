В Киеве стартовала неделя моды - как прошел первый день на Ukrainian Fashion Week 2020

1 февраля в киевском культурном центре "Мистецький Арсенал" стартовала неделя моды. В рамках Ukrainian Fashion Week сезонов осень-зима 2020-2021 свои коллекции презентовали бренды ELENA BURENINA, JULIYA KROS, GUDU, GASANOVA, DZHUS и другие.
Впервые за более чем 40 сезонов на Ukrainian Fashion Week прошел показ молодых дизайнеров FASHION ACCELERATOR SHOW. В нем приняли участие наряды дизайнеров Анастасии Падалки, Юлии Бригиды, Анны Карацюпы, Катерины Гелли и других. theLime заглянул на фэшн-тусовку и проследил за самыми интересными показами первого дня.
Concept
Concept
Concept
Как и всегда Ukrainian Fashion Week стал не только площадкой для фэшн-показов, но и местом встреч креативного мира столицы. К мероприятию присоединились блогеры, журналисты, художники и бизнесмены.
Five
Five
Five
Annkara
Kateryna Hella
Kateryna Hella
Kateryna Hella
Miyo
Miyo
Miyo
Postushna
Postushna
Postushna
Напомним, показы Ukrainian Fashion Week проводятся в Киеве с 1997 года. Украинская неделя моды стала первым событием на территории Восточной Европы, которое предлагает массовое производство моделей готовой одежды. UFW проводится дважды в год и обычно собирает около 60 участников, которые представляют новые коллекции одежды. Благодаря этому мероприятию украинская мода постепенно проникает на мировую арену.
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