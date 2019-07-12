Скандал, как инструмент предвыборной гонки

Несколько дней назад на весь мир прозвучал скандал с утечкой личной переписки посла Великобритании в США сэра Кима Дэррока. В ней он назвал администрацию Дональда Трампа неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной. Американское правительство отреагировало немедленно, отказавшись сотрудничать с нынешним послом и осудив в придачу действия британского премьера Терезы Мэй. Как результат - Дэррок поскорее подал в отставку, чтобы замять конфликт. Цель достигнута. Было ли это случайной утечкой информации или спланированной акцией - остается только гадать. Одно можно сказать точно: компромат такого рода - один из самых эффективных инструментов политтехнологов. В этом году украинские парламентские выборы не отстают.

Вот три последних украинские утечки данных, которые в определенной степени могут повлиять на ход предвыборной гонки в мажоритарных округах.

"Мохов, с..."

Недавно в сети появилась переписка кандидата в народные депутаты по округу №60 (Донецкая обл) Дмитрия Лубинца, где нардеп получил сообщение о решении суда в отношении выемки архивных документов участковых избирательных комиссий Волновахи и Константиновки (Донецкая область).

"Мохов c ... вынес три решения по выемке документов УИК (участковая избирательная комиссия, - ред.) из архива Киева Волновахи и Константиновки. Шевченко говорит, будут делать выемку потому что его шеф дрюкает. Я сбросил ему, что поехал в Киев налаживать взаимодействие с Зе", - говорится в сообщениях, полученных Лубинцом.

Стоит отметить, что Дмитрий Лубинец избран в Раду по округу №60 в Донецкой области с центром в Волновахе. Вервейко Иван Дмитриевич указан на сайте Лубинца, как член его команды в Волновахе - "Специалист по экономике предприятия". В его обязанности входит "выполнение поручений народного депутата Украины по связям с органами власти всех уровней Волновахского района, правоохранительными органами и ВСУ".

Заметим, что Мохов Евгений Иванович является председателем Волновахского районного суда Донецкой области.

Дмитрий Лубинец избран в Раду по округу №60 в Донецкой области с центром в Волновахе

Двойной паспорт

Другой кандидат-мажоритарщик, пострадавший от слива личных данных - Александр Куницккий, кандидат от Слуги народа по 169 округу.

Так, в сети появились доказательства его двойного гражданства - фотографии израильского паспорта. Сам кандидат сначала отрицал эту информацию, а затем подтвердил. В результате ЦИК сняла Куницкого с регистрации.

Александр Куницккий, кандидат от Слуги народа по 169 округу

Роскошь и политика

Отдельного внимания заслуживает утечка вероятной переписки народного депутата Сергея Рыбалки - самовыдвиженца на 107 округе Луганской области. Так, в сети набирает обороты паблик "Секретарша", посвященный роскошной жизни народного депутата, который имеет "Роллс-Ройс" почти за 400 тыс. евро и выплачивает до $100 тыс за свое пиар продвижение.

В одном из постов автор описывает уплату почти в $5 тыс нардепу от Радикальной партии Игорю Мосийчуку, а также финансирование им закупки этой же партией агитационного реквизита - на 1, млн грн.

Сергей Рыбалка - самовыдвиженец на 107 округе Луганской области

Напомним, что Рыбалка был членом Радикальной партии. Впрочем, насколько правдива информация, изложенная в этом паблике, неизвестно. Сам Рыбалка пока еще не комментировал эту историю.