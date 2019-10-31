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Море и солнце Египта: сколько стоит отдых мечты в декабре 2019

Стоит ли ехать в Египет зимой

четверг, 31 октября 2019, 19:00
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Египет - один из самых популярных пляжных курортов у граждан Украины. Многие ездят туда целыми семьями. И отдельной "фишкой" является поездка в эти теплые края зимой. Но стоит ли ехать в Египет в декабре? Не будет ли погода слишком холодной, а цены неадекватно высокими? Мы уже выяснили все эти детали и готовы с вами поделиться.

Отели

В декабре египетские отели стоят в среднем около 300-500 гривен за ночь. Но это только в том случае, если вы не оплачиваете включенное питание. Если же вас интересует вариант "Все включено", стандартный двухместный номер обойдется примерно в 800-1200 за сутки.

Цены зависят от расположения отеля, даты (чем ближе к Новому году, тем дороже), удобств и развлечений. Например, отель с маленьким бассейном и в отдалении от моря будет намного дешевле, чем комплекс с несколькими выходами к собственному пляжу.

Еда

В египетских кафе средний чек за обед на двоих - 160-320 фунтов (250-500 гривен). В магазинах цены очень похожи на наши, но вот ассортимент намного ярче и обширнее.

Молочные продукты стоят примерно 8-18 фунтов (13-30 гривен), мясо обойдется в 80-150 фунтов (120-230 гривен), курица стоит 30 (50 гривен), фрукты (многие из которых являются для нас экзотическими) стоят около 10 фунтов (15-20 гривен).

Пляжи

В Египте пляжей целое множество, каждый может выбрать место себе по душе. Но есть проблема - в декабре температура воздуха тут начинает активно снижаться.

Днем она обычно держится на отметке 25 градусов тепла, но к вечеру может опуститься и до 10-15 градусов. Такое похолодание обычно начинается в декабре и держится аж до марта.

Перелет

В декабре перелет из Киева в Египет и обратно обойдется в сумму от 6 500 до 20 000 гривен. Стоимость зависит от дня недели и от близости к зимним праздникам.

Например, в понедельник, вторник, среду и четверг билеты значительно дешевле, чем в пятницу и выходные дни. Также перелет 15-20 числа обойдется дешевле, чем тот же рейс 29-31 декабря.

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