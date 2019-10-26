Солнечные пляжи Дубая: сколько стоит отдых в Эмиратах в ноябре-декабре

В холодное время года многим хочется убежать от непогоды в теплые страны. Одним из самых популярных мест для такого рода туризма являются Эмираты. Но стоит ли туда ехать в ноябре-декабре, не будет ли такой отпуск неоправданно дорогим, и какие вообще цены в Дубае в этот период года? Обо всем этом и даже немного больше читайте в этом материале.

Отели

Двухместный номер в отельном номере в Дубае обойдется в 1 000 - 7 000 гривен. Варианты подешевле находятся в отдалении от центра и достопримечательностей. Также, скорее всего, вам придется подумать, как добраться до ближайшего пляжа. Более дорогие отели расположены в пешей доступности от различных популярных мест - кафе, баров, парков, атракционов, пляжей и так далее.

Можно поселиться в Дубае и совсем бюджетно, за 500 гривен. Но в эту стоимость входит только кровать в общем номере хостела. Правда, нельзя не подчеркнуть, что хостелы в Эмиратах выглядят получше многих полноценных отелей. А некоторые даже предлагают туристам бесплатный завтрак.

Еда

Тут выбор за вами - обедать в кафе или покупать еду в магазинах. Средний чек за обед на двоих в недорогом кафе (чаще всего недорогими тут оказываются индийская и пакистанская кухни) - 50-60 дирхам - около 400 гривен.

В магазинах цены тоже не маленькие. Молоко обойдется в 5.50 дирхам (около 40 гривен), яйца стоят 11 (75 гривен), куриные грудки - 24 (165 гривен), а огурцы - 13 дирхам (около 90 гривен).

Пляжи

В ноябре в Дубае еще держится "летняя" температура - около 30 градусов. Поэтому можно смело отправляться купаться и загорать на бесчисленные пляжи. Тут их очень много, на любой вкус и цвет - от диких до платных, с бассейнами и без, с пальмами и барами, с видом на город или наоборот вдали от суматохи.

А вот в декабре нужно быть осторожнее. Ведь температура воздуха начинает постепенно снижаться. Днем она может достигать 20-25 градусов тепла. Конечно, это все еще далеко не мороз, но вода может сильно охладиться и купаться будет уже не так комфортно.

Перелет

Средняя стоимость перелета из Киева в Дубай в ноябре-декабре - 4 тысячи гривен. Перелет занимает около 5 часов, поэтому лучше выбирать более комфортные авиалинии (Emirates, Turkish Airlines). Они предлагают пассажирам полноценный обед, снэки, напитки и пакет развлечений (в их самолетах имеется большая коллекция музыки, фильмов, сериалов, игр и прочих интересных занятий для длительного полета).

Самыми дешевыми, разумеется, остаются лоукосты, например, Flydubai. Они предлагают билеты за 3 600 гривен. Но важно помнить, что в стоимость перелета не включен багаж. Также на борту вас не ждет ничего, кроме вашего кресла. Напитки, еду и даже монитор с развлечениями придется оплачивать дополнительно.

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