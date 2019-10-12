Формула Украины: почему мирный план лучше импровизации

Мирный экспромт президента Украины Владимира Зеленского, вполне прогнозируемо, столкнулся с препятствиями, преодолеть которые не способны даже беспрецедентные результаты двух избирательных кампаний. Для урегулирования конфликта нам нужен четкий план, содержащий видение, иерархию интересов и оценку альтернативных путей их защиты. Такое мнение высказал "Апострофу" главный советник Международного центра перспективных исследований, дипломат Василий Филипчук.

Речь идет о слишком серьезных вещах: сценарий развития Украины на ближайшие десятилетия, границы свободы, повестка дня национальной безопасности. Нигде и никогда за последние 70 лет эти вопросы не находили быстрых и безболезненных решений. Шансов на что-то подобное в сегодняшней Украине нет: международная среда становится для нас все менее благоприятной, а соотношение между нашими желаниями и ресурсами остается слишком разбалансированным. Украина не становится сильнее с течением времени, а международное сообщество все отчетливее артикулирует заинтересованность в решении конфликта или хотя бы его замораживании.

В таких условиях импровизация становится источником рисков, поскольку каждая ставка может оказаться последней. Когда перед выборами велся разговор о мире, но никакой конкретики за этим не стояло, этим было отправлен сигнал о готовности продвигаться на пути переговоров. Сигнал получили и в Москве, и в Берлине, и в Париже. И там, как и в Киеве, понимают, что продвижение на пути переговоров невозможно без уступок, а тем более в условиях, когда рычагов влияния откровенно не хватает. Но сигнал о приоритетах, принципах, желаемых достижениях - отправлен не было. Этим была создан соблазн для Кремля проверять на практике пределы собственных возможностей и наших уступок, чем он сейчас и занимается, ничем при этом не рискуя.

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Если бы вместо импровизации был план, то последовательность, характер и объем уступок были бы определены заранее, так же, как и требования к уступкам в ответ. Ни одна формула или требование не вызвала бы столько эмоций и растерянности. Общество было бы лишено ненужных спекуляций, имея понимание того, что "хорошо", а что "плохо". Роль противников мирного процесса была бы четко ограничена, как и границы их влияния.

Импровизация же, наоборот, оставляет широкий простор для манипуляций и политических игр. Уступки агрессору - тема, которая способна мобилизовать, поляризовать и политизировать любое общество. И если объем этих уступок и список встречных требований не детализированы, то цена мира будет казаться неприемлемой многим.

Если бы вместо импровизации был план, мы знали бы, в чем заключается приоритетная цель. Текущие споры о том, стоит ли возвращать оккупированную часть востока Украины на условиях России - то есть восстанавливать территориальную целостность - это возвращение к дискуссии 2015 года, но в условиях, которые нельзя назвать лучшими. Мы ходим по кругу, с одними и теми же аргументами. Поскольку предательством можно заклеймить любой порядок расположения таких базовых национальных интересов как восстановление территориальной целостности, независимости и развитие, то предпочтение отдается неопределенности. Так было при предыдущем президенте, и растет вероятность того, что так все и останется при нынешнем. Худшей базы для построения стратегии национальной безопасности и внешней политики трудно представить.

План обеспечил бы целостное видение процесса, определив окончательный результат - по крайней мере в том, что касается урегулирования конфликта на Донбассе. Предварительное обсуждение этого результата позволило бы президенту опираться на широкий общественный консенсус вместо того, чтобы втягиваться в бесконечные дискуссии относительно деталей. И если бы такой широкий консенсус заключался в готовности выполнить лишь небольшую часть требований России - например, предоставить Донбассу узкую автономию - это все равно могло бы стать основой переговорной позиции без угрозы драматических внутренних последствий.

В конце концов, план определял бы, чем является, собственно, "мир". В конфликте на востоке Украины это понятие в полной мере раскроет свою многозначность. Мир как отсутствие обстрелов существенно отличается от мира как решения конфликта с возвращением Украине контроля над границей. Очевидно, у Москвы есть два разных мнения по каждой из этих опций. Без плана можно играть терминами и называть миром что угодно. Имея на руках план, было бы значительно труднее манипулировать - и от этого выиграл бы не только президент, но и все общество.

Сейчас импровизация в переговорном процессе сочетается с так называемой логикой пошаговой зависимости. Каждый шаг или полушаг навстречу создает ситуацию, когда увеличивается мотивация делать следующие шаги - если они не делаются, то уже осуществленные уступки теряют часть содержания. Согласование условий выборов на оккупированных территориях, к примеру, будет создавать спрос на следующие компромиссы, которые, вероятно, связаны с установлением перемирия и разведением войск. Если же мы остановимся на вопросе выборов, это тоже при желании можно будет трактовать как предательство: уступки не принесли нужного результата.

Ситуация, в которой мы находимся, оставляет мало места для импровизации - только в отдельных деталях. Зато нам нужны видение, иерархия интересов и оценка альтернативных путей их защиты. Эти элементы и называются "планом", разработка которого куда сложнее, чем кажется.