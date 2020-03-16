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Время ярких красок: 8 стильных пальто на весну 2020 - как выбрать и с чем носить

Какие пальто в трендах в этом сезоне

понедельник, 16 марта 2020, 19:42
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Этой весной пальто снова ворвались в моду. Поэтому в нашем специальном материале мы решили рассказать вам, какие фасоны и цвета будут держаться в трендах весь сезон. И заодно подсказать, как именно и с чем можно носить верхнюю одежду такого стиля.

Главная фишка весны 2020 - тренчи. Они будут наиболее модной верхней одеждой практически до начала лета. Тренч может быть самых различных фасонов. Например, классический до колена и с поясом на талии, или более длинный, практически до пола. Также в моде модели чуть выше колена, варианты оверсайз и более деловые, по крою напоминающие пиджак.

Тут каждый может подобрать фасон и крой по своему вкусу. Ведь основная прелесть классической одежды (а тренч является именно классикой) в том, что она подходит для любого типа фигуры и практически любого стиля и образа.

Например, более деловые модели отлично сочетаются со строгими брюками, блузами, туфлями и небольшими сумочками. Варианты кежуал прекрасно смотрятся с джинсами, лосинами, футболками, свитшотами, кроссовками, шапочками и кепками.

Ну а универсальные тренчи подходят вообще под все. Их можно надеть как с деловой блузой и беретом, так и с шортами, ботинками, леггинсами, и даже с чем-то неформальным. Например, с колготами в сетку, ярким худи или кроп-топом с логотипом какой-то группы.

Что касается цветовой гаммы, наиболее модными в этом сезоне будут тренчи таких расцветок: нюд, кремовый, коричневый, песочный, серый, клетчатый, цвет хаки, оливковый, горчичный, пудровый.

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