Реинтеграция Донбасса: почему Украина не может распутать этот клубок

Никаких отличий между жителями Донецкой и, условно, Черкасской области нет. Все негативные стереотипы специально культивируются заинтересованными в этом группами. Конечно, какая-то часть жителей оккупированных территорий хочет в Россию, но большинство мечтает только об окончании этой войны. Такое мнение высказал "Апострофу" доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

На оккупированных территориях - другая реальность. Безусловно, разрыв колоссальный, потому что там совершенно другой стиль жизни, установлен другой порядок. Да, люди ходят в магазины, в школы, женятся, рожают детей, умирают. Живут повседневной жизнью, которая никак не контактирует с какой-то идеологией или какими-то политическими суперструктурами.

Но, во-первых, эти обе структуры (ЛНР, ДНР, - "Апостроф") не признаны мировым сообществом. Понятно, что они тотально контролируются Россией. Понятно, что ресурс, который там есть, который можно эксплуатировать - эксплуатируется и уходит за пределы Украины. Другая серьезная проблема этих территорий - это то, что по их периметру в сторону Украины существует огромная серая зона контрабанды, трафика и так далее. С такими регионами - везде так. В Приднестровье то же самое творится. И поэтому реадаптация и реинтеграция - это очень сложный процесс.

Кроме того, очень важный аспект, что на оккупированных территориях проживает много семей, которые лишились своих родных на этой войне, стали инвалидами и так далее. Есть полтора миллиона временно перемещенных лиц. То есть это целый клубок проблем. И, конечно, те люди, которые там сейчас находятся, за этой стеной, это специфическая группа, с которой в случае быстрой реинтеграции нужно будет много и серьезно работать. Я не вижу у нас ресурсов для того, чтобы с этими людьми работать в данном случае. Потому что это реинтеграция территории, которая, во-первых, очень сильно разрушена, во-вторых, в социальном, моральном, социально-психологическом плане очень сильно пострадала, - это очень долгий процесс, требующий осторожных подходов. В лоб бить нельзя.

Когда говорят, что мы туда придем и всех "покараем", всех, кто сотрудничал с оккупационными властями, то это звучит просто дико. Кто будет карать? Кто будет этим заниматься? То есть предполагается, что будут какие-то формы нелегитимного насилия или легитимного, которое будет очень далеко от реального правосудия. Поэтому те люди, которые так говорят, абсолютно безответственно себя ведут и только отталкивают, отдаляют возможность реинтеграции.

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Сейчас у нас полтора миллиона временных переселенцев рассеяны по всей Украине. Отличаются ли они мировоззренчески, в бытовом отношении, в повседневной жизни?.. Как-то первое время были какие-то репортажи, сообщения о том, что они себя неадекватно ведут, что они более грубые, менее образованные и так далее. Но это все стереотипы, а если говорить о негативных стереотипах, то любой из них применим к любому региону - самому проевропейскому западному региону и самому не проевропейскому восточному региону. Это все стереотипы, которые культивируются нарочно, специально какими-то заинтересованными в этом группами, или же это "спящие" дормантные стереотипы, которые вылазят в момент конфликта. Так что никаких особых отличий я не вижу между среднестатистическим жителем Донецкой области и среднестатистическим жителем Черкасской области. Они приблизительно одинаковые.

У руководства этих республик, безусловно, есть свои интересы. Но есть подавляющее большинство населения (сложно процент назвать, поскольку это непрозрачные территории, у них трудно спросить), у которых только одна мысль и только одна идеология - это закончить войну, чтобы все это прекратилось. Может быть, какая-то часть и хочет в Россию, но дело в том, что Россия не хочет их. России эти два депрессивных региона - там ужас с разрушенной инфраструктурой и экономикой - совершенно не нужны, если говорить о России как высшем политическом руководстве. Единственная ценность этих территорий для них заключается в том, что с их помощью можно очень активно влиять на политику в Украине и на позицию Украины. Во-первых, эти территории - прекрасный блок для вступления Украины в НАТО, потому что в НАТО нельзя вступить, имея на своей территории военный конфликт. А НАТО – это первый шаг вступления в Евросоюз.

Во-вторых, это практически постоянная база для возможной агрессии, наступления, необязательно всю Украину захватывать, а для каких-то локальных целей - коридор на Крым и так далее. А в-третьих, это в значительной части нелояльное к нынешней украинской власти население, которое, в общем-то, обвиняет эту нынешнюю украинскую власть во всех своих бедах. К тому же эта часть населения очень сильно находится под влиянием пропаганды российских средств массовой информации и не находится под влиянием пропаганды украинских средств массовой информации. Так что во многих отношениях России выгодно держать эти территории в таком состоянии. Единственное, что это, конечно, затратное удовольствие, так же, как и Крым аннексированный – это очень дорого. И эти территории тоже не очень дешево обходятся, поэтому рано или поздно российскому руководству придется идти на какие-то уступки, какие-то компромиссы.

Но тот вариант компромисса, который был разработан несколько лет назад, не действует. Все признают, что Минские соглашения не действуют, но и отказаться от них не могут, потому что это единственная бумажка, которая хоть какую-то создает рамку для разговоров о Донбассе.