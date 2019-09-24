Фракция в смартфоне: расколется ли "Слуга народа"

В последние дни работы Верховной Рады монобольшинство от "Слуги народа" столкнулось с нехваткой голосов за некоторые инициативы, в том числе, исходящие от президента Владимира Зеленского. В СН настаивают на том, что никакого раскола в политической силе нет, но и не отрицают, что депутаты-"слуги" становятся более самостоятельными. О том, что происходит в крупнейшей в истории ВР парламентской фракции - в материале "Апострофа".

Верховная Рада VIII созыва отработала уже почти месяц. Часть работы прошла в "турборежиме" - так назвали в политикуме тот стремительный темп принятия законопроектов, который установила правящая партия "Слуга народа" в парламенте. Еще в начале сентября спикер ВР Дмитрий Разумков рассказывал, что в парламенте зарегистрировано около 300 законопроектов, из них 67 были определены как неотложные. Новый созыв с особенным рвением принялся голосовать за предложенные инициативы, приняв и законопроект про импичмент президента, и про разблокировку Высшего антикорупционного суда, и про отмену неприкосновенности.

Во многих случаях народных депутатов-"слуг" критиковали за то, что они даже не читают законопроекты, за которые голосуют. Глава фракции Давид Арахамия в общении с журналистами признавал, что действительно не все депутаты успевают прочитать те законопроекты, которые потом принимаются в парламенте: "Поскольку у нас такое количество законопроектов, мы вынуждены полагаться на чьи-то мнения, для этого у нас есть комитеты. И если комитет говорит, что надо, то у меня нет сомнений, что действительно надо голосовать".

"Турборежим" работал до конца второй пленарной недели, пока 12 сентября монобольшинство впервые не дало достаточного количества голосов за законопроект №1075. Этим законопроектом предлагалось отменить, в частности, законы о правах чернобыльцев, защите прав потребителей, Жилищный кодекс и многие другие акты, которые по мнению авторов-нардепов от "Слуги" и министра юстиции Дениса Малюськи "устарели". Тогда на табло высветились предательские 214 голосов. "Слугами народа" являются 251 депутат, а это означало, что голоса недодали свои же люди. Тогда это объяснили тем, что депутаты из других фракций провели консультации со "слугами", чтобы переубедить их не голосовать за законопроект.

Еще один демарш произошел, когда речь зашла о голосовании за законопроект №1038 об императивном мандате, которым предлагалось лишать народных депутатов мандата за то, что они не вошли во фракцию либо вышли из нее. То есть, лишать мандата можно было бы не только списочников, но и мажоритарщиков, что предсказуемо разозлило последних. Источники в СН говорили, что документ писался в Офисе президента (ОП), дабы иметь рычаги влияния на особо самостоятельных. Однако после бунта, как публичного, так и скрытого, законопроект был отправлен на доработку. В ОП еще рассчитывают на его принятие, а вот собеседники "Апострофа" во фракции рассказали, что мажоритарщики даже после переработки не будут за него голосовать ни в каком виде.

Мажоритарщики, в целом, сейчас считаются наиболее проблемными и наименее управляемыми в политсиле. "Списочники не пользуются авторитетом у мажоритарщиков. По списку прошло много мальчиков и девочек без репутации, а среди мажоритарщиков есть серьезные люди со своими интересами", - пояснил "Апострофу" один из депутатов от СН. "У многих людей есть свой бизнес, команды, никто не готов их подставлять, просто потому, что кто-то из Офиса президента пытается показать, что мы без Зеленского - пустое место", - добавляет один из мажоритарщиков.

На последней пленарной неделе в сентябре произошел еще один скандал, когда депутаты не смогли проголосовать за внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект №1009 позволил бы отменить так называемые "правки Лозового". Этот же законопроект должен был внести поправки в ст. 27 закона Украины о статусе народного депутата, удалив из него норму, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Именно эта норма, как выяснилось позже, и стала яблоком раздора в самой фракции, так как часть депутатов прочитав этот пункт законопроекта, отказалась голосовать. В результате за документ отдали голоса всего 196 нардепов, из "слуг" не проголосовало 44 человека. После такого демарша, спикер Дмитрий Разумков отправил документ на повторное второе чтение. На следующий день после провального голосования, фракция СН собралась вместе с Разумковым обсудить произошедшее. "То, что был громкий скандал - это преувеличение, но многие депутаты спрашивали, а почему нам не объяснили все раньше, ведь законопроект был внесен еще 29 августа, так почему же депутатов заранее не ввести в курс дела? А так никто, даже руководство групп, не знали об этой норме", - пояснил "Апострофу" после встречи фракции один из нардепов.

"Это был прокол Разумкова. Он зачем-то объявил получасовой перерыв и люди разошлись, хотя еще с утра нужное количество голосов собрали бы", - добавляет свою версию событий другой нардеп от СН.

В целом же такой хаос объясняется просто: "Слуга народа" уже не так послушна, как была в первые недели работы ВР, и как того хотелось бы главе Офиса президента Андрею Богдану и президенту Владимиру Зеленскому. Появляются первые проблемы с кнопкодавством, с дисциплиной, многие "слуги" потихоньку осваивают законотворчество и уже не хотят слепо голосовать за все инициативы, даже президентские. "Бывает, приносят закон и говорят, что надо его поддержать и что это "линия партии", а позже оказывается, что это вовсе не линия партии, а просто чья то личная инициатива", - рассказывает один из нардепов-мажоритарщиков о сложностях внутренней коммуникации в политсиле.

"Каждый, даже самый мелкий винтик, сейчас пытается управлять какими-то процессами и показывать свое влияние. Некоторые теряют голову от того, что впервые не то что зашли в Верховную Раду, а вообще получили какую-то власть", - делится с "Апострофом" один из парламентариев от "Слуги". Добавляет интриги и несколько групп влияния, которые имеются во фракции. По словам собеседников "Апострофа", у министра внутренних дел Арсена Авакова от 20 до 30 своих депутатов. Свои люди есть также у олигарха Игоря Коломойского и у его соратника Игоря Палицы.

К этому стоит добавить, что в целом фракция СН набрана из совершенно разношерстного "материала". В нее входят абсолютно несовместимые люди - от простых фотографов до ярых националистов и прагматичных бизнесменов.

За всем происходящим пристально наблюдают из Офиса президента, спикер ВРУ периодически "сверяет часы" с Владимиром Зеленским, организационно фракцией управляет Давид Арахамия, помогает ему, по словам нардепов, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко. Есть также 15 заместителей председателя СН, у каждой группы имеются свои чаты, есть также общий чат для всей фракции. Но "Слуга народа" - это не всегда "фракция в смартфоне", иногда депутаты встречаются лично, для общения с президентом, Андреем Богданом, премьер-министром. Такие встречи проходят в КВЦ "Парковый" - где был расположен избирательный штаб Зеленского. Например, на прошлой неделе состоялась такая встреча с участием главы правительства, где, в том числе, обсуждали проблемный законопроект про РРО.

"На таких встречах обычно есть открытый микрофон, когда каждый желающий может пообщаться с президентом и задать ему интересующие вопросы", - рассказывает "Апострофу" народный депутат от "Слуги". "Бывают очень жесткие дискуссии, Богдан никогда не приезжает на такие встречи без Зеленского и нас всегда выслушивают. Мы можем спорить, но тот же императивный мандат, например, отложили, и "поправку Лозового" уберем, потому что мы обещали людям отмену неприкосновенности, а своим не голосованием фактически ее сохраняем",- добавляет еще один участник таких встреч.

"Слуги" очень просят не употреблять слово "раскол" в отношении фракции, так как уверяют, что в основном их взгляды сходятся, бывают только ситуативные споры. "Нет пока достаточного понимания, как управлять такой большой фракцией. Но раскол возможен, когда нет возможности договориться, а у нас она есть", - рассуждает в разговоре с "Апострофом" парламентарий от СН.

Но, несмотря на попытку излучать оптимизм, уже сейчас видно, что превратить парламент в дополнение к офису президента ни у Зеленского, ни у Богдана не получится, а значит, в ближайшем будущем парламент все же будет местом для дискуссий, а не местом для послушного исполнения президентских команд. Имея такую разношерстную фракцию, Зеленскому необходимо изменить в ней режим коммуникации и общения. А самое главное - сплотить своих людей в направлении совершения эффективных реформ. Иначе уже через год придется проводить новые выборы.