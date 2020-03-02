Как носить джинсы и сапоги этой весной: советы и запреты нового сезона

Джинсы и ботинки - вещи, которые никогда не выходят из трендов. Однако, постоянно и кардинально меняется мода на их фасоны и сочетания между собой. В этом материале мы расскажем вам, как следует носить джинсовые штаны и грубую обувь весной 2020.

Начнем со свободных джинсовых брюк, так называемых "Mom Jeans" или "Boyfriend Jeans". Это джинсы свободного кроя, с прямыми штанинами и средней или высокой талией. Такие штаны лучше всего сочетать с ботинками на грубой платформе, армейскими ботами или полусапожками на небольшом широком каблуке.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Скинни-джинсы также хорошо смотрятся с высокой платформой, небольшим каблуком или ровной подошвой. Но также их можно надеть с ботинками более спортивного стиля. Чтобы создать более романтичный образ, можно надеть скинни в сочетании с аккуратными полусапожками на тонком не слишком высоком каблуке.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Рваные джинсы все еще не теряют своей актуальности. Они будут отлично смотреться с грубыми ботинками на низком ходу. Особенно в том случае, если не слишком туго затягивать шнурки. Также отличной идеей будет сочетание рваных штанов, строгой заправленной блузки и простых ботинок или полусапожек до щиколотки.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Ну а в антитрендах сейчас оказались следующие сочетания: скинни-джинсы и ботфорты, ботинки на высоком каблуке в сочетании с синими джинсовыми брюками любого кроя, рваные джинсы и обувь в ковбойском стиле.

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