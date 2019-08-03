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Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Начало августа - совсем не летнее

Артур Гор суббота, 3 августа 2019, 08:31
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Начало августа - совсем не летнее Выходные будут дождливыми Фото: mosty-zara.by

Начало августа в Украине отметилось достаточно прохладными температурами воздуха и кратковременными дождями в большинстве регионов страны. Какой погоды стоит ожидать уже на этих выходных, и готовить ли зонтики, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 3 августа, в центральных, западных и южных областях Украины ожидаются кратковременные дожди под аккомпанемент гроз. Сухо будет только на севере и востоке страны.

Теплее всего в первую субботу августа будет на юге страны. Днем столбики термометров покажут летние 26-28 градусов тепла, а ночью опустятся до отметки +17-19.

Немного прохладнее будет в центре. От 23 до 25 градусов с отметкой "плюс" синоптики прогнозируют в дневное время суток и около 12-13 тепла после захода солнца. На остальной же территории страны дневные показатели температур установятся на уровне 20-22 градусов тепла, а ночью стоит ожидать +11-13.

В воскресенье, 4 августа, осадки ожидаются на всей территории Украины. При этом самые обильные дожди выпадут на востоке страны, а вот на юге, западе, севере и в центре Украины грядут только кратковременные осадки.

Также в этот день немного похолодает: на юге днем столбики термометров покажут от 22 до 25 градусов с отметкой "плюс", а ночью около 15-18 тепла. В центре, на севере и западе Украины днем стоит ожидать от 19 до 21 тепла, а после захода солнца столбики термометров упадут до +9-12. В восточных регионах Украины и на Закарпатье днем будет около 22-25 градусов тепла, а ночью 12-15 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды на 3 августа
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Прогноз погоды на 4 августа
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Прогноз погоды на 5 августа
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Прогноз погоды на 6 августа
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Прогноз погоды на 7 августа
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Начало недели не принесет кардинальных температурных изменений в Украину, а вот с осадками ситуация поменяется. Только на западе и севере страны синоптики ожидают кратковременные дожди без гроз. На остальной же территории страны в понедельник, 5 августа, будет сухо.

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