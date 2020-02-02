В Киеве стартовала неделя моды - как прошел первый день на Ukrainian Fashion Week 2020

1 февраля в киевском культурном центре "Мистецький Арсенал" стартовала неделя моды. В рамках Ukrainian Fashion Week сезонов осень-зима 2020-2021 свои коллекции презентовали бренды ELENA BURENINA, JULIYA KROS, GUDU, GASANOVA, DZHUS и другие.

Впервые за более чем 40 сезонов на Ukrainian Fashion Week прошел показ молодых дизайнеров FASHION ACCELERATOR SHOW. В нем приняли участие наряды дизайнеров Анастасии Падалки, Юлии Бригиды, Анны Карацюпы, Катерины Гелли и других. theLime заглянул на фэшн-тусовку и проследил за самыми интересными показами первого дня.

ConceptФото: Апостроф / Александр Гончаров

ConceptФото: Апостроф / Александр Гончаров

ConceptФото: Апостроф / Александр Гончаров

Как и всегда Ukrainian Fashion Week стал не только площадкой для фэшн-показов, но и местом встреч креативного мира столицы. К мероприятию присоединились блогеры, журналисты, художники и бизнесмены.

FiveФото: Апостроф / Александр Гончаров

FiveФото: Апостроф / Александр Гончаров

FiveФото: Апостроф / Александр Гончаров

AnnkaraФото: Апостроф / Александр Гончаров

Kateryna HellaФото: Апостроф / Александр Гончаров

Kateryna HellaФото: Апостроф / Александр Гончаров

Kateryna HellaФото: Апостроф / Александр Гончаров

MiyoФото: Апостроф / Александр Гончаров

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MiyoФото: Фото: Апостроф / Александр Гончаров

MiyoФото: Апостроф / Александр Гончаров

PostushnaФото: Апостроф / Александр Гончаров

PostushnaФото: Апостроф / Александр Гончаров

PostushnaФото: Апостроф / Александр Гончаров

Напомним, показы Ukrainian Fashion Week проводятся в Киеве с 1997 года. Украинская неделя моды стала первым событием на территории Восточной Европы, которое предлагает массовое производство моделей готовой одежды. UFW проводится дважды в год и обычно собирает около 60 участников, которые представляют новые коллекции одежды. Благодаря этому мероприятию украинская мода постепенно проникает на мировую арену.

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