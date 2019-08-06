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Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Что теперь можно будет увидеть на упаковках пищевых продуктов

Дмитрий Иванческул вторник, 6 августа 2019, 17:48
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Что теперь можно будет увидеть на упаковках пищевых продуктов Фото: pixabay.com

В Украине с 6 августа вступил в силу закон, который обязывает производителей пищевых продуктов честно и откровенно маркировать свою продукцию, не утаивая за мелким шрифтом потенциальные смертельные ловушки для украинцев.

Новации прописаны в нормах закона "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", который был принят еще в 2018 году. Однако часть его норм была отложена до августа 2019 года, чтобы дать производителям товаров время на адаптацию.

"Апостроф" разобрался, что теперь смогут увидеть на прилавках магазинов украинцы.

Расскажи мне все

Закон обязывает производителей пищевых продуктов отучиться лгать и признаться, что же именно содержит их продукт. При этом весь состав должен быть четко написан на упаковке.

Буквы, которые нормальный человек может рассмотреть только с помощью микроскопа, теперь также запрещены. Размер строчных (маленьких) букв теперь не может быть меньше 1,2 мм. Ранее законодательство позволяло писать буквами размером 0,8 мм. В этом правиле есть некоторые исключения, касающиеся размеров упаковки: при определенных условиях размер букв может быть уменьшен до 0,9 мм.

Кроме того, теперь даже в рекламе пищевых продуктов нельзя красиво рассказывать об их чудодейственных свойствах. Проще говоря, если этот напиток не делает человека умнее, то и нечего об этом писать. Также введен запрет на описание эксклюзивных свойств продукта, в том случае, если продукция другого производителя умеет творить аналогичные "чудеса".

Понятное дело, что весь состав продукта производители обязаны честно указать на этикетке. Ранее законодатель надеялся на добропорядочность производителей. Какая наивность …

Что же теперь ДОЛЖНО быть на упаковке

  • Четкий вес продукта;
  • Питательная ценность;
  • Информация об аллергенах (указывается другим шрифтом/стилем/цветом)
  • Страна или место происхождения продуктов;
  • Данные о заморозке продукта;
  • Данные о фактическом содержании этилового спирта, если в напитке его более 1,2% объемных единиц;
  • Инструкция по использованию (по необходимости);
  • Условия хранения/использования (по необходимости);
  • Срок годности или указание "употребить до";
  • Название и адрес оператора, ответственного за данные о пищевом продукте. Для импорта – данные импортера.

Зачем это нужно

Кроме заботы о покупателе, законодатель также ориентировался на требования Европейского Союза, который ожидал от Украины имплементации санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС. Все выполнено – можно продолжить путь на сближение.

Что здесь не так

Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что закон обязывает указывать правдивую информацию о продукте, он фактически не предусматривает систему наказания производителя, поскольку проверять купленные продукты должны сами украинцы. Помимо этого, эксперты считают, что норма об указании данных о заморозке продуктов не учитывает важный фактор – как замороженный продукт хранился и подвергался ли он повторной заморозке.

Что же теперь получается?

Эксперты отмечают, что новый закон оставляет все на совесть производителя. Если он захочет соврать о своем продукте – он это сделать и вряд ли будет наказан. В этом смысле для Украины крайне важной будет реформа Госпродпотребслужбы, которая занимается контролем производства продуктов питания и защитой прав потребителей.

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