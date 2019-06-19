Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Своим первым указом новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский решил отправить Верховную Раду в отставку и провести досрочные парламентские выборы, которые запланированы на 21 июля этого года. Состоятся ли выборы в июле, или все-таки пройдут, как и предусмотрено законодательством, в октябре, пока неизвестно. Впрочем, уже сейчас партии проводят съезды и объявляют свои партийные списки. Также идет подготовка к выборам и в мажоритарных округах. О том, как готовятся к выборам на Сумщине, какие особенности этого региона, и с какими проблемами чаще всего сталкиваются на местах, мы решили поговорить с депутатом сельского совета Чернетчинской объединенной территориальной общины нескольких созывов - Николаем Васильевичем СМИЛЫКОМ.

- Вы являетесь депутатом сельского совета уже много лет. Какие события считаете наиболее переломными для вашего региона за этот период?

- Столько всего произошло, что так сразу и не скажешь. Но наиболее значимыми, наверное, были все-таки распад Советского Союза и указ о порядке паевания земель, переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и организациям. Кроме того, значимым событием еще была земельная реформа 2001 года. Никто тогда не понимал, как это все будет работать, и что, собственно, нас всех ждет.

- А как Сумщина пережила Майданы?

- Первый, оранжевый, был более эмоциональным. Больше веры и надежд было на него. Все были прикованы к телевизорам, многие отправились в Киев, чтобы лично приобщиться к тем памятным событиям. Второй - совсем другим. Очень хотелось, чтобы он поскорее закончился, потому что слишком много печальных событий случилось во время него. Третий, если произойдет, будет еще более печальным и драматичным. Но, дай Бог, чтобы его не было. Мы благодаря этим событиям стали взрослее, поняли, чем это все может закончиться, и на этих выборах провели "майдан" на избирательных участках уже без кровопролития.

- С какими проблемами сейчас больше всего сталкивается Сумщина?

- Самая большая проблема, и не только для Сумщины - это полный распад экономики в государстве. Большое количество предприятий просто остановилось. Сумщина и Охтирщина ранее были наибольшими нефтедобывающими регионами в Украине. Сейчас же все такие предприятия или развалились, или прошли тотальную оптимизацию и сокращение. О чем можно говорить, если даже газовое рентабельное производство едва работает?

Из-за отсутствия рабочих мест жизнь людей существенно ухудшилась. Многие уезжают на заработки. А те, кто остается, страдают от плохой экологии. Годами здесь добывали нефть, но ни разу за все годы, что я здесь прожил, государство не позаботилась об условиях проживания людей на этих территориях.

- Как конкретно экологическое состояние влияет на жителей региона?

- Недавно общался со знакомым врачом, так он меня огорошил данными: в одном из наших районов на всей улице в каждом дворе - кто-то онкобольной. Только представьте себе - на всей улице. Экология в жутком состоянии. Питьевая вода не пригодна для употребления. Попутный газ и газоконденсат, который добывают из нефтяных скважин, сжигают под открытым небом, вызывая выбросы вредных веществ в воздух. Технологическое оборудование, нефтепроводы, водопроводы соленой воды - давно отработали свой амортизационный срок, очень часты порывы. Все это попадает в реки и далее с грунтовыми водами в колодцы людей.

- А есть хоть какие-то намеки на государственную поддержку?

- Ничего подобного нет. О какой помощи мы говорим, если целый заместитель министра здравоохранения публично заявил, что тратить деньги на онкобольных бесполезно, потому что "они все равно умрут" (речь идет об Александре Линчевском, который заявил об этом во время выступления в Счетной палате Украины в ходе рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству здравоохранения для лечения граждан Украины за рубежом, - ред.). Поэтому, все, кто имеет возможность, бегут отсюда. Государство - последнее на кого можно рассчитывать в этой ситуации. Понимаете, только в нашей стране могла появиться фраза: "Хочешь помочь государству - умри к пенсии".

- Вы подняли больной для нашей страны вопрос трудовой миграции. А куда преимущественно уезжают жители Сумщины - в Киев или за границу?

- Большинство - за границу. Преимущественно в Польшу, Чехию. Как оказалось, там они больше востребованы, чем здесь, и могут рассчитывать на большую заработную плату. А в Киеве, как ни странно, провинциалы чувствуют себя чаще незащищенными и мало где могут реализовать себя. Здесь люди привыкли работать руками, в поле, а в Киеве хорошо себя чувствуют только менеджеры в бизнес-центрах.

- Такая же ситуация и с молодежью?

- Знаете, кто как. Наши односельчане-нефтяники (которые раньше работали в нефтегазовом комплексе), до сих пор ездят на заработки в Россию. Их туда с большим удовольствием забирают. Оплачивают все - от перелета до расходам на питание. Водители в основном заделались дальнобойщиками в Прибалтике. Совсем недавно встретил знакомого, который отправился таким образом на заработки. Спрашиваю: "Где вы сейчас?". А он мне так легко отвечает: "В Центральную Европу езжу". Кто бы мог подумать, еще вчера он не знал, где эта Центральная Европа, и чем она отличается от Восточной, а сегодня уже все маршруты там откатал.

Часть молодежи, которая не нашла себе место здесь, к сожалению, тоже уехала в Россию. Часть - где-то здесь на стройках, или в Польше на производстве.

Те, кто остается, находит работу в сельском хозяйстве. Холдингам, хоть я и не их большой поклонник, все-таки надо отдать должное: благодаря этим компаниям людям банально есть где работать, получать "белую" заработную плату, чувствовать стабильность и уверенность в своем завтрашнем дне. Потому что все остальное - это маленькие фермерские предприятия, где по два-три человека работает, и кому-то новому туда пробиться почти невозможно.

Николай СмилыкАпостроф / Евгений Котенко

Сейчас мы столкнулись с другой проблемой: работа есть, а работать некому. Водители, например, преимущественно на заработках, потому что не хотят работать за 6-8 тысяч гривен в месяц (это в лучшем случае), а в плохие месяцы зарплата еще меньше. Поэтому все чаще в регионе сокращаются автобусные маршрутные рейсы. Люди хотят больше зарабатывать. А как они это могут сделать, если все сокращается, а новое не создается? Нет перспектив.

- А какая в целом средняя зарплата по региону?

- Если брать работников лесного хозяйства - у них средняя зарплата где-то в районе 15-16 тысяч. В сельском хозяйстве средняя зарплата около 10 тыс. У комбайнеров может быть и 25 тысяч, но это не более 3-4 месяцев, в другие месяцы они получают в два, а то в три раза меньше. Наименьшая зарплата у медсестер и учителей - от 3,5 до 8 тыс гривен в месяц.

И хуже всего в этой ситуации, что непонятно, как ситуация может измениться к лучшему. За счет чего? Государственной стратегии - нет. Производств - нет. Технологии устарели. Стимулирующих условий - нет. Инвестор к нам не идет ...

- А был ли когда-то интерес у инвесторов к Сумщине?

- Были когда-то обсуждения по нефтегазовому комплексу, но ничем это не закончилось. Еще когда-то хотели построить завод по производству стекла. Но то ли инвестор был недобропорядочный, то ли с кем-то не договорился, но поднялся немалый скандал о вреде этого производства, поэтому все осталось на уровне проекта.

- Какой бы вы хотели видеть Сумскую область через 5 лет?

- По региону в целом очень много проблем, начиная с дорог и заканчивая образовательно-культурными программами развития. А ведь все это очень связано. Плохие дороги, кстати, влияют и на цены на продукцию, потому что нормально перевезти ничего нельзя. В свое время большинство этих дорог было разрушено и технологическим транспортом нефтедобытчиков.

Хотелось бы чтобы сельское хозяйство лучше развивалось. Я в целом считаю, что аграрная сфера - это наш приоритет.

Сумщина - золотая жила для страны. Зачем нам закупать нефть и газ где-то, если все свое есть под ногами? Нефтегазовый комплекс должен заработать и стать весомой бюджетонаполняющей сферой.

Мечтаю, чтобы наша футбольная команда "Нефтяник" была в высший лиге. Чтобы строились новые стадионы, бассейны, чтобы детям было где учиться, развиваться, чтобы строилось жилье.

Очень разбалансировано сегодня наше государство. Нет общей цели и идеи. Исполнительное звено не работает. Законодательная власть, когда надо важные законы принимать - не работает. Все средства - у кучки олигархов, а простые люди получают копейки от зарплаты до зарплаты и перспектив на изменения не видят.

- Как вы оцениваете реформу децентрализации? Власть в Киеве очень гордится этой реформой, а как на местах?

- Трудно однозначно сказать. Надо отдать должное, что реформу приняли, потому что перераспределение средств действительно состоялось. Не все средства идут в центры, часть реально пошла на места. Мы сами должны решать, как распоряжаться нашими средствами. Только таким образом можно улучшить жизнь. В некоторых общинах, где есть хорошие руководители, действительно произошел толчок: школы и детские сады восстанавливаются, дороги ремонтируются.

Вторая сторона медали - маленькие села потихоньку закрываются. Детсады перевозят в ОТГ, фельдшеры переезжают в районе больницы. Все маленькие населенные пункты отмирают. Если так дальше пойдет, то будут уже объединяться ОТГ, затем районы и т.д. Это уже заметно по количеству детсадов, почтовых отделений, больниц.

Почему так происходит? Потому что наши международные партнеры, доноры, когда заходят сюда говорят, что у нас большая управленческая структура, которую срочно надо сокращать. Но для сел это катастрофа.

Недавно мне рассказали, что одна область почти осталась без сел. Крупные агропромышленные компании, холдинги привозят на тралах технику, приезжают со своими людьми, те быстро все делают, собирают урожай и везут в порт. Крестьяне им не нужны. Рабочих мест там нет. Дополнительных затрат тоже. Такое будущее нас ждет. Села пропали так же, как когда-то вымерли мамонты.

То есть, местами, действительно хорошая идея. Денежный пирог поделили. Но и здесь не обошлось без популизма. Государство не подумало, что делать с теми людьми, которые там живут и постепенно остаются без работы. А потом удивляются, что у нас поток трудовой миграции. С таки темпами рабочего класса не будет так же, как нет и среднего.

- Вы намерены баллотироваться на этих парламентских выборах. Как мандат поможет вам в решении всех этих проблем, о которых вы говорите?

- Я уже столько раз был в районном совете... Чувствую себя студентом, который приходит к отцу и говорит: "Папа, я уже 4 раза подавал документы в техникум, но поступить не могу. Наверное, на этот раз пойду в институт". Вот так и я. Потому что все мои начинания на местном уровне сталкиваются с сопротивлением системы, которая уничтожает маленькие города и села. Стране нужны изменения на самом высоком законодательном уровне, которые приведут к положительным сдвигам на местах. Сил уже нет смотреть на эту экологию, медицину, на, то, как постепенно убивают сельское хозяйство.

Николай СмилыкАпостроф / Евгений Котенко

- Какие конкретно инициативы намерены поддерживать?

- Я намерен всячески способствовать созданию условий для развития нашего аграрного сектора. Нам нужно обеспечить на государственном уровне поддержку фермерских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных предприятий, а также восстановить промышленность в городах.

Надо находить пути, способствующие увеличению количества рабочих мест в городах и селах, уменьшать налоговую нагрузку и упорядочить отношения между предпринимателями и контролирующими органами. Также необходимо проводить мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для инвестиций, прежде всего в сельскохозяйственное производство.

Нам всем надо приложить усилия, чтобы урегулировать вопрос, связанный с земельными паями в регионе. Жители имеют право и должны получать достойную оплату за пользование их землей. Надо уже сейчас упорядочить рынок купли-продажи земли.

Однозначно, буду инициировать вопрос о необходимости открытия онкологического центра, который будет специализироваться на профилактике, ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых.

Если будет возможность, буду участвовать в оснащении материальной базой школ и дошкольных учреждений, строительстве новых спортивных и детских площадок. Также ставлю целью содействовать развитию сети учреждений внешкольного воспитания и образования, обеспечение их современным оборудованием и новейшими технологиями и достойными условиями труда для персонала.

Но, прежде всего, нужно принимать твердые и правильные законы. У нас нет возможности еще раз допустить, чтобы 5-6 олигархов правили страной, и все законы под них принимались. Но Украина начинается с каждого из нас. Мы сами творим свою историю.

Победа Зеленского доказала, что народ был готов голосовать за любого, только не за старую систему. И этим результатом всей этой захватнической системе выразили более чем красноречивую оценку. Я прожил в этом регионе всю свою жизнь, много работал, воспитал двоих детей и хочу, чтобы мы все гордились нашей землей, страной, чтобы не разбегались по другим странам в поисках лучшей жизни, а строили здесь нашу богатую Украину. У нас для этого все есть. Не хватало только политической воли. Но если новый парламент будет действительно работать на людей и страну, а не на свои карманы - то изменения будут. И очень скоро.