​Конституция для народа или народ для Конституции?

Смена власти в Украине актуализировала вопрос внесения изменений в Конституцию. Традиционно, политическая элита использует Основной закон для установления правил игры между собой. А вовлечение граждан в конституционный процесс ограничивается лишь различными формами эксплуатации и манипуляции общественным мнением, что "легитимизирует" изменения в Конституции в глазах самих чиновников. Так уж случилось, что народ Украины ни разу не имел фактического влияния на изменения в текст Конституции Украины. Но по-настоящему легитимная Конституция возможна только при условии обеспечения инклюзивности конституционного процесса, что означает максимально широкое вовлечение общества в процесс внесения изменений в Конституцию.

Инклюзивность конституционного процесса напрямую влияет на ее легитимность. Именно широкое привлечение общественности к процессу разработки проекта конституции гарантирует как можно большую концентрацию "низовых" инициатив. Конечно, стоит понимать, что граждане, как правило, не имеют необходимой компетенции для глубокого понимания конституционного процесса. Более того, сами эти предложения имеют потенциал к отображению реального состояния общества, демонстрации отношения граждан к тем или иным актуальным проблемам, которые должна решить конституционная реформа.

Для проведения основательной работы с общественным мнением, его изучения, систематизации, а также образования граждан, необходимы значительные временные и финансовые ресурсы. Опыт разных стран показывает, что качественная информационная компания работы с населением может длиться годами. Но чем более качественно была проведена данная работа, тем выше степень вовлеченности граждан к разработке конституционного проекта в конечном результате.

Можно условно разделить уровень участия граждан в конституционной реформе на три группы: непосредственную, представительскую и согласительную.

Непосредственным участием граждан в конституционном процессе можно считать предоставление реальной возможности населению предлагать те или иные принципы, отдельные статьи или даже проект Конституции, которые должны быть проработаны учредительным собранием или другими компетентными органами государственной власти.

Представительский уровень участия граждан в конституционном процессе предусматривает возможность гражданам избирать состав учредительного органа, который должен заниматься разработкой проекта Конституции.

И самый низкий уровень – согласительный, предполагает утверждение результатов разработки проекта Конституции на всенародном референдуме.

Конечно, такая градация уровней участия граждан в конституционном процессе является условной. Стоит понимать, что инклюзивный процесс конституционной реформы должен состоять из всех трех компонентов. Важным также является качество реализации данных процессов. Нет смысла проводить консультации с общественностью, если их предложения будут отклонены даже без соответствующей дискуссии. Поэтому одним из ключевых условий для осуществления инклюзивного процесса принятия новой Конституции является присутствие политической воли как у представителей власти, так и населения государства.

Кроме политической воли, власти страны также должны обеспечить законодательные рамки для проведения конституционной реформы, позаботиться о действенности этих механизмов. Украина является прекрасным примером того, как власть дискриминирует украинцев в их правах и возможности реализовывать свои права, связанные с учредительной властью. Поэтому действенность инклюзивного механизма реализации конституционной реформы является крайне необходимым условием для обеспечения легитимности Конституции.

Пожалуй, мало кто будет отрицать, что власть должна вести государственную политику, исходя из интересов собственных граждан. Поэтому международное посредничество в конституционном процессе не должно играть решающего влияния. Целью международного давления для принятия Конституции, как правило, является либо прекращение кризисных ситуаций (включая военные конфликты), либо обеспечение соблюдения основных демократических прав в Конституции. Конечно, эти пункты важны как для международного сообщества, так и для государства, в котором происходит конституционная реформа. Как показывает опыт, даже прекращение военных конфликтов в результате проведения конституционной реформы иногда является довольно поверхностным. Это не снимает напряжение в обществе и имеет потенциал превращать открытый конфликт в "тихий" или "закрытый". Системная, продуманная, консенсусная, а, иногда, и компромиссная Конституция с учетом требований общества является первоочередной задачей национальной власти, и в меньшей степени международного сообщества. Поэтому легитимный конституционный процесс невозможен без высокой инклюзивности.