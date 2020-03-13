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Как и с чем носить джинсы этой весной: 8 стильных луков на первые теплые дни

Какие сочетания в моде в этом сезоне

пятница, 13 марта 2020, 19:38
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Джинсы - один из наиболее универсальных элементов современного гардероба. Их можно надеть практически с чем угодно. Однако, каждый сезон появляются новые модные сочетания денима и других вещей. В этом материале мы расскажем вам, с чем носить джинсовые брюки весной 2020.

Одно из самых трендовых сочетаний этого сезона - синие классические джинсы с высокой талией и простая деловая блуза или рубашка. Если вы хотите сделать образ более строгим, можно дополнить его туфлями-лодочками и прозрачными очками. Если же вам нравится более повседневный лук, можно надеть кроссовки и легкую курточку, или же добавить немного ярких аксессуаров.

Также стоит обратить внимание на сочетания джинсовых брюк и коротких топов. Это прекрасный вариант для прогулки в теплый день. Конечно, в офис в таком виде не пойдешь, но для встречи с друзьями или для свидания на свежем воздухе этот образ - идеальное попадание. Что касается обуви, сюда отлично подойдут как спортивные модели, так и более элегантные.

Хорошей идеей будет сочетание так называемых "Mom Jeans" и "Boyfriend Jeans", гольфа под горло и длинного пальто. К этому луку также подойдет практически любая обувь. Особенно хорошо будут смотреться светлые кроссовки или полусапожки на грубом каблуке.

Если вы отправляетесь на деловую встречу, можно надеть джинсовые штаны с гольфом или другой однотонной кофтой по фигуре, а сверху набросить короткий пиджак. Так вы будете выглядеть достаточно актуально и стильно, ну а после рабочего дня сможете отправиться в кафе или к друзьям, не чувствуя дискомфорта из-за слишком строгого наряда.

Для любителей романтики и легкости хорошей идеей могут стать воздушные блузы и топы с рукавами-воланами. Также можно надеть рубашку, завязав ее нижние края на талии в стиле ковбоев или хиппи. Дополнить образ можно шляпой или шапочкой-бини.

И, конечно же, в этом сезоне нельзя не обратить внимание на яркие кроп-топы. Они не теряют своей актуальности, особенно среди молодежи. Такие кофты лучше носить со спортивной обувью, хотя некоторые фасоны неплохо смотрятся и с каблуком.

Ну и последний вариант в нашем списке - мужские футболки. Если у вас есть парень, супруг, брат, папа, дядя, дедушка или просто друг, у которого можно позаимствовать большую футболку с классным принтом - сделайте это. Подчеркните линию талии эффектным поясом, наденьте джинсы-скинни, туфли на небольшом каблуке, и лук в стиле Кайли Дженнер готов!

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