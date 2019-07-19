Отменить санкции против России в Польше хотят только маргиналы

Польша поддерживает Украину в борьбе против России и ждет результатов парламентских выборов для того, чтобы получить ответ на вопрос - каким будет наш новый курс. На вопросы о польско-украинских отношениях в связи с изменением власти в нашей стране, "Апострофу" ответил ВЕСЛАВ РОМАНОВСКИЙ, польский журналист, публицист и дипломат.

- Как поляки оценивают смену власти в Украине после президентских выборов ? Что думают о Владимире Зеленском и его политической силе? Имею в виду и общество в целом, и политикум, чиновников, политических обозревателей.

- Польское общественное мнение решительно поддерживает Украину в войне с Россией, считает аннексию Крыма нарушением международного права и поддерживает политику санкций против России.

Мы хорошо осознаем важность независимой и демократической Украины в Европе. Именно поэтому мы поддерживаем политику Соединенных Штатов и Европейского Союза в отношении Украины и санкций против России. Голоса об отмене санкций в отношении России в Польше маргинальные.

В комментариях после президентских выборов польская пресса сосредоточила свое внимание на причинах неудачи Петра Порошенко и источниках впечатляющей победы Владимира Зеленского. Это очень интересный процесс смены власти в Украине. Особенно если смотреть на него в контексте политических изменений на всем постсоветском пространстве. Естественно, эти анализы сопровождаются вопросами: что выбирали украинцы и что будет дальше? В первом случае в Польше преобладал ответ, что украинцы выбрали новый, не совсем известный, путь для лучшего будущего.

Со вторым вопросом связан растущий интерес к политике и действиям президента Владимира Зеленского и его новой команды в Польше. Мы внимательно следим за его внешней политикой, включая попытки освобождения украинских заложников в России. В польских комментариях слышно беспокойство, сможет ли Украина удержать и укрепить поддержку Запада, особенно со стороны США, в конфликте с Россией и в реализации внутренних, политических и экономических реформ.

Мы осознаем, что политика в демократическом государстве, в основном, осуществляется в парламенте. Поэтому ответ на вопрос каким будет новый курс Украины, мы ждем до объявления результатов выборов в Верховную Раду.

- Чего ждут от изменений в Верховной Раде? Налаживания отношений? Более мягкой риторики? Изменений в политике "национальной памяти”?

- Центральной интригой этих выборов является вопрос, кто поддержит партию "Слуга народа", и какую внутреннюю и внешнюю политику она предложит. Это кажется мне самым важным. Перед Украиной стоит много вызовов и проблем, которые украинцы должны решить: защита государства, борьба с бедностью, экономический рост, борьба с коррупцией. Есть много свидетельств того, что новое поколение украинцев, вступающих в политику, хорошо это понимает.

Что касается отношений между Киевом и Варшавой, то они действительно нуждаются в совершенствовании, возможно, даже в новом подходе, с учетом изменения ситуации в наших странах и в Европе. В польско-украинской повестке дня есть проблемы, связанные с безопасностью, экономикой, укреплением Европейского Союза, развитием регионального сотрудничества - это главные задачи для украинских и польских политиков. Мы должны сосредоточиться на стратегических проблемах и решить их вместе. Тогда будет легче вести диалог об истории или решать повседневные проблемы, например, низкий уровень функционирования польско-украинской границы. Общая граница не является хорошей визитной карточкой для наших стран.

Спор об "исторической политике" является важной частью реальной политики. Этот спор нельзя решить. Он требует больше взаимной мудрости и сочувствия; нужно слушать аргументы другой стороны, понимая, что говорит партнер. Примирение между народами - это социальный процесс, и он не простой.

Осенью будут парламентские выборы в Польше. Вероятно, новые депутаты Верховной Рады и новые члены Сейма воспользуются этой возможностью и, безусловно, снизят температуру этого спора. Тени наших предков не должны лишить нас шансов построить хорошие польско-украинские отношения. У нас было немного таких шансов в истории.

- Осознают ли поляки угрозу от прокремлевских сил? Как к этому относятся?

- Политика Путина и Кремля не очень популярна в Европе. Угрозы, которые Россия создает демократическому миру, хорошо известны. Польша очень серьезно подходит к ним, укрепляя политическую и энергетическую независимость, экономику, армию, место в НАТО, а также поддерживая Украину и Беларусь в построении независимых демократических государств.

- Может ли Кремль сыграть на болевых точках Украины и Польши после парламентских выборов? Из-за чего это может произойти? Для чего это ему нужно? Как этого избежать?

- Кремлевская пропаганда продолжает играть на этнических и политических конфликтах между государствами, не только в Европе. Есть даже специальные программы защиты СМИ от фальшивых новостей, fakenews, Кремля. России становится все труднее использовать их, чтобы вызвать открытый конфликт между соседями.Мы имеем все более сильный иммунитет против провокаций. Специальные службы наших стран также сотрудничают в этом вопросе. Однако, лучшая гарантия защиты от политических провокаций противника - сильное, общее, политическое и социальное сотрудничество поляков и украинцев, свободных европейских граждан.