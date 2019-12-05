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Зима на пляжах Египта: топ-3 направления для отпуска в январе

Где отдохнуть возле моря по самой выгодной цене

четверг, 5 декабря 2019, 14:20
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Многие хотят сбежать от холодной зимы в теплые края. Одним из самых популярных направлений у украинцев является Египет. Но как быть с тем, что зимой в этой стране цены значительно возрастают? Мы уже выяснили, в какие уголки Египта можно отправиться в январе без сильных переплат.

Популярные курорты типа Шарм-эль-Шейха манят туристов больше всего, но именно там наблюдается значительное подорожание в период наплыва людей. Интересно, что в Египте есть и другие города для полноценного, комфортного и интересного отдыха, которые ничем не хуже и при этом стоят в несколько раз дешевле. Просто они не так сильно раскручены.

Средняя стоимость перелета из Киева в Египет и обратно в январе - 7-10 тысяч гривен. Цена зависит от того, насколько заранее вы покупаете билеты, и от того, в какой день недели вы летите. Например, перелеты в понедельник, вторник, среду и четверг стоят значительно дешевле, чем в пятницу и выходные дни. Также нужно помнить, что авиабилеты дорожают во время праздников.

Хургада

Двухместный номер типа "Все включено" тут можно снять на 2 недели по цене от 500 долларов. Так как в этот тариф входит трехразовое питание, переживать из-за еды не придется. Но если вы захотите перекусить самостоятельно, средний чек в кафе обойдется вам в 10-12 долларов за двоих.

Средняя цена за поездку на такси в Хургаде 3-4 доллара, общественный транспорт стоит около 10 американских центов, а цена за литр бензина - 30 центов.

Кофе обойдется вам в 2 доллара, молоко - 1 доллар, килограмм местного сыра - 2.5 доллара, бутылка вина - 9 долларов, ну а экзотика типа килограмма королевских креветок будет стоить 12 долларов США.

Из развлечений тут множество красивых пляжей, дайвинг, прогулки на квадроциклах по пустыне, аквапарки и огромные комплексы с различными аквариумами, бассейны на любой вкус, прогулки на яхтах, парки развлечений, различные музеи и потрясающие природные достопримечательности.

Дахаб

Проживание в Дахабе стоит столько же, сколько и в Хургаде. Но вот цены на продукты, кафе и развлечения тут практически вдвое ниже.

Правда, и развлечений тут чуть меньше. В Дахабе немало пляжей, но все они не такие роскошные, как в других уголках Египта. Но зато, если вы любите нырять и рассматривать подводный мир, это место - идеальный выбор. Именно Дахаб считается меккой дайвинг-туризма в Египте. Тут водится такое количество подводных существ, что их сложно всех перечислить в этой статье.

Именно тут расположено одно из самых захватывающих и опасных мест для наряльщиков - Голубая дыра. И мы ни в коем случае не советуем вам погружаться туда, если вы не являетесь профессиональным дайвером. Ведь каждый год тут происходит огромное количество погружений с летальным исходом.

Также в этом небольшом городке есть квадроциклы и серфинг, который занимает отдельную популярную нишу среди туристов. В Дахабе дуют достаточно сильные ветра, поэтому серферы могут сполна насладиться высокими волнами.

Марса Алам

Отели тут немного дороже, чем в Хургаде и Дахабе. 2 недели проживания в номере "Все включено" обойдутся примерно в 700 долларов. Также немного больше придется потратить на продукты, кафе и прочие подобные траты. Все цены в среднем отличаются от предыдущих городов на 2-4 доллара.

Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться нетронутой природой. До этого места еще не добрался большой поток туристов, поэтому тут немало красивых уголков с потрясающими видами.

Туристов ждут самые различные пляжи, от многолюдных до совершенно диких, морские прогулки, дайвинг, серфинг. Также вы можете отправиться в гости к бедуинам, покататься на джипе по пустыне, попробовать оседлать верблюда. Ну а одно из оригинальных развлечений - катание на лодке с прозрачным дном.

Если будете в этом городке, обязательно загляните в Национальный парк Вади-эль-Гималь, находящийся неподалеку. Там живет множество редких видов птиц и животных, а в местных водах обитают дельфины, акулы и многие другие интересные существа.

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