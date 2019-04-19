Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Президентские дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, состоявшиеся на стадионе "Олимпийский", не принесли ничего нового украинскому обществу. Эти дебаты были классным шоу, в котором не было содержательности. Такое мнение высказал "Апострофу" политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Никакого значения в контексте выборов эти дебаты не имеют, поскольку те, кто был за Зеленского, сказали, что он молодец, хороший парень и отлично себя показал, а те, кто за Порошенко, сказали, что Петр Алексеевич хорошо выступил и молодец.

Но нужно отметить, что если Порошенко надеялся на то, что дебаты будут избиением младенца, и вся его команда об этом рассказывала – то этого, конечно же, не произошло. Зеленский выглядел очень достойно, разумно отвечал, не стушевался перед Порошенко. И в принципе – это проигрыш Порошенко, поскольку до этого в его команде говорили, что он слабый. А Зеленский на самом деле показал себя с достаточно выгодного ракурса.

Проблемой этих дебатов является то, что все свелось к собачьим боям. Они друг друга пинали, говорили заученными штампами. Особенно этим страдал Порошенко, сказав тысячу раз про Коломойского, повестку Зеленскому и так далее.

Вместе с тем, они не говорили о путях развития страны, о механизмах достижения целей, которые они ставят, о системообразующих элементах, о внешней политике. Предметного разговора у них, в принципе, не было.

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Это было классное шоу, в котором делались обвинения в адрес друг друга. Но содержательности не было вообще.

Фактически эти дебаты показали, что они были не нужны. Никто ничего нового не услышал. Дискуссии между кандидатами не было – они лишь покусали немного друг друга и все.

С другой стороны, дебаты сыграли в плюс Зеленскому, поскольку он перебил инициативу. Потом вроде бы ее пытался вернуть Порошенко, а по факту избиения младенца не получилось. И эти дебаты ничего не добавили Порошенко.