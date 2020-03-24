Белые джинсы в тренде - модная шпаргалка, как и с чем их носить этой весной

Один из главных хитов весны 2020 - белые джинсы. В этом материале мы расскажем вам, как и с чем можно носить этот интересный элемент гардероба. И как создать любой образ, от неформального до делового, сочетая светлые штаны с различными аксессуарами и топами.
Сразу оговоримся, что речь идет исключительно о джинсах-скинни с высокой и средней талией. Именно они ворвались в весенние тренды и стали супермодными в этом сезоне. Если вы хотите создать кежуал-образ, можно надеть такие брюки с гольфом, кроп-топом или худи. Отлично подойдет клетчатый тренч или короткая кожаная курточка. Также неплохо будет смотреться джинсовка. Обувь в таком луке может быть любой.
Теперь посмотрим, как превратить белые джинсы в часть делового костюма. Тут все очень просто, вам нужно только совместить их с любой блузой и аккуратными туфельками. Для создания максимального эффекта можно взять маленькую сумочку, собрать волосы и надеть пиджак. Кстати, он не обязательно должен совпадать по цвету со штанами.
Белые джинсы на романтическое свидание? Легко! Просто наденьте легкую блузу, туфли на удобном каблуке, добавьте немного блеска для губ и ярких аксессуаров - и образ готов.
Для создания более неформального образа можно надеть футболку с логотипом какой-то группы, обувь на грубой платформе, большие очки и использовать темную помаду. Также хорошо подойдут кожаные аксессуары и необычный маникюр.
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