Тонкая игра президента Голобородько: экономику ожидает плохой и ужасный сценарий

Команда Зеленского не пытается достичь реализации полезных для страны проектов. Они (проекты) работают либо на олигархов, которые начинают восстанавливать свои позиции, либо на группы влияния с Запада. Основная цель нынешней власти - это обогащение определенных групп лиц, несмотря на риски для страны. МВФ и других внешних игроков власть использует как ширму для проведения токсичных реформ, при этом команда Зеленского работает уже в привычной для себя манере, делая диаметрально противоположные заявления. Как следствие, Украину может ожидать девальвация или общественные взрывы. Такие мысли высказал "Апострофу" экономический эксперт Алексей Кущ.

Об украинских условиях сотрудничества с МВФ

В мае украинская власть, ссылаясь на ряд решений украинских судов в отношении ПриватБанка, фактически лишилась действующей кредитной программы, и Украина недополучила 2-3 млрд долларов. В сентябре МВФ питал надежды на восстановление этой программы сотрудничества, но столкнулся с очень "интересным" предложением со стороны нашей власти. Ему фактически предложили проведение максимально токсичных реформ, на которые не решалась предыдущая украинская власть. Это и земельная реформа, и так называемая либерализация рынка коммунальных услуг, и трансформация трудового законодательства. Провластные группы влияния попросили взамен у МВФ лишь одно – решить в "нулевом варианте" ситуации с ПриватБанком. Имелось в виду проведение своеобразного взаимозачета между бывшими владельцами банка и государством - фактически списание проблемных кредитов, которые банк выдавал компаниям, аффилированным с бывшими владельцами.

Конечно, такое предложение не было воспринято Фондом, потому что для него ПриватБанк является маркерным индикатором сотрудничества с Украиной. МВФ кредитовал Украину именно в тот период, когда из банка выводились средства. Поэтому Фонд не считает целесообразным проводить любые "нулевые" варианты. В МВФ считают, что государство должно вернуть деньги, потраченные на банк, а бывшие владельцы должны вернуть кредиты, которые они брали. Поэтому миссия МВФ уехала из Киева, а между строк финального их коммюнике читалось очень глубокое разочарование Украиной.

Затем наши чиновники поехали уже в Вашингтон, проводили переговоры на площадке МВФ. Они пытались смягчить переговорную позицию, но не отказывались от своих базовых идей. Это вызвало еще большую настороженность у Фонда. МВФ понял, что в Украине можно играть краплеными картами. Поэтому он вряд ли будет сотрудничать с Украиной, пока ситуация с ПриватБанком не будет окончательно решена в судах, и пока нынешнее правительство не утвердит реальную программу возврата "проблемных" кредитов. Поэтому, думаю, программа сотрудничества с МВФ надолго поставлена на паузу.

Украина могла бы занять у МВФ миллиарды долларов под невысокие процентные ставки на длительный срок. Но теперь нам придется замещать их привлечением средств на внутреннем долговом рынке от нерезидентов через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на короткие сроки и с небольшой доходностью. Мы будем терять в 3-5 раз больше по этим кредитам, так как должны выплачивать 14-20% годовых. С этого будут наживаться международные финансовые спекулянты.

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О лицемерной политике власти

В Украине происходит дискурс между теми, кто хочет восстановить олигархическую субъектность и разорвать отношения с МВФ, и теми, кто хочет восстановить внешнее управление - они лоббируют интересы внешних финансовых групп влияния, в том числе и МВФ. У нас нет своего национального внутреннего дискурса по развитию.

Сейчас в Украине начал возрождаться так называемый олигархический класс, который является основой олигархической субъектности. Наша суверенность определенным образом обеспечена за счет олигархической системы. Классический пример - государственная модель времен Кучмы. Олигархическая субъектность немного ослабла в последние годы за счет внешнего управления. Сейчас она начала восстанавливаться.

Закон функционирования коррупционно-рентной экономики заключается в том, что политические инвестиции должны приносить финансовые дивиденды тем группам влияния, которые находятся у власти. Сейчас краеугольным камнем станет удовлетворение стратегических требований финансово-промышленных групп, которые образовали своеобразное кольцо влияния на власть. Но там происходит достаточно тонкая игра, то есть не все так однозначно, как это показано в сериале о президенте Голобородько.

МВФ нужен нынешней власти, чтобы прикрываться им для проведения токсичных реформ. В то же время нынешней власти необходимо запускать идеологические ходы типа "мы выгоним МВФ из Украины" для того, чтобы оправдывать отсутствие сотрудничества с Фондом. Это абсолютно лицемерная политика, когда президент, с одной стороны, говорит, что мы не можем вводить структурную налоговую реформу, потому что тогда мы потеряем кредиты МВФ, а с другой стороны - что мы можем справиться и без Фонда. Идет довольно опасное для Украины балансирование между двумя абсолютно противоположными стратегиями.

Все это конвертируется в довольно печальные последствия для экономики. В бюджете-2020 прописано, что 145 млрд гривен мы будем тратить исключительно на обслуживание государственного долга - внутреннего и внешнего. Это даже не погашение тела кредита, это выплата сверхвысоких доходов финансовым спекулянтам. И это уже равно затратам на образование и значительно превышает расходы на медицину, науку и инфраструктурные проекты.

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О пути к дефолту

Некоторые политические силы уже заявили, что нынешний бюджет может привести к дефолту. Я думаю, этого не будет. Возможна значительная девальвация гривны, если взорвется такая мина замедленного действия, как ПриватБанк. Он сейчас находится в государственной собственности, имеет около 180 млрд вкладов населения. Любая дестабилизация этой "мины" может привести либо к социальным деструктивным процессам, либо к девальвации.

В государственной собственности в Украине сейчас находится 60% банковской системы, которые сосредоточены в нескольких банках. Мы очищали банковскую систему и в результате получили эрзац банковской системы времен позднего Советского Союза. Это тоже мина замедленного действия. Кризис 2014-15 годов затронул частные банки, а следующий - зацепит ядро государственных банков. Государство будет вынуждено или печатать деньги, чтобы вернуть вкладчикам, или вводить моратории, которые приведут к социальному взрыву. Поэтому здесь будет плохой сценарий и ужасный.

Наши банки следовало бы продать частным владельцам, если бы нашлись покупатели. Но все международные банки, которые есть в Украине, сидят на чемоданах и хотят покинуть наш рынок.

О развитии украинской экономики

Команда Зеленского не пытается достичь реализации полезных для страны задач. Их цель - обогащение определенных лиц, которые часто находятся в противоречии с общественными интересами. Если посмотреть на первые действия некоторых министров, то они отрабатывают технические задачи, которые они получили на Западе от определенных групп влияния. Не хочется демонизировать западное влияние, но там есть определенные группы, которые хотели бы проведения земельной реформы в том виде, в котором она сейчас будет реализована, массовой приватизации государственных объектов. То есть они хотят за бесценок скупить украинские активы.

Сейчас все модели работают на то, чтобы купить страну, скупая политические элиты. Но открытие рынка земли несет и другую угрозу: Кремлю не придется завоевывать Украину, они просто смогут ее купить, учитывая количество нефтедолларов, которые у них сейчас есть. Напомню, что 70% территории Украины - это земли сельскохозяйственного назначения.