Дадим всем: депутаты решили проблему добровольцев, воевавших на Донбассе

Недавно парламент принял закон о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) и социальных гарантий добровольцам, принимавшим участие в Антитеррористической операции (АТО). "Апостроф" разбирался с "подводными камнями" этого закона.

Льготы и гарантии

Законопроект № 2045-1, предоставляющий статус участников боевых действий добровольцам, которые защищали территориальную целостность Украины и выполняли боевые задачи в зоне АТО, был принят 4 декабря. Согласно экспертным подсчетам, приведенным в пояснительной записке, на получение УБД в качестве добровольцев могут претендовать около 3 тысяч человек. Эта цифра не является исчерпывающей. Как пояснила в беседе с "Апострофом" Анастасия Рымар, соучредитель ОО "Добровольцы" и одна из авторов законопроекта, "количество в 3 тысячи добровольцев было определено на основе информации о численности лиц, получивших локальные статусы в органах местной власти". "Но эти данные далеко не окончательные, ведь многие из этих людей совсем ничего не делали для получения такого статуса, поскольку считали свой долг выполненным", - отметила Рымар.

Всего с начала войны на востоке Украины статус участника боевых действий, а также соответствующие ему льготы и социальные гарантии от нашего государства получили более 300 тыс. человек. Но до сих пор права бойцов добровольческих подразделений не были обеспечены в полной мере. В частности, 7 апреля 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", в котором разрешила получать статус УБД бойцам добровольческих подразделений, позднее вошедшим в состав официальных силовых структур. Этими же изменениями за добровольцами было признано право на статус инвалида войны в случае ранения, а в отношении родственников погибших добровольцев - право на статус семьи погибшего.

Но без перехода в регулярные подразделения и продолжения службы уже в официальном статусе, добровольцу было невозможно получить любые социальные гарантии. В частности, без статуса УБД доброволец не мог лечиться в военных госпиталях и получать реабилитацию после ранений, а военкоматы и мобилизационные службы начисто игнорировали его боевой опыт. Как пояснил "Апострофу" народный депутат VIII созыва, бывший командир добровольческого батальона "Днепр-1" Юрий Береза, первоначальный вариант законопроекта, который бы решал эту проблему, был написан другим народным депутатом VIII созыва - Дмитрием Ярошем. "Я его поддерживал. Но этот закон предыдущий созыв Верховной Рады очень сильно заполитизировал и это не сработало в его пользу. В итоге законопроект просто утонул в политико-бюрократических распрях. Я снимаю шляпу перед новым созывом Верховной Рады, который в конце концов принял такой закон. Но у них есть монобольшинство. У нас же была ситуация, когда Петр Алексеевич пытался уничтожить рейтинг Арсения Петровича, и 226 голосов просто не нашлось", - пояснил Юрий Береза.

Пространство для фальсификаций

Каким же образом теперь государство будет определять, кто был добровольцем, участвовал в боях и заслуживает статус и социальные гарантии, а кто - нет? В первую очередь, право на социальную защиту и гарантии от государства получат те добровольцы, которые провели в зоне боевых действий не менее 30 дней. Каждый, кто претендует на статус УБД как доброволец, должен предоставить в местные органы власти документальное подтверждение факта своего привлечения к Антитеррористической операции и пребывания на фронте. Такими доказательствами могут быть соответствующие документы из Антитеррористического центра СБУ или от тех структур, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом (МВД, Нацгвардия и другие).

Впрочем, далеко не все добровольцы имеют документальные подтверждения от силовых структур. Значительная часть бойцов по разным причинам не хотели афишировать свое участие в АТО на официальном уровне в 2014-2018 годах. Примером тому является свидетельство, которым поделился с "Апострофом" экс-начальник штаба Добровольческого батальона ОУН Тарас Юркив: "Мы частично скрывали данные, чтобы защитить своих бойцов. И проблемы были также со стороны СБУ. Первые списки лиц, отбывавших на фронт, в Антитеррористическом центре еще утверждались, но в дальнейшем процесс был заблокирован".

Именно для подобных ситуаций законом предусмотрен еще один механизм получения статуса участника боевых действий. В случае отсутствия документов из СБУ или других силовых ведомств, доброволец может предоставить нотариально заверенные показания не менее 3-х человек, которые уже имеют статус УБД и подтверждают его участие в боевых действиях. Подобный механизм, как объяснил Тарас Юркив, уже активно использовался добробатовцами в судах. "Получить свидетельство от бойцов со статусом УБД не будет проблемой, ведь наши бойцы и даже командиры, которые продолжали службу в армейских подразделениях, уже давали показания, когда кто-то из бойцов судился. Суды признавали участие человека в АТО, но предоставить сам статус УБД без решения Верховной Рады не могли. Теперь, когда такое решение появилось, проблем с регистрацией не должно возникнуть, особенно для тех, кто участвовал в боях в 2014-2015 годах", - говорит Юркив.

Впрочем Юрий Береза имеет замечания к новому закону. "Главное - чтобы участниками боевых действий не стали "фейсбучные воины". Механизм закона, когда нужны показания трех простых участников боевых действий, открывает пространство для манипуляций и фальсификаций. Я считаю, что показания должны быть от командира подразделения не ниже уровня взвода, а лучше роты, который подтвердит, что данное лицо находилось на позициях рядом с его подразделением в качестве добровольца и непосредственно принимало участие в боевых действиях. Свидетельствовать имеют те, кто воевал бок о бок с добровольцами", - пояснил "Апострофу" Береза.

Также закон, принятый Верховной Радой, предусматривает, что получить статус участника боевых действий смогут добровольцы, находившиеся на фронте до преобразования АТО в ООС. Такой шаг был сделан сознательно. Как пояснила Анастасия Рымар, авторы законопроекта настаивали на том, чтобы период ООС не включался в закон из-за возможной правовой коллизии. Согласно закону об ООС добровольцы в принципе не могут привлекаться к операции объединенных сил. "Во-вторых, мы пытались исключить возможность "военного туризма", то есть закрыть возможность поездки на фронт без подписания контракта исключительно для получения статуса УБД. Впрочем, уже анонсировано, что Комитет начал работу над законопроектом, который урегулирует вопрос добровольцев и ООС", - отметила Рымар.