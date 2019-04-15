"Слуги народа": сможет ли Верховная Рада сотрудничать с новым президентом

Президентские выборы практически парализовали работу парламента. Народные депутаты ждут 21 апреля, когда страна может получить нового президента - Владимира Зеленского. От этого зависит, какие процессы могут возникнуть в Раде до парламентских выборов. О возможных сценариях и вызовах, - в материале "Апострофа".

В четверг, 11 апреля, Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала первые перед вторым туром президентских выборов рейтинги кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Как и прогнозировалось, шоумен значительно опережает действующего президента.

Так, за Зеленского готовы отдать голос 51% респондентов, а за Порошенко - 21%. У комика неплохая поддержка как среди молодых украинцев, так и постарше. И голоса во втором туре он может получить практически во всех регионах страны.

У Петра Порошенко прекрасно понимают, что за столь короткий срок вернуть симпатии разочаровавшегося избирателя нереально, но верить в чудо не перестают. Точнее, больше всего в это чудо верит сам президент, внушая чувство этой уверенности всем вокруг. Например, в понедельник, 8 апреля, он пришел на заседание фракции "Блока Петра Порошенко", где собрались 120 народных депутатов. Президент решил подбодрить парламентариев, убеждая их, что победе быть. Только во фракции не все разделяют энтузиазм Петра Алексеевича.

"Порошенко не победит", - уверенно заявляют некоторые члены БПП, но не под запись. В открытую же они активно критикуют Владимира Зеленского и умеренно хвалят президента. А наедине с собой обдумывают, что же делать в случае победы шоумена.

Этот вопрос волнует практически весь парламент, который недееспособен вот уже третью неделю. В Раде никак не могут рассмотреть все правки нашумевшего языкового законопроекта, поскольку президентские выборы полностью парализовали работу парламента.

Дальше - хуже. Так как все настроены на победу Зеленского, то готовятся к последующим нерабочим пленарным неделям. И так до парламентских выборов. Это касается голосований прежде всего за те законопроекты, которые важны будут для нового президента.

"Зеленскому нужно будет договариваться практически со всеми. Но никто не захочет этого делать до парламентских выборов. Например, мажоритарщики не особо хотят кого-то поддерживать, чтобы не рассеивать своих избирателей. Поэтому парламент будет поляризованным", - прогнозирует один из депутатов БПП, представитель группы "Удар" в разговоре с "Апострофом".

По мнению собеседника, если бы выборы в Раду состоялись через два-три года, парламентарии были бы более сговорчивыми. А так как большинство уже начали предвыборную кампанию, то договариваться с возможным новым президентом им пока нет смысла, считает собеседник.

При этом в парламенте не исключают, что в команде Зеленского попытаются создать некую коалицию имени партии "Слуга народа". Туда могут войти депутаты группы "Видродження", сопредседателем которой является бизнес-партнер Игоря Коломойского Виталий Хомутынник, и народные депутаты-члены партии "Укроп".

Отметим, что представители Зеленского пока никого не представили из членов команды, которых необходимо назначать путем голосования в парламенте.

Впрочем, не все депутаты готовы на единоразовое сотрудничество. Некоторые спешат "перекраситься" и заскочить в последний вагон. Например, депутат Виталий Куприй в начале прошлой недели заявил о создании в Раде межфракционного объединения "За следующего президента Зеленского". Присоединиться к нему никто не захотел.

"Те, кто имеет выходы на Зеленского, а точнее на Коломойского, ведут переговоры напрямую. А у тех, у кого таких связей нет, ищут, как выйти", - резюмирует собеседник в БПП. И не исключает, что даже члены команды Порошенко сейчас ищут такие выходы.

В "Оппозиционном блоке" крыла олигарха Рината Ахметова прогнозируют, что до парламентских выборов будет создана коалиция под Зеленского и туда побегут многие депутаты. "Я думаю, там будет 80-90 человек", - считает нардеп от ОБ. Таким образом, многие нардепы, которые работали на Петра Порошенко, попытаются загладить свою вину перед обществом, сказал депутат "Апострофу".

Он также подчеркнул, что в ОБ не готовы объединяться с Владимиром Зеленским, из-за того, что он в принципе поддерживает курс в НАТО и ЕС.

Замерли в ожидании и в "Народном фронте". В понедельник, 8 апреля, лидер партии Арсений Яценюк в очередной раз встречался с региональными представителями, выслушал их позицию и принял решение - никого в открытую не поддерживать. "На следующий день ко мне подошел один из нардепов БПП поинтересоваться о позиции НФ. Пришлось его огорчить, что Порошенко мы не поддержим", - рассказывал "Апострофу" один из "фронтовиков".

Но что делать, если президентом станет Владимир Зеленский, во фракции НФ пока не знают. Народные депутаты, ориентированные на министра внутренних дел Арсена Авакова, выступают против Петра Порошенко. Но как говорят в самом НФ, это ещё не значит, что они будут членами команды Зеленского.