Снежные спуски и отели Буковеля: сколько стоит активный отпуск в декабре 2019

Буковель - один из самых популярных украинских курортов зимой. Красивые горы, завораживающие пейзажи, масса развлечений - все это притягивает туристов из разных уголков мира. Но как же обстоят дела с ценами на Буковеле в этот период? Давайте разберемся.

Перед тем, как мы перейдем к изначальной теме нашего материала, хотелось бы поделиться с вами интересным фактом. Многие путаются и не знают, как правильно называется Буковель. А точнее, какого рода это слово - мужского или женского.

Так вот, если речь идет именно о курорте, название следует употреблять в мужском роде, по аналогии с Куршавелем. А если же речь идет о самой горе с одноименным названием, слово приобретает женскую форму.

Отели

Средняя цена за двухместный номер в Буковеле в середине зимы - 1000-1500 гривен за ночь. Варианты подешевле обычно расположены вдалеке от горнолыжных трасс, более дорогие номера находятся ближе к спускам и туристам не приходится придумывать, как добраться до места катания, кафе, баров и прочих развлечений.

Еда

Несмотря на то, что Буковель - это все еще Украина, цены в магазинах тут могут сильно отличаться от привычных. Супермаркетов типа "Форы" тут, естественно, практически нет. А маленькие ларьки чаще всего являются частными, и товары в них могут быть достаточно дорогими.

Средний ценник посчитать непросто, ведь каждый магазин устанавливает его по своим собственным подсчетам. Но можно сказать, что все продукты питания тут стоят если не в половину, то точно на треть дороже, чем в Киеве.

Цены в кафе тоже немаленькие. Средний чек за обед на двоих обойдется в 600-900 гривен. Стакан чая стоит около 50 гривен практически везде. Что тут говорить о чем-то более существенном?

Маленький бонус от редактора: если вы хотите отдохнуть в Буковеле, не переплачивая за еду и напитки, есть лайфхак. Вы можете взять с собой термос, пачку чая или кофе, сахар и небольшие снеки - орешки, печенье, сухарики. Также можно привезти с собой сухие завтраки, мультиварку и различные крупы или макароны. Это поможет сэкономить и деньги, и время.

Горы

В Буковеле есть трассы на любой вкус и цвет. Тут каждый найдет спуск, который будет ему удобен и интересен. Есть множество маршрутов как для начинающих, так и для профессионалов. Но важно помнить, что декабрь - пик туристического сезона. Поэтому в это время практически все трассы будут сильно загружены.

Если едете кататься в этот период, продумывайте свой день так, чтобы успевать попасть на склон как можно раньше утром. В обед там уже будет не протолкнуться.

Дорога

В Буковеле нет своего аэропорта, ближайший находится во Львове. Поэтому, чтобы добраться до курорта, стоит воспользоваться автобусом или поездом. Из Львова до Буковеля можно доехать на поезде или автобусе примерно за 300 гривен. Правда, все они едут не совсем в Буковель, а в ближайшие населенные пункты - Яремче и Ворохту. Оттуда добраться до пункта назначения вы можете на такси (около 500 гривен) или местными маршрутками (30-60 гривен).

Если вы едете из Киева, вам стоит добраться до Ивано-Франковска или Львова удобным для вас способом, а оттуда уже ехать по схеме, описанной выше.

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