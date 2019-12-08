Решающий выстрел: что происходит в Госбюро расследований и кто его возглавит

В середине недели Верховная Рада дала старт перезапуску Государственного бюро расследований (ГБР). После вступления документа в силу своей должности лишится и нынешний глава ГБР Роман Труба, который за последние недели засветился в ряде скандалов. О том, кого во власти видят на его месте — в материале "Апострофа".

За уходящую неделю Верховная Рада успела немало сделать. Но одно из ключевых голосований — за президентский законопроект №2116, которым предусматривается перезагрузка ГБР и досрочное увольнение руководителя ведомства и его заместителей.

Аккурат перед голосованием Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в ГБР из-за возможных злоупотреблений. В частности, обыски были проведены у бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины по делу о взятке в размере 150 тысяч долларов за закрытие дел в ГБР. Почти сразу же в Facebook появился пламенный пост Владимира Зеленского об этом с призывом проголосовать за его законопроект.

Как рассказывают осведомленные собеседники, такой ход событий был продуман заранее, дабы обеспечить необходимый фон для голосования и принять законопроект в сессионном зале. "Брать" самого Романа Трубу по этому сценарию никто не планировал.

Предсказуемо, что за законопроект отдали свои голоса в основном депутаты из президентской фракции "Слуга народа", и то не все. Не голосовали депутаты, которых причисляют к условной группе Игоря Коломойского: Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Макс Бужанский. Последний в комментарии "Апострофу" объяснил свое неголосование тем, что "законопроектом пытаются развалить единственно работающий орган".

За перезагрузку ДБР была также и фракция "Голос". Основная причина их голосования — из-за необходимости принятия правки к законопроекту, которая бы позволила разблокировать расследование дел Майдана. Она предусматривает, что следователи органов прокуратуры и прокуроры будут переведены по их согласию без конкурса в ГБР для обеспечения "непрерывности и эффективности досудебных расследований... в уголовных производствах относительно событий, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, подлежащих передаче по подследственности ГБР". Именно из-за необходимости этой правки, к слову, голодала адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

В результате голосами 250 народных депутатов документ был принят во втором чтении и в целом. Часть фракций не голосовала по причине того, что согласно законопроекту, теперь глава ГБР будет назначаться президентом, с учетом комиссии, в которую будут входит и международные эксперты, но у президента все равно будет там свое большинство.

Кроме того, президент сам может назначить исполняющего обязанности главы.

"Главная причина почему мы не проголосовали — потому что президент сам назначает главу. Мы такого единоличного назначения уже наелись при прошлой власти", - прокомментировал "Апострофу" нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев. Похожая риторика была и у представителей других фракций, которые либо воздержались от голосования, либо проголосовали против.

Кроме расширения полномочий президента, принятый законопроект также предусматривает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, на государственный правоохранительный орган. Кроме того, теперь вся ответственность за работу Бюро ложится на главу ГБР, а не разделяется с его помощниками как это было раньше.

Кто вместо Трубы

Фигура нового главы Бюро сейчас отбирается максимально скрупулезно.

"Есть четыре кандидатуры на должность главы, которых рассматривают в Офисе президента. Но основных две — Виктор Трепак и Андрей Смирнов", - рассказал "Апострофу" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас, как поясняет собеседник, ищут наиболее компромиссную фигуру.

"Вы же понимаете, что тот человек, который станет временно исполняющим обязанности, с высокой вероятностью и возглавит Бюро", - говорит собеседник.

"Смирнов очень хочет сам, но Зеленский вряд ли позволит это сделать. Его назначение точно не понравится обществу из-за его одиозности (Смирнова связывают с Андреем Портновым, - "Апостроф").

В Генпрокуратуре также дали понять "Апострофу", что сейчас основной кандидатурой вместо Трубы является заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Трубу прорвало

В Офисе президента "догонять" его не собираются, аргументируя тем, что он вовремя выказал свою лояльность по отношению к президентской команде.

"Он — единственный кто не крутил носом и пошел работать с нами во власть. Да, он взял на себя Порошенко, но вес большой — не потянул. Зато он выказал полную лояльность к власти, потому трогать не будут", - прокомментировал высокопоставленный собеседник "Апострофа" в политикуме.

Однако претензий к Трубе, который изначально то и не собирался выдвигать свою кандидатуру на должность главы ГБР, а стал лишь разменной монетой в отношениях двух тогдашних правящих партий — "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" — предостаточно.

Напомним, 19 ноября появился телеграм-канал "Трубу прорвало", в котором были выложены аудиозаписи разговоров из кабинета Романа Трубы. На записях человек с голосом, похожим на голос Трубы, докладывает о ходе расследований главе Офиса президента Андрею Богдану, который установил свой контроль над ГБР, о чем уже неоднократно писали журналисты.

Затем канал на какое то время замолчал. Но через три недели, к слову, в день рождения Андрея Богдана, были опубликованы остальные фрагменты разговоров. В этих записях также фигурирует Богдан, которого называют "Андрей Ближайший", которому звонил "лично Беня", то есть Игорь Коломойский. На этой записи стороны обсуждают защиту интересов олигарха. Также на записях фигурирует фамилия главы НАБУ Артема Сытника, за которого отчитывается якобы Труба. В том числе, по делу о вмешательстве Сытника в американские выборы, что позволило взять на крючок главу НАБУ.

Сам Труба назвал ситуацию местью.

"Уголовное производство было начало после неудачного голосования. Все обыски и информационные сливы произошли в ночь перед голосованием. Это не была обычная информационная атака – это была месть. Это был решающий выстрел в ГБР. То есть заказчикам мало просто увольнения, они хотели меня еще и информационно уничтожить, а, возможно, и посадить", - высказался Труба.

Теперь дело за малым — подпись президента и назначение исполняющего обязанности главы ГБР на следующие три месяца, после чего соберется комиссия, будет конкурс и назначение полноценного главы. Но собеседники "Апострофа" намекают, что если с компромиссным главой Бюро складываться не будет, то процесс перезагрузки ГБР может растянуться надолго.