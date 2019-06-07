Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Партия "Слуга народа" не сможет кардинально обновить парламент, но вполне способна создать коалицию с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко и сформировать прочное правительство. О различных конфигурациях после выборов, "Апострофу" рассказал КОНСТАНТИН МАТВИЕНКО, политолог, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика".

- Партия БПП провела ребрендинг и теперь это "Европейская солидарность". Поможет ли это набрать ей большинство?

- Наша с вами задача – объяснить обществу, что именно таким образом коррупционеры, вымогатели и другие люди, которые несут ответственность за то, что происходило в стране в последние годы, хотят спрятаться за депутатской неприкосновенностью. Это надо донести как можно шире. Они пытаются спрятаться за идеей, что вот они такие, мол, патриоты. Помните, это движение 25%, что вокруг них должны объединяться настоящие государственники? Это неправда. Они за патриотическими лозунгами пытаются скрыться от ответственности. Я думаю, что их рейтинг будет дальше падать. Хотя, наверняка, они все же попадут в парламент, видимо, во главе с Петром Порошенко. Но сам факт того, что человек с должности президента идет в депутаты, не исключено даже, что в оппозиционные, говорит только о попытке спрятаться.

- Возможно, он все же пройдет в правительство?

- Больше всего голосов возьмет партия "Слуга народа". Еще есть "Оппозиционный блок". Пророссийские настроения в Украине очень сильны. Это, кстати, тоже прямой результат деятельности Порошенко. Помните, у нас был целый "МинСтець" - Министерство информационной политики? Как следствие, 55% украинцев положительно или очень положительно относятся к России. А 58% россиян негативно или очень негативно относятся к Украине. Вот результат деятельности этого "МинСтеця".

Поэтому я не думаю, что у Порошенко будет сохраняться шанс попасть в правящую коалицию. Думаю, что наилучшие шансы у Тимошенко и ее партии "Батькивщина". Потому что, с одной стороны именно она помнит, как управлять государством и что надо делать в первую очередь. Она понимает значимость социальных и инфраструктурных вещей в работе правительства. Итак, думаю, что это будет идеальный вариант: партия "Батькивщина" и партия "Слуга народа". Хотя, что касается партии "Слуга народа", то ее программа очень эклектична, видно, что писалась она "на коленке". Видно, что к политической деятельности они относятся безответственно.

- Очень интересно поговорить о Святославе Вакарчуке. Он сначала молчал, а теперь стал активным, неужели подготовил партию?

- Как политический деятель, господин Вакарчук мне не интересен. Я могу примириться с его присутствием в политике, только потому, что он забирает голоса у Порошенко.

Константин Матвиенко: "Был в парламенте и сбежал из парламента. Поэтому ничего интересного Вакарчук для меня не составляет" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Но ведь поговаривают, что он как раз может объединиться с Порошенко. Есть такие слухи, что это человек Порошенко. У них даже риторика очень похожа.

- Избирательная кампания короткая. Если это человек Порошенко, то другого пути, кроме как как войти в список Порошенко у Вакарчука нет. Если это будут два списка, значит они будут друг у друга отбирать голоса. У Порошенко уменьшится процент, который позволит ему попасть в парламент, а у Вакарчука таких шансов нет вообще. Поэтому, если он человек Порошенко, то он идет к Порошенко. Если же он самостоятельный игрок с Соросом и Пинчуком, то пусть себе идет самостоятельно. Но, судя по тому, что Пинчук, вероятно, принял решение покинуть Украину, то я не думаю, что Вакарчук может быть его проектом. Хотя именно так это и выглядело вначале. Помните, Ялтинская Европейская Стратегия в Мыстецьком арсенале, когда ему слово дали?

- Да. Как вы считаете, не приведет ли поход звезд шоу-бизнеса и актеров в политику, к политическому кризису?

- К политическому кризису куда быстрее могут привести совсем другие вещи. Например, однопартийное правительство партии "Слуга народа", которое просто не может быть компетентным. К политическому кризису может привести эскалация агрессии Российской Федерации. К политическому кризису может привести холодная зима и неуправляемая инфляция. Нельзя забывать о техногенных угрозах и о том, что в Украине есть военные склады. Вот она настоящая угроза - куда большая, чем звезды шоу-бизнеса в политике.

Константин Матвиенко: "К политического кризиса может привести однопартийное правительство партии« Слуга народа », который просто, которому ниоткуда взять компетентности" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- К политике у нас начали относиться, как к чему-то веселому. Полякова идет, Виктор Павлик идет, Винник идет. Как будто мы настолько классно живем, чтобы делать из этого какую-то веселье. Война, как минимум, еще не прекратилась. Почему же сейчас нет серьезного отношения к политике?

- Потому что у нас почти нет серьезных политиков.

- Еще немножко об истории с "Оппоблоком". Почему они пользуются такой поддержкой в украинском обществе?

- В украинском обществе есть поддержка России. Это "Стокгольмский синдром". Расшифруем: "Стокгольмский синдром – это когда заложник сочувствует тому, кто его захватил в заложники. В украинском обществе действует этот "Стокгольмский синдром", а поскольку ему никоим образом не сопротивляется государственная информационная политика, которой по факту просто не существует, то этот синдром развивается и приобретает угрожающие формы. Россия и "Оппоблок" опасны. Противиться им следует уже в информационном политическом поле. Этого не делали все предыдущие пять лет. Более того, с ними договаривались. Они ("Оппоблок", - Апостроф) были донорами голосов для различных лоббистских законов.

- Теперь хочется поговорить о Коломойском. Его фамилия не исчезает из СМИ. Он был замечен рядом с влиятельными украинскими политиками. В частности, было зафиксировано три встречи с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, а также с Арсеном Аваковым. Что, по вашему мнению, нужно Коломойскому, чего он сейчас добивается и каким он видит свое место?

- Я ставлю под сомнение сами факты этих встреч. То, что кто-то фиксировал кортежи Коломойского в разных локациях Киева и возле Киева, то это никоим образом не означает, что эти встречи действительно происходили.

- Если верить расследованиям "Схем", то это вполне могло произойти.

- Если зрители "Схем" верят, то пусть верят. Мы можем говорить о Коломойском только в том смысле, в котором он говорит о себе сам. Все остальные подковерные вещи анализировать нет нужды, потому что их просто может и не быть. Коломойский вообще, блестящий мастер маскировки, манипулирования, введения в заблуждение. Он считает, что Петр Алексеевич его обидел: забрал у него ПриватБанк, Укрнафту, а потому Коломойский будет возвращать свои активы. У него появился политический инструмент, хотя я далек от мысли, что Зеленский – это исключительно человек Коломойского. Зеленский – это тот человек, который будет прислушиваться к широкому кругу советников, а решения, думаю, он будет принимать сам. Так вот, Коломойский сосредоточится на этих вопросах. На административную, политическую роль он будет претендовать только в той мере, в какой это поможет вернуть его активы. Вторая его цель - установить нормальные отношения с Соединенными Штатами.

Константин Матвиенко: "Мы можем говорить о Коломойского только в том разрезе, в котором он говорит о себе сам, то есть официально, то, что мы увидели" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Владимир Зеленский декларировал, что в Украине идут две войны: с Россией и с коррупцией. Не будет ли присутствие Коломойского, который сам является олигархом, портить имидж президента?

- Порошенко тоже декларировал войну с коррупцией, создал Специальную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Антикоррупционный суд. От этого коррупции меньше не стало ни на йоту. Зеленский пока только говорит о борьбе с коррупцией. Хотя он уже заявил, что не назначит ни одного знакомого, друга, а мы видим, как раздаются должности.

- В Администрации президента?

- И в СБУ.

- Но поговаривают, что это только на первое время, чтобы закрыть эти позиции, чтобы там были самые близкие ему люди.

- С одной стороны это так, но ведь он все равно обещал не назначать. Он обещал не нарушать закон, а назначение главы Администрации президента было совершено с нарушением закона о люстрации. Я не знаю, достоин тот Андрей Богдан люстрации, или не достоин, но если есть факт нарушения закона, то перед тем, как назначать, нужно было этот факт устранить. Он не был устранен.

- Если выборы состоятся 21 июля, обновится ли парламент? И будет ли он эффективным?

- Партия "Слуга народа" задекларировала, что они не возьмут в свои списки ни одного депутата из предыдущего созыва. Хотя, я уже знаю не одного депутата, который мне лично сказал, что все нормально, я в списках у Зеленского. Ну, я думаю, что это депутаты немножко преувеличивают.

- А вы можете назвать фамилии?

- Я никогда не раскрываю содержание частных разговоров. Итак, вокруг партии "Слуга народа" пройдет основное обновление. "Оппоблок" останется таким, каким и был, у Порошенко - "ноев ковчег", там, я думаю, вообще, не будет новых лиц, а будут только те, кто нуждается в защите. Единственная партия в парламенте, которая имеет цельную фракцию - это партия "Батькивщина". Поэтому если бы по итогам парламентских выборов образовалась коалиция, которая выдвинула бы на должность премьера Юлию Тимошенко, то я бы счел этот вариант идеальным для страны.

- Кто будет входить в эту коалицию - "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос"?

- Я сомневаюсь, что "Голос" пройдет. Я предполагаю, что сейчас близко к прохождению барьера находится партия Игоря Смешко "Сила и честь". Возможно, они будут претендовать на участие в коалиции. Я не вижу смысла им идти в оппозицию вместе с "Оппоблоком". Но двухпартийное правительство из представителей "Слуги народа" и "Батькивщины", мне кажется, было бы вполне эффективным и устойчивым.