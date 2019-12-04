В Таиланде вышедший из строя аттракцион решил избавиться от посетителей: видео не для слабонервных

В Таиланде на ярмарочной площади в Лопбури произошел серьезный инцидент - посетители упали с движущего аттракциона на землю.

Ужасающие кадры опубликовал таблоид Daily Mail. На записи видно, как на карусели с пиратской тематикой катаются чуть больше 10 человек. Как вдруг ломается металлическая перегородка, удерживающая людей, и отдыхающие начинают вылетать на полном ходу, ударяясь об ограждающие перила и землю.

"Одна девочка плакала от шока. А мальчика отбросило за ограду. Меня это потрясло, никогда подобного раньше не видел", - рассказал один из очевидцев произошедшего.

На место инцидента прибыли медики для оказания первой помощи. Сообщается, что никто не погиб и не получил серьезных травм. Аттракцион закрыли до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В одном из парков Таиланда произошел забавный инцидент. Слон, который прогуливался неподалеку от проезжей части, решил прилечь на автомобиль.

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