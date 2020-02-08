Куда же весной без шляпки: 8 стильных моделей предстоящего сезона на каждый день

Совсем скоро наступит весна - время долгих прогулок, красивых нарядов и первых теплых деньков. В этом материале мы расскажем вам о самых модных головных уборах сезона, чтобы этой весной вы выглядели на все 100 в любую погоду.

Начнем со шляп с широкими полями. Это отличный вариант головного убора на любой случай, ведь такая шляпа будет прекрасно смотреться практически с любой одеждой, кроме явно спортивной.

Шляпу можно надеть с пальто, курточкой, с платьем или брюками. Даже любителям неформальных стилей в одежде такая шляпа идеально подойдет под различные образы.

Еще один вариант универсального головного убора на весну 2020 - берет. Они сейчас буквально врываются обратно в тренды. И не зря, ведь берет идет практически всем и его можно надеть со многими образами.

Отличный вариант на более холодные дни - шапочка-бини. Учитывая современные модные тенденции, носить такую шапку можно не только с повседневной и спортивной одеждой, но и с платьями и даже деловыми костюмами. Эклектика остается в тренде, поэтому не бойтесь смешивать различные стили между собой.

Также этой весной в моде будут различные яркие кепки. Их, как и бини, можно надевать почти под любой наряд. Конечно, с вечерним платьем кепка будет выглядеть немного странно. Но вот с джинсами, юбкой, шортами, лосинами или даже костюмными брюками она может смотреться очень стильно и оригинально.

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