RU  UA

Лайм

Куда же весной без шляпки: 8 стильных моделей предстоящего сезона на каждый день

Лучшие варианты головных уборов на новый сезон

суббота, 8 февраля 2020, 18:42
читати статтю українською

Совсем скоро наступит весна - время долгих прогулок, красивых нарядов и первых теплых деньков. В этом материале мы расскажем вам о самых модных головных уборах сезона, чтобы этой весной вы выглядели на все 100 в любую погоду.

Начнем со шляп с широкими полями. Это отличный вариант головного убора на любой случай, ведь такая шляпа будет прекрасно смотреться практически с любой одеждой, кроме явно спортивной.

Шляпу можно надеть с пальто, курточкой, с платьем или брюками. Даже любителям неформальных стилей в одежде такая шляпа идеально подойдет под различные образы.

Еще один вариант универсального головного убора на весну 2020 - берет. Они сейчас буквально врываются обратно в тренды. И не зря, ведь берет идет практически всем и его можно надеть со многими образами.

Отличный вариант на более холодные дни - шапочка-бини. Учитывая современные модные тенденции, носить такую шапку можно не только с повседневной и спортивной одеждой, но и с платьями и даже деловыми костюмами. Эклектика остается в тренде, поэтому не бойтесь смешивать различные стили между собой.

Также этой весной в моде будут различные яркие кепки. Их, как и бини, можно надевать почти под любой наряд. Конечно, с вечерним платьем кепка будет выглядеть немного странно. Но вот с джинсами, юбкой, шортами, лосинами или даже костюмными брюками она может смотреться очень стильно и оригинально.

загрузка...

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

9 аксессуаров, которые сделают твой весенний гардероб еще более стильным

Что носить весной этого года, чтобы выглядеть модно и трендово

Цвет сезона - бежевый: 10 моделей модной обуви, без которых не обойтись весной 2020

Какая обувь будет в моде этой весной

Украинский фотограф устроила стильную фотосессию для знаменитой мамы Илона Маска

Саша Самсонова показала неувядающую красоту 71-летней Мэй Маск в новой фотосессии.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: