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10 нелепых трендов из "нулевых", которые снова возвращаются в моду

Странные модные вещи, которые опять становятся актуальными

воскресенье, 16 февраля 2020, 18:34
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Мода - штука загадочная. Иногда модными становятся не только красивые, удобные и стильные вещи, но и одежда и аксессуары, которые зачем-то специально портят фигуру и общий образ. В этом материале мы расскажем вам про неудачные тренды нулевых годов, которые опять становятся актуальными.

Начнем с одежды с низкой талией. Это очень спорный элемент одежды, ведь он идет далеко не всем. Счастливые обладательницы тонкой фигуры и длинных ног действительно выглядят эффектно в подобных брюках, шортах и юбках. Но вот барышни с более пышными формами и небольшим ростом смотрятся в таких нарядах не очень хорошо. Все дело в том, что низкая талия зрительно укорачивает ноги и делает акцент на области живота.

Также в тренды возвращаются ботфорты. Опять же, для девушек с длинными ногами это прекрасный вариант обуви. Но для невысоких модниц ботфорты - настоящий кошмар, по мнению модных экспертов. При небольшом росте лучше выбрать сапоги немного ниже колена, так ноги будут смотреться длиннее и элегантнее.

Еще один тренд нулевых, который снова возвращается в моду - огромные очки. Чем они больше, необычнее и ярче - тем лучше. Многим такой тренд кажется нелепым, но есть и те, кто считает его оригинальным и очень стильным.

Не прошло и десяти лет, как мини-юбка опять вернулись в тренды. Короткие джинсовые юбочки опять врываются в моду, поэтому смело доставайте их из своих шкафов.

Нельзя не упомянуть и про велюровые спортивные костюмы, которые некоторые модницы нулевых годов носили не только дома и в спортзал, но и в кафе, театр или даже на работу. Как бы сильно стилисты и модельеры ни ругали эти наряды, полностью избавиться от них не получается. Очень уж они нравятся многим гламурным красоткам. Что ж, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

Те, кто не успел выбросить свои расклешенные штаны, сейчас могут порадоваться, ведь они снова возвращаются в тренды. Также возвращают былую славу и некоторые бьюти-хиты 2000-х годов. Например, автозагар, тонкие брови и завивка-гофре. Ну и, конечно же, стоит обратить отдельное внимание на различные блестки для тела. С приходом теплого сезона они опять будут на пике популярности.

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