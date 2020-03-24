Белые джинсы в тренде - модная шпаргалка, как и с чем их носить этой весной

Один из главных хитов весны 2020 - белые джинсы. В этом материале мы расскажем вам, как и с чем можно носить этот интересный элемент гардероба. И как создать любой образ, от неформального до делового, сочетая светлые штаны с различными аксессуарами и топами.

Сразу оговоримся, что речь идет исключительно о джинсах-скинни с высокой и средней талией. Именно они ворвались в весенние тренды и стали супермодными в этом сезоне. Если вы хотите создать кежуал-образ, можно надеть такие брюки с гольфом, кроп-топом или худи. Отлично подойдет клетчатый тренч или короткая кожаная курточка. Также неплохо будет смотреться джинсовка. Обувь в таком луке может быть любой.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Теперь посмотрим, как превратить белые джинсы в часть делового костюма. Тут все очень просто, вам нужно только совместить их с любой блузой и аккуратными туфельками. Для создания максимального эффекта можно взять маленькую сумочку, собрать волосы и надеть пиджак. Кстати, он не обязательно должен совпадать по цвету со штанами.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Белые джинсы на романтическое свидание? Легко! Просто наденьте легкую блузу, туфли на удобном каблуке, добавьте немного блеска для губ и ярких аксессуаров - и образ готов.

Фото: pinterest.com

Для создания более неформального образа можно надеть футболку с логотипом какой-то группы, обувь на грубой платформе, большие очки и использовать темную помаду. Также хорошо подойдут кожаные аксессуары и необычный маникюр.

Фото: pinterest.com

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Весна - время романтики, легкости и приятных долгих прогулок. В этом сезоне стоит отдать предпочтение более элегантной одежде, чтобы еще сильнее подчеркнуть весеннее настроение. В отдельном материале мы расскажем вам, какие юбки в тренде этой весной, и с чем можно их носить.

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