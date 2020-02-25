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Как носить скинни и не выглядеть глупо: 4 лайфхака для девушек plus-size

Как носить узкие брюки с пышными формами

вторник, 25 февраля 2020, 19:02
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Обладательницы пышной фигуры тоже могут хотеть носить обтягивающие вещи. И, вопреки критическим мнениям многих, это может выглядить очень эффектно и красиво. Важно только знать, как подчеркнуть плюсы своих форм и немного подкорректировать детали, которые могут смотреться неаккуратно.

Итак, поговорим о скинни для девушек с большими объемами. Чтобы подобные брюки сидели хорошо, нужно учитывать несколько нюансов. Во-первых, обратить внимание на принт. Лучше всего, чтобы он был нейтральным, или чтобы его не было вообще. Вертикальные полоски могут невыгодно подчеркнуть некоторые изгибы, а горизонтальные - зрительно добавить несколько сантиметров. То же самое касается пестрых рисунков.

Также, чтобы зрительно удлиннить ноги, сделать фигуру более утонченной, подчеркнуть талию и сделать ее элегантнее, можно носить скинни с высокой талией.

Фото: cdn.shopify.com

Очень важно следить за формой и расположением карманов, если таковые имеются. Как верно подметила однажды Эвелина Хромченко, "джинсы, как пластическая операция, могут либо фантастически улучшить фигуру, либо совершенно ее испортить". И во многом эффект зависит именно от карманов. Если вы хотите выглядеть стройнее и более подтянуто, нужно выбирать брюки с небольшими карманами, которые находятся на верхней части области ягодиц. Ну а низкие и широкие карманы, наоборот, зрительно утяжелят бедра и сделают образ более грубым.

Фото: cdn.shopify.com

Цвет. Многие слышали, что черный стройнит. И это действительно так. Но это не значит, что пышным красоткам можно носить только черные вещи. Однотонные белые брюки могут смотреться очень эффектно, например, в сочетании с заправленным свободным топом. Очень хорошо смотрятся также темно-серые, бежевые, пастельные скинни. Также не стоит бояться ярких цветов: красного, оранжевого, желтого. А вот стразов, вышивки и прочих подобных украшений на брюках полным девушкам лучше избегать, чтобы не делать образ слишком тяжелым.

Фото: cdn.shopify.com

И главный лайфхак для обладательниц выразительной фигуры - не нужно бояться ее показывать! Если у вас большая попа, но она при этом подтянута и нравится вам самим, подчеркните это достоинство. Не нужно прятать объемы под мешковатой одеждой, ведь кто сказал, что красивой может быть только миниатюрная фигура? Любое тело может выглядеть хорошо. Важно только грамотно подчеркивать свои плюсы, быть уверенными в себе и стараться поддерживать себя в хорошей, здоровой форме.

Фото: cdn.shopify.com

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