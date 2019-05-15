Зеленский должен следовать образу Голобородько, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко

Народный депутат от партии "Народный фронт", член коллегии Министерства внутренних дел Украины АНТОН ГЕРАЩЕНКО в интервью "Апострофу" ответил на много вопросов по внутренней политической кухне и высказал свою точку зрения по украино-американскому скандалу, в котором фигурирует сын демократа Джозефа Байдена.

- Давайте начнем с самой, пожалуй, обсуждаемой сейчас темы – даты инаугурации президента. Верховная Рада решила перенести рассмотрение законопроекта на 16 мая, тогда как в команде новоизбранного президента по-прежнему считают, что нужно делать инаугурацию 19 мая. Придут ли стороны к консенсусу?

- Думаю, что консенсус будет таким, что инаугурация состоится в конце мая. Рабочая дата – это 29 мая или 1 июня.

Почему сложилась такая ситуация? Дело в том, что целый ряд депутатов Верховной Рады, депутатские фракции очень переживают о том, что Владимир Зеленский может после инаугурации приступить к процедуре роспуска Верховной Рады. Некоторые считают, что юридических оснований для этого нет. Но многие считают, что он может это сделать просто так – взять и распустить Верховную Раду.

Я не отношусь к тем людям, которые верят в желание президента Зеленского распускать Верховную Раду. Во-первых, ему это делать невыгодно, потому что он и его партия к будущим выборам не готовы. Во-вторых, ему же выгодно из уходящей Верховной Рады делать боксерскую грушу и предлагать ей контраверсийные законопроекты, которые будут популярными у людей. Верховная Рада будет их отклонять, а он будет иметь прекрасную площадку для ее критики: видите, этих ребят избирать не надо, нужны новые. Поэтому я не верю в роспуск Рады.

К сожалению, общий язык на первой встрече между руководителями фракций и новоизбранным президентом, состоявшейся 4 мая, не был найден. Я – сторонник компромиссов и считаю, что Владимир Зеленский должен как можно быстрее приступать к работе. Почему? Надо дать ему возможность выполнять свои президентские обещания. Плюс надо дать ему возможность показать себя, ведь его даже критиковать пока не за что. Ни одного кадрового назначения пока нет, ни одной жесткой или яркой позиции не заявлено. Поэтому я за то, чтобы президент Зеленский начал руководить страной, выполнять свои обязанности. А дальше ход времени и политика расставят все на свои места.

- Собственно, пока он категоричен относительно даты – 19 мая.

- В четверг будет поставлено (на голосование) постановление Верховной Рады на 19 мая и другие даты. Скорее всего, за 28 мая будут голоса. Если же не будет большинства голосов ни за одно постановление, ни за одну дату, то закон о Регламенте Верховной Рады дает право спикеру Андрею Парубию единолично назначить дату инаугурации – и он ее назначит.

В любом случае, инаугурация новоизбранного президента состоится в установленный законом строк. Это я гарантирую.

- Будем надеяться. Если все-таки предположить, что досрочный роспуск парламента будет, каким бы вы видели его состав, потому что сейчас готовится много новых политических сил, анонсируются новые партии. Каким бы был парламент, по вашему мнению.

- Во-первых, я бы не сбрасывал со счетов те партии, которые сейчас в парламенте. На сегодня в парламенте есть шесть партий, две депутатские группы и, наверное, около 30-ти разных депутатских объединений.

Очевидно, что в парламент будет снова пытаться пройти Петр Порошенко, или та сила, которая будет называться его партией. Он не оставит своих политических амбиций и будет жаждать реванша. Я уже неоднократно заявлял, что Петр Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича и вернуться на пост премьер-министра.

Помните, в 2004 году Янукович с позором был изгнан из страны, жил за рубежом, но затем ошибки Ющенко сделали все, чтобы тот смог вернуться и стать премьер-министром. Поэтому Владимиру Зеленскому я желаю не допускать ошибок Виктора Ющенко и не создавать условий для возврата Петра Порошенко на пост премьер-министра.

Очевидно, что в парламент будет снова пытаться пройти Петр Порошенко Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Очень маловероятно, как мне кажется, что нынешний парламент проголосует за такого премьера.

- Вспомните про Януковича и его историю. Вспомните "помаранчевый" Майдан, на котором я стоял в 2004 году. Как и сотни других людей, мы не ожидали, что через два года Янукович станет премьер-министром Украины. А потом он и вовсе стал президентом Украины. Поэтому не списывайте со счетов Петра Алексеевича.

Та же Юлия Владимировна – она будет снова бороться за власть. Она не стала президентом уже в третий раз, но у нее есть мечта стать в третий раз премьер-министром. Поэтому она будет бороться за проход.

"Народный фронт" также сейчас готовится к определенному переформатированию, ведутся переговоры, ведется сбор сил для похода на парламентские выборы.

Также Ляшко хочет быть в парламенте и, очевидно, что Оппозиционный блок, пользуясь теми же ошибками, которые были допущены в правящей коалиции, будет усиливаться, идут объединительные процессы.

- Возможно, будут объединяться.

- Да, объединения между группами, условно, Фирташа и, условно, Ахметова. Такие переговоры у них ведутся.

Очень много было сделано ошибок в том плане, что мы очень много говорили о культуре духовности за эти пять лет и очень мало делали для экономики страны, для того, чтобы жители юго-востока видели в действующей власти тех людей, которые улучшают им жизнь. А критиковать очень просто.

- Вы уже упоминали о Юлии Владимировне. Она поставила, если можно так выразиться, ультиматум Раде – роспуск или сотрудничество с Зеленским. Какая позиция у "Народного фронта"?

- Юлия Владимировна примеряется к коалиции с партией "Слуга народа" в следующем парламенте, поэтому посылает сигналы о готовности сотрудничать с будущей партией нового президента Владимира Зеленского. Я это истолковываю именно так.

Что касается позиции "Народного фронта", то мы приняли решение на своей фракции, что будем голосовать за дату инаугурации в 20-х числах мая.

- Конечно, самый волнующий сейчас вопрос – это назначение кадров на ключевых должностях. В команде Зеленского пока что неохотно говорят об этом. Единственное, что Дмитрий Разумков сказал, что, вероятнее всего, Полторак и Климкин не останутся.

- Я всегда пытаюсь использовать любую возможность донести свое мнение до наших телезрителей, зрителей YouTube и рассказать им о том, как работает власть. Так вот, у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность назначить и предложить всего лишь два министра – это министр обороны и министр иностранных дел. Он может предложить их заменить – это Павел Климкин и Степан Полторах. Остальные министры Кабинета министров предложены премьер-министром, который поддержан коалицией фракций. Поэтому на посты Гройсмана или других министров президент де-юре влиять не может.

Баланс власти основывается на том, что президент, парламент, Кабинет Министров и судебная ветвь должны между собой на основе разделения властей договариваться и работать в рамках Конституции. Поэтому на сегодняшний момент команда Зеленского и он сам еще не объявил ни об одном назначении. Я не хотел бы гадать на кофейной гуще. Хочу лишь, чтобы Зеленский оправдал те ожидания граждан, которые возложены на него, а именно рекомендовал на должности в Администрацию президента, по квотам министров тех людей, которые будут профессионалами, в первую очередь, и не будут коррумпированными. Тогда люди будут и дальше доверять Зеленскому и его команде.

Я не хотел бы гадать на кофейной гуще Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- В ситуации, если все-таки министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности, перед какими вызовами будет стоять ведомство для того, чтобы помочь Владимиру Зеленскому достичь тех изменений, которые он декларировал?

- Сам по себе президент не в состоянии изменить страну, но он должен создавать условия для того, чтобы на всех постах, которые ему подвластны, работали хорошие люди, и чтобы его пример его действий заряжал оптимизмом и энергией других руководителей. У меня главная надежда на Зеленского в том, что он не коррумпирован и будет повторять тот же образ действий, который повторял в телесериале "Слуга народа" в образе учителя истории Голобородько, ставшего президентом. Если он будет таким же честным, порядочным, некоррумпированным, искренним человеком, как герой телесериала "Слуга народа", то у него все получится.

Но надо помнить, что кино и жизнь – это разные вещи и придется принимать решения, которые очень сложны. Разница президентского поста по-настоящему в том, что здесь нет возможности снять другой дубль.

- Какое влияние имеет Аваков на Зеленского, потому что сейчас в прессе эта тема, наверное, покрыта наибольшим количеством мифов.

- По моему мнению, Зеленский абсолютно самостоятельный человек, который не подвержен влиянию. Он может прислушиваться к разным людям, он может с ними встречаться, но я пока не слышал ни об одном решении, которое он бы принимал под давлением.

- То есть даже влияние Игоря Коломойского сейчас тоже переоценено?

- А разве есть какое-то решение Зеленского, которое принято под влиянием Коломойского? Вы знаете о таком?

- Это будет совсем явно, если так сойдутся все стрелы.

- Давайте посмотрим на кадровые назначения, которые будут. В первую очередь это глава Администрации президента, заместитель главы Администрации президента и дальнейшие действия Зеленского. Если будут назначаться люди, близкие к Коломойскому, тогда все те, кто говорили о том, что Коломойский имеет большое влияние на Зеленского, получат подтверждение своих опасений. Если будет наоборот, то критики Зеленского ошибались.

- Если главой Администрации будет назначен Андрей Богдан, будет ли это свидетельствовать об этом? Сейчас его называют одним из претендентов?

- То, что Богдан ближе к Коломойскому, чем Сергей Шефир – партнер Зеленского, или другие лица – это очевидно. При этом, Богдан является не только или не столько человеком Коломойского, как человеком собственных амбиций. Напомню, что он был депутатом Верховной Рады еще в 2007 году, то есть еще 12 лет назад. Это надо помнить, а я очень люблю историю, и знать, кто, где, как был. Он был уполномоченным по борьбе с коррупцией в Министерстве юстиции Украины, он был заместителем министра в Кабинете министров в правительстве Азарова, он был уполномоченным по борьбе с коррупцией в правительстве Азарова. То есть у него огромный опыт уже государственной деятельности. Он был, между прочим, и кандидатом в депутаты Верховной Рады от Блока Петра Порошенко в 2014 году.

- Это больше плюс или минус?

- Я просто говорю о том, что он знаком с тем, что такое государственный аппарат, и как он работает. Мне неизвестно ничего плохого и ничего хорошего о работе Богдана на тех постах. Я этим вопросом не интересовался, но то, что он опытный царедворец - это факт.

- 14 мая под зданиями ГПУ и МВД проходили протесты активистов из Центра противодействия коррупции. С чем вы это связываете?

- Сейчас есть ситуация, связанная с трагедией гибели Екатерины Гандзюк. По этому делу было задержано, по-моему, 6-7 человек, которые непосредственно организовывали и реализовывали покушение. Задержано лицо, которое обливало Екатерину Гандзюк кислотой, покупало эту кислоту и так далее. Не задержаны лишь те лица, которые непосредственно заказали данное преступление. Один из них скрывается за рубежом, на каких-то островах в Карибском море. Пока он не задержан, действительно, это так. Но когда активисты приходят пикетировать в Министерство внутренних дел, то я хочу задать им вопрос: неужели они не знают, что с 20-х чисел августа 2018 года расследованием дела занимается Служба безопасности Украины, а Национальная полиция еще в августе 2018 года задержала пятерых лиц, которые непосредственно занимались организацией и реализацией покушения на Екатерину Гандзюк. Если вы объективные люди, пожалуйста, пикетируйте и Службу безопасности Украины.

С другой стороны понятно, что у целого ряда активистов есть свои политические амбиции. Некоторые из них на прошлых выборах шли в первой пятерке, например, в партии «Громадянська позиція». Поэтому они готовятся, наверное, к выборам. Они хотят пойти в политику, а для этого надо устраивать громкие акции.

По делу Екатерины Гандзюк осталось через Интерпол разыскать лицо, которое непосредственно, по мнению следствия, причастно к заказу ее убийства. Если это лицо даст показания, что кто-то из власти Херсонской области заказывал Екатерину Гандзюк, значит, его тоже надо задержать и привлечь к ответственности.

Я хочу напомнить, что журналистских расследований и подозрений недостаточно для того, чтобы на кого-то надевать наручники.

- Вернемся к ситуации в МВД. Каким вы видите свое будущее в новом правительстве?

- Я с 2004 года являюсь членом команды Арсена Авакова и привык не менять свои команды. Поэтому я работал и работаю с Арсеном Аваковым – реализовываю в Верховной Раде политику по принятию законодательства, необходимого для реформ в правоохранительной системе Украины, являюсь членом коллегии Министерства внутренних дел и даю советы Арсену Борисовичу по тем или иным вопросам внутренней или внешней политики.

Арсен Аваков – это сильный лидер в составе "Народного фронта", и я уверен, что он пойдет в команде "Народного фронта" на будущие парламентские выборы. Я командный человек. Если команда решит, что мне нужно будет пойти в списке нашей партии на выборы, я пойду. Если определится, что есть другие люди, то я найду, чем заниматься и быть полезным в Украине.

- Игорь Коломойский, кстати, в недавнем интервью сказал, что Арсен Аваков настолько сильный игрок, что ему не нужны парламентские выборы и он может претендовать даже на пост премьер-министра.

- Вы знаете, Коломойский дает сейчас очень много оценок. Некоторые журналисты даже посчитали, что он за два месяца дал больше интервью, чем за всю свою жизнь.

Я согласен с Коломойским в том, что Аваков является на сегодня одним из наиболее подготовленных государственных деятелей Украины. Он прошел путь от члена исполкома Харьковского горсовета, затем пять лет на посту губернатора Харьковской области, затем народный депутат Украины, и пять лет министр внутренних дел, в том числе, в 2014 году, когда было очень непросто. Тогда приходилось принимать тяжелые решения, посылать людей на смерть, оборонять страну, и поэтому я видел Арсена Авакова в очень сложных ситуациях. Он везде себя вел достойно.

- Вы уже упомянули о реформе правоохранительных органов. Что скажете об инициативе, которую предлагают в команде Зеленского и в целом об их видении реформы правоохранительных органов?

- Команда Зеленского сейчас повторяет те тезисы, которые были озвучены очень давно. Первый тезис: у Службы безопасности Украины необходимо полностью изъять все функции по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции, потому что это дублирует функции других органов. Служба безопасности Украины должна заниматься борьбой со шпионажем, контрразведкой, борьбой с терроризмом и защитой государственности. Вот те задачи, которые должны стоять перед СБУ и спецслужбами, аналогичными европейским. Вопросами экономической безопасности должен заниматься отдельный орган. Проект такого закона есть – это Закон о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. То есть предпринимателями и вопросами уплаты налогов, экономическими преступлениями должны заниматься не ГПУ, СБУ, ДБР, НАБУ, полиция и так далее, а только один орган, чтобы не получалось так, что пришло СБУ, проверило предпринимателей, потом пришла полиция, потом ДБР, потом ГПУ. Только один орган должен быть. С этими тезисами я согласен и буду поддерживать их реализацию в любом случае.

Что касается судебной реформы, то она у нас началась и не прекращается. Конечный итог судебной реформы должен быть в том, что судья, принявший решение, которое признано всеми судами незаконным, если это решение было принято под давлением либо коррупционным, либо судья кого-то испугался, то в таком случае этот судья недостоин того, чтобы работать.

Давайте прямо скажем: часто судей не подкупают, а запугивают. Судьям очень сложно работать на самом деле. Рассматривает какое-то дело по убийству, приходят друзья подозреваемого, угрожают судьям и им тоже страшно. Государство должно защитить судью, чтобы сделать его максимально независимым.

Зарплаты судьям мы уже подняли. Судьи первой инстанции получают по 35-40 тысяч гривен. Это высокие зарплаты относительно обычных граждан. Судьи Верховного суда уже полтора года получают зарплату в 250 гривен. Это более чем достаточно. Это выше средних зарплат, например, судей в Польше. Поэтому материальная часть вопроса обеспечена.

Дальше – речь вопроса о надзоре за коррупцией в судах. На самом деле негативных судебных решений, которые были бы неправильными или заказными, не больше одного процента, может быть, двух. Все остальные решения судов на самом деле хорошие. Но мы знаем в средствах массовой информации только о плохих судебных решениях, когда идут скандалы. Поэтому если взять все судебные решения, а их в год выносится несколько миллионов, то скандальных 500, от силы 1000.

- Это самые резонансные дела.

- Да. Вопрос в том, что существует специальная процедура оценки действий судей, которые выносят решения, противоречащие уму и здравой логике. Речь о процедуре обжалования решений. Это процедура Высшей рады правосудия, которая может понять, есть ли состав правонарушения в действиях судьи или же, если он ведет себя аморально, если пьяный за рулем совершает ДТП, матерится, хамит сторонам по делу. Ведь сейчас у каждого в кармане есть телефон.

По новым процессуальным кодексам все заседания судов сейчас открытые, и судьи находятся под серьезным давлением. Любое действие судьи во время судебного процесса фиксируется, потому что существует еще и аудиофиксация процесса. Мы скоро придем к тому, что все судебные процессы вообще будут в YouTube.

Осталось лишь убрать из судебной системы несколько процентов тех судей, которые до сих пор считают суд бизнесом. Подавляюще большинство судей, я прямо об этом говорю – это хорошие, нормальные люди, которых эта работа… Я знаю честных судей, они есть.

- Только такие суды как Окружной суд Киева, например, когда выносят какие-то громкие дела…

- Прошу прощения, я хотел бы на этом остановиться более детально. Вы знаете, в общество вбрасывают некую информацию: вот, Окружной суд Киева принял какое-то решение по ПриватБанку. Не вопрос. Но кто из тех, кто прочитал эту новость, читал решение суда? Отвечаю: никто. А кто знаком с материалами этого дела? Рассказываю: никто, кроме сторон по делу – это юристы ПриватБанка, юристы Нацбанка, Кабмина и сами судьи. Дальше в обществе начинается интерпретация. А если я скажу, что год назад принимались решения в пользу Приватбанка, почему об этом все молчали? А вообще этих судов сотня или две. Коломойский имеет достаточно юристов, чтобы отсуживать свое. Он же в своих интервью говорит: друзья, я считаю, что у меня забрали банк неправильно и у меня есть право как у гражданина, как у бывшего собственника оспаривать это решение. Он имеет на это право? Да, имеет. Может ему кто-то запретить это делать? Нет. Соответственно, Национальный банк, Кабинет Министров должны иметь взвешенную, правильную позицию и доказывать ее. Есть апелляция, есть кассация. Поэтому нужно разобраться в вопросе, была ли соблюдена процедура. То, что ПриватБанк надо было поддержать от имени государства – это было правильно. И я голосовал за выделение 140 миллиардов гривен на ПриватБанк, иначе он бы рухнул, а вместе с ним десятки миллионов граждан потеряли бы свои вклады, сбережения и так далее.

Вопрос, соблюдена ли была процедура при этом, является предметом судебного разбирательства. И мы не знаем, что на самом деле там было. Нам нужно, чтобы было доверие к судам, а для этого нужно, чтобы журналисты, которые об этом пишут, перед тем, как обвинять сторону власти или сторону ПриватБанка, ознакомились с решением суда и смотрели, на чем оно основано.

- Давайте еще коснемся немножко темы кадровых назначений. Ранее в интервью "Апострофу" Иван Апаршин, которого многие называют претендентом на должность главы Минобороны, рассказывал в контексте реформы армии о создании территориальной обороны. Что думаете насчет этой инициативы? Насколько она будет целесообразной в связи с реформой Нацгвардии?

- Могу сразу же сказать, что я горячий сторонник того, чтобы у нас кроме профессиональной армии существовала возможность граждан – мужчин, женщин, которые хотят боронить страну – вступать в подразделения территориальной обороны, как это есть в Финляндии, в Эстонии, в Швейцарии. Я лично специально ездил в Эстонию, изучал эстонский опыт. Например, в Эстонии, где население составляет 1,3 миллиона человек, есть специальная организация – союз обороны Эстонии, по-эстонски кайцелит. В нем 24 тысячи человек, которые могут хранить дома оружие, автоматы, пистолеты, в том числе, гранатометы. Они собраны по ротам, взводам, батальонам. В течении получаса может прийти смс, что нужно батальону собраться в одном из трех мест дислокации и за 30 минут или час, например, в Оболонском районе Киева собралась бы тысяча мужчин, вооруженных до зубов, у которых дома была бы форма, которые умеют тренироваться и уже слажены между собой за годы тренировок,

Если бы у нас была бы так организована оборона, как в Эстонии или Финляндии, то в Украине было бы огромное количество людей, способных защитить страну. Например, если мы делим Эстонию и сравниваем с Украиной по населению, то у нас должна была бы армия быть численностью 700 тысяч человек. Например, в Финляндии 5 миллионов населения – по два с половиной миллиона мужчин и женщин. У них под ружье может стать 900 тысяч человек. Вдумайтесь, 900 тысяч человек для 5-миллионной страны. А теперь умножьте это по сравнению с Украиной, например, на восемь и мы получим 4 миллиона вооруженных до зубов мужчин и женщин. Только в одном Киеве это были бы сотни тысяч людей, которые заняли бы посты обороны в случае нападения на нас русских.

Напомню, до российской границы 150 километров. Для танков это пять-шесть часов марша через Чернигов. Если бы Путин знал, что в Киеве может стать под ружье сто тысяч человек с гранатометами, пулеметами и занять оборону посреди города, то в такой город зайти невозможно. Потери будут такие, что никому не захочется воевать.

Напомню, до российской границы 150 километров Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- А что нужно, чтобы украинское общество было готово к таким инициативам?

- Во-первых, я лично был на приеме у Петра Порошенко в 2017 году и принес ему концепцию создания в Украине территориальной обороны, основанной на опыте Финляндии, Швейцарии и Эстонии. Он это знает, поэтому я прямо и откровенно говорю. Я ему предлагал это сделать и сказал: Петр Алексеевич, вы боитесь добровольцев, что они демобилизуются с армии, или добровольцы против вас могут устраивать какие-то бучи. Дайте возможность людям, которые воевали, чтобы они тренировали других людей, учили стрелять – и это происходило под эгидой государства. В Эстонии и Финляндии это не шарашкина контора. Под эгидой государства созданы военизированные формирования, где мужчины и женщины учатся свою страну защищать. Они учатся саперному делу, стрелять с винтовок, гранатометов и автоматов, действовать слажено.

А когда говорят: давайте всем людям дадим оружие, и у нас будет все хорошо. Нет, друзья мои. У каждого дома может быть хоть по пять пистолетов, автоматов, но если вы не объединены в одну систему обороны, это никоим образом не дает вам возможности организованно защищать свою страну.

- Интересно, что за пять лет в ситуации необъявленной войны до сих пор таких инициатив не было.

- Порошенко сказал, что он считает это неэффективным для нашей страны. Поэтому я больше таких инициатив не выдвигал. Но я буду помогать новому президенту и его команде. Если будет такой законопроект, я готов над ним работать и принимать его в Верховной Раде.

- Раз мы уже коснулись темы Нацгвардии, 14 апреля НАБУ провела обыски в домах Нацгвардии и строительной компании "Укрбуд" по делу о строительстве жилья военным. Якобы даже готовится вручение подозрения недавно уволенному руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову. Возможно, вам что-то уже известно.

- Эта история началась пару лет назад. Журналисты-расследователи заявили, что у Национальной гвардии было право на получение квартир в центре Киева, в Печерском районе на улице Коновальца, и эти квартиры стоили примерно по 2000 долларов за квадратный метр. Но Юрий Аллеров принял решение обменять большие квартиры в центре города на квартиры для личного состава нацгвардейцев, которые находятся в районе окружной дороги и, естественно, стоят дешевле. И НАБУ изучает вопрос, не было ли при этом допущено злоупотребление. То есть, грубо говоря, если метр квадратный в доме на улице Коновальца стоил 2000 долларов, то за каждый метр в центре можно было получить четыре квадратных метра на окружной дороге.

На сегодняшний момент НАБУ считает, что эта пропорция не была соблюдена и есть злоупотребление. Это дело ведется достаточно давно и в его рамках допрашивались сотрудники Национальной гвардии. Некоторые наблюдатели считают, что могут быть предъявлены обвинения.

- Почему именно сейчас, когда Аллерова уже уволили?

- Юрий Аллеров написал заявление 6 или 7 мая по собственному желанию. Оно было подписано министром внутренних дел и Петр Порошенко по согласованию с министром его уволил.

- Это никак не связано с тем, что сейчас начались более активные действия по этому делу?

- Я скажу одно. У правоохранительных органов есть право расследовать правонарушения. По мне были десятки заявлений от разного рода граждан, но ни одно из них не нашло подтверждений. У Юрия Аллерова есть возможность защитить свое имя, если ему будет предъявлено подозрение.

У правоохранительных органов есть право расследовать правонарушения Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Давайте вернемся к вам. Возможно, вы скажете, какое будущее ждет сайт "Миротворец", с которым вас всячески связывают?

- "Миротворец" был создан весной 2014 года группой волонтёров, которые не были согласны с тем, что государство абсолютно бездействует в деле защиты информационного пространства Украины. Согласно статьи 17 Конституции Украины, дело защиты Украины, в том числе, и информационного пространства, дословно сказано, информационного пространства – это дело рук всего украинского народа. Тогда в социальных сетях бурным цветом расцветали призывы к тому, что Украины не существует, что Украина – это ошибка, какие-то люди топтали украинские флаги, убивали, пытали украинцев, и не было никакого препятствия этому. Тогда группа волонтеров решила собирать данные о таких лицах, ведь это публичная информация. Например, кто-то захотел опубликовать свое фото рядом с трупом украинского солдата с оружием в руках. Это, оказывается, какой-то наемник, который приехал из России. Постепенно стали собирать базу данных таких людей.

- О незаконных пересечениях границы...

- В том числе, о поездках в Крым, хотя Украина предупреждала, что любые поездки в Крым без разрешения Украины – это нарушение нашего законодательства. В том числе, ко мне обращались для того, чтобы поддерживать эту идею.

И это правильно, когда мы знаем о тех лицах, которые нарушают интересы нашей страны. Во время выборов президента ряд волонтеров сайта "Миротворец" занял позицию, что проект должен агитировать за или против каких-то кандидатов в президенты. Я считаю, что это неправильно - такие проекты должны заниматься защитой информационного пространства от внешних врагов нашей страны.

Поэтому проект "Миротворец" будет продолжать свое существование, я его считаю очень важным для страны. Но я не считаю правильным, чтобы он игрался во внутреннюю политику страны.

- Интересно, что тот же Зеленский мягче относится ко всему этому. В частности, к запрету въезда многим артистам. Он как-то заявил, что такой процесс должен быть более избирательным...

- Я внимательно смотрел обращения и интервью Зеленского. И он прямо сказал, что недопустимо, если российские актеры, которые стреляют, например, из пулемета в сторону позиции украинских этих солдат. Я забыл имя этого актера.

- Охлобыстин и Пореченков?

- Пореченков как раз стрелял из пулемета. Недопустимо, когда приезжает Охлобыстин и получает паспорт ДНР из рук Захарченко, который по локоть в крови, и так далее.

Что касается поездок российских актеров в Крым, где они выступают перед российскими, так сказать, гражданами, нарушая наше законодательство, то незнание закона не освобождает от ответственности. Понравилось поехать в Крым - не надо приезжать в Украину.

Почему, например, Андрей Макаревич не ездит в Крым? Почему Борис Гребенщиков не ездит в Крым? Я был на концерте Гребенщикова, и лично поблагодарил его за то, что он уважает независимость нашей страны. Почему Михаил Жванецкий не ездит в Крым, ведь его же приглашают туда? Потому что они уважают независимость и территориальную целостность Украины. Кто не уважает территориальную целостность Украины - тот сюда не едет. Все логично.

- Как в целом сейчас оцениваете давление Российской Федерации на Украину в информационном плане?

- Оно продолжается и очень серьезное. Дело в том, что мы закрыли вещание российских телеканалов в кабельных сетях Украины, но через спутник они вещают и остаются во многих домах нашей страны, также трансляции есть через интернет. Мы постарались закрыть соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", потому что они были реальным инструментом российских спецслужб против сознания наших граждан.

Но очень многие люди ориентируются на Российскую Федерацию, на российскую культурную сферу и мы не можем полностью разорвать взаимоотношения с Российской Федерацией. Нам просто нужно воспитывать патриотизм у наших граждан, показывая, что сделала Россия с Украиной. А это более десяти тысяч жизней украинских граждан: и солдат, и мирных граждан, и детей, и женщин, и стариков – этого нельзя просто так простить. Это реальная война, развязанная против нас.

Поэтому нужно уметь доносить правду до собственных граждан, но с этим пока у нас плохо. И хотя пять лет назад было создано Министерство информационной политики, считаю, что Стець, которого я лично уважаю и дружу с ним, не реализовал имеющиеся возможности.

- Почему не получилось?

- Потому что его не очень поддерживала Верховная Рада, не выделяла в достаточном количестве средств. Первый год у них бюджет был четыре миллиона гривен, и там работало всего пятнадцать человек.

Три года назад волонтеры сайта "Миротворец" взломали почту "министра информации и пропаганды" ДНР Пушилина. У них только по штату на полтора миллиона несчастных жителей, оставшихся на оккупированной территории, было 120 человек, которые занимались промывкой мозгов. Подчеркиваю - на полтора миллиона человек. И еще порядка 500-700 ботов, которые сидели в соцсетях, отслеживали действия каждого жителя ДНР, ЛНР, и смотрели, кто что пишет. То есть там полный, тотальный контроль за состоянием людей.

Нам нужен не тотальный контроль за состоянием людей, а грамотная информационная политика. Кстати, западные страны сейчас пришли к тому, что необходимо противодействовать России в информационном поле. Постепенно на Западе пришли к пониманию, что Russia Today – это инструмент воздействия на сознание граждан, который искажает правду о событиях в России и мире. Поэтому и Запад постепенно будет выключать у себя российское телевидение.

Мало того, россияне сейчас покупают средства массовой информации за рубежом. Я точно знаю, что в Канаде сделаны инвестиции в местные газеты, которые были на грани банкротства. Их покупают русские. Там остаются канадские редактора, но им уже начинают советовать, как правильно освещать события, показывая, что Россия – это хорошо, Путин – это не диктатор, а человек, который в сложных обстоятельствах руководит очень непростой страной, а Украина – это плохо и так далее. Это все далеко идущие планы.

У России очень много денег и они могут тратить миллиарды долларов на информацию и пропаганду - как это делал Советский Союз. В Украине до сих пор нет полноценного спутникового вещания на весь мир. Я слышал, что сейчас телеканал "Украина" собирается запустить за частные средства вещание об Украине во всем мире. И это хорошо.

- В России состоялась встреча Майкла Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Какое значения имеют эти переговоры в контексте вопросов Донбасса?

- На сегодняшний момент позиция США такова, что они категорически против того, что было сделано Россией в Крыму и на Донбассе. Позиция Трампа на самом деле не такая уж и пророссийская, как кому-то это хотелось представить.

Задача Путина - попытаться малой кровью снять с себя все санкции, не возвращая нам Крым, но на каких-то условиях возвращая Донбасс. Он своей цели пока не достиг.

Зеленскому необходимо будет еще больше усилить направление внешней политики Украины и договариваться с тем, чтобы Запад не ослаблял, а усиливал экономические санкции против Российской Федерации. Никаких других инструментов против России на сегодняшний момент нет. Никто с русскими воевать за нас не будет. Это надо всем понимать.

- О чем свидетельствует отмена визита адвоката Трампа в Киев?

- Мне сложно сказать, какие мысли в голове у Рудольфа Джулиани. Что касается заявлений, то я могу сказать о ситуации в общем. Три года тому много государственных деятелей Украины сделали заявления о том, что Пол Манафорт, на тот момент глава избирательного штаба Трампа, в Украине получал деньги с черной кассы Партии Регионов. Это заявление сделал конкретно глава НАБУ Артем Сытник. После этого по Манафорту было огромное расследование: он получил семь с половиной лет тюрьмы за отмывание денег, хотя другие обвинения, которые касались сотрудничества Трампа через Манафорта с Россией не были подтверждены. Трамп очень зол на тех людей, кто помогал в Украине и Америке разворачивать всю эту машину нападений против него.

Недавно Трамп написал твит, что у него демократы украли два года жизни, два года президентства. Сейчас он хочет этот маятник качнуть обратно. После того, что Джозеф Байден, бывший вице-президент США выдвинул себя на выборы от Демократической партии, Трамп будет делать все, чтобы потребовать расследования действий Джозефа Байдена за то, что сын Джозефа Байдена работал в нефтегазовой компании господина Злочевского, который был в свое время министром природных ресурсов в правительстве Азарова и Януковича. Люди Трампа говорят: подождите, как такое может быть, что сын вице-президента США работал не в компании Apple, не в компании Tesla, не в компании Coca-Cola, а в компании, мягко говоря, сомнительного гражданина Злочевского. Хантер Байден получал там огромные суммы, около двух миллионов долларов в год просто так, за участие в наблюдательном совете.

Сейчас юристы Трампа будут искать моменты, не получал ли сын Джозефа Байдена деньги черными способами, как это было с Манафортом, и все будет делаться для того, чтобы доказать, что Байден влиял и давил на расследование в Украине против компании Злочевского "Бурисма" и закрывал их. Были громкие заявления бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который сказал, что его вызывал Порошенко и говорил: "Закрой дела против компании Злочевского, на меня давит Байден".

И республиканцы в сенате могут создать следственную комиссию, пригласить на допрос Шокина, Порошенко, Сытника, Луценко и попросить их дать пояснения, почему дела против компании Злочевского были закрыты, и какова в этом роль Джозефа Байдена. Если будут получены показания о том, что вице-президент США давил на правительство Украины, то за это могут последовать очень серьезные последствия в правовой плоскости для Байдена, и вряд ли у него будет политическое будущее в Америке.

Недавно Трамп написал твит, что у него украли два года жизни Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- При чем здесь враги в команде Зеленского?

- Судя по тому, что я вижу из средств массовой информации, то называют Сергея Лещенко одним из тех людей, кто содействовал кампании по тому, чтобы сбить Трампа, ведь фактически задача нападения на Пола Манафорта была задачей снизить электоральный рейтинг Трампа. Мол, смотрите, у Трампа начальник штаба Пол Манафорт, он работает на русских, Трамп работает на русских, и еще Пол Манафорт получал грязные деньги у Партии Регионов. Соответственно, Сергей Лещенко был рупором этой кампании. Естественно, в окружении Трампа хотят понять – это было личное желание господина Лещенко или же это была спланированная кампания, в том числе, инспирированная самими же американцами, демократами для того, чтобы использовать Украину как проблему для Америки?

Дело в том, что в Америке очень много раз были скандалы, которые начинались за пределами страны. Например, в 1983 году был скандал "Иран-контрас", который создал очень много проблем для администрации Рейгана. Тогда, напомню, администрация Рейгана хотела продавать оружие никарагуанским повстанцам, которые воевали с коммунистами. Но для того, чтобы эти деньги как-то замаскировать, то продали оружие Ирану, а на полученные нефтедоллары покупали оружие для контрас. Когда это стало известно, это привело к отставкам в администрации Рейгана и так далее. Это был огромнейший скандал. Поэтому это инструментарий в США – использовать проблему в какой-то стране, которая касается Америки и дальше ее раскрутить в местных СМИ, которые, кстати, очень поляризованы. У них же "Нью-Йорк Таймс" - это демократы, а "Фокс Ньюс" и какие-то другие компании - против. Поэтому когда у нас говорят, что у нас журналисты заангажированы, то в Америке это принимает еще более жесткие моменты.

- А вы лично в какую версию в связи с Лещенко больше верите или считаете реальной?

- Считаю, что история с опубликованием черной кассы Партии Регионов с акцентом на фамилию Манафорт – это было запланированное мероприятие, нацеленное на то, чтобы понизить электоральные шансы Трампа победить на выборах в США. Это не было случайностью.

- Не подпортит теперь эта история отношения со Штатами?

- У нас со Штатами отношения от этого не зависят. Это вопрос того, что отдельные лица в Украине хотели поиграться в большую международную политику. Кстати, в интернете есть аудиозапись лица с голосом, похожим на голос Артема Сытника, который прямо кому-то рассказывает, что, публикуя данные по Манафорту, мы хотели подыграть Хиллари Клинтон, чтобы она стала президентом США. Я думаю, и вы это освещали.

- Это позор, если так и было.

- Это реальность. Думаете, в Америке все чисто, честно и хорошо? У них был уотергейтский скандал, когда президент Никсон давал указания спецслужбам прослушивать штаб-квартиру партии демократов. Тогда это закончилось отставкой Никсона и огромным уотергейтским скандалом.

Надо, чтобы и в Украине от заявлений журналистов доходило до дел, до отставок - тогда и у нас будет как в Америке. То есть никто и никогда у власти не должен чувствовать себя безнаказанным. Это рецепт правильной демократии.