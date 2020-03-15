Как выделиться этой весной: 10 вещей, которые мы встречаем каждый день

Хотите выглядеть стильно, модно и оригинально этой весной, но не знаете, что именно следует носить? Ничего страшного, ведь наши эксперты уже выяснили, какие вещи не стоит надевать в этом сезоне, если вы стремитесь создать трендовый и необычный лук.

Начать стоит с джинсов с низкой талией. Они есть практически у всех, но далеко не всем они подходят. Низкая талия создана для людей с длинными ногами и средним или высоким ростом. Тем же, чей рост меньше 170 сантиметров, такие штаны категорически не идут. А все потому, что такой фасон зрительно укорачивает ноги и удлинняет торс, делая невысокую фигуру непропорциональной и нескладной.

Фото: lh3.googleusercontent.com

Также устаревшими в этом сезоне считаются кожаные курточки, которые тоже можно найти практически в любом шкафу. Исключением являются куртки, сделанных по фасону "косухи", они наоборот стали одной из фишек этой весны. А вот приталенные черные, бежевые, коричневые, красные, голубые и розовые курточки из искусственной или натуральной кожи сейчас однозначно вне трендов.

Фото: bolf.ua

Еще одна устаревшая деталь гардероба, которая моментально сделает ваш образ не оригинальным - высокие кожаные сапоги. Такая обувь может быть очень практичной и удобной, но, к сожалению, из модных тенденций она сейчас выпала. И вернется не скоро. По прогнозам экспертов, такие сапоги не будут актуальными еще 4-5 сезонов подряд.

Фото: i8.rozetka.ua

Если вы хотите выглядеть оригинально и необычно, не стоит надевать шапки с пайетками и блестками. Они не только являются старомодными (на данный момент), но и способны моментально сделать образ менее элегантным и более дешевым. Этот тренд остался в далеком 2007 году и, по словам модных критиков, там ему самое место.

Фото: img.klubok.com

Оригинальный лук также не получится создать, если использовать в нем сумочки на цепочке и с железными логотипами брендов, свитера по фигуре и с высоким горлом, платья-свитера (особенно с крупной вязкой). Желающим выделиться из толпы эксперты также не рекомендуют носить лосины из блестящей ткани "под кожу", бриджи и капри.

Фото: i.pinimg.com

Фото: image-thumbs.shafastatic.net

Фото: images.izi.ua

Фото: images.shafastatic.net

Фото: modnohod.ru

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