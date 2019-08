Пиар чиновников, или системные реформы: кому выгодна коррупция в сфере строительстве

В ближайшее время Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) планирует воплотить два принципа, которые ставят целью преодолеть коррупционные риски в области строительства: внедрение электронного кабинета застройщика, а также открытого и прозрачного рассмотрения разрешений для сведения к нулю необоснованных отказов. Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе. Но действительно ли цель этих мероприятий именно такова, и что сам Лев Парцхаладзе реально сделал для преодоления коррупции в строительстве? Эти вопросы исследовал "Апостроф".

Лев Парцхаладзе занимает должность заместителя министра с ноября 2016 года (распоряжение Кабинета министров Украины от 23 ноября 2016 г №882-р.) И координирует деятельность Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИУ). Также Лев Парцхаладзе координирует Научно-технический совет Минрегиона, который предоставляет согласования по отклонениям от государственных строительных норм.

Именно так, сначала заместитель Министра всем рассказывает о новых государственных строительных нормах, которые, якобы, являются лучшими европейскими практиками и которые должны соблюдаться всеми, а затем, конечно же, бесплатно, выдает согласования по отклонениям от этих же норм.

Но придерживаются ли подконтрольные самому Льву Парцхаладзе фирмы государственных строительных норм? Или их действие не распространяется на объекты чиновника ?

В конце мая 2018 вступил в силу приказ Минрегиона от 19.04.2018 №97 "Об утверждении Порядка согласования Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обоснованных отклонений от строительных норм, обеспечивающих соблюдение установленных требований безопасности к зданиям и сооружениям способом, не предусмотренным строительными нормами".

Этот Порядок разработан не по инициативе реформатора Льва Парцхаладзе, а скорее, из-за давления общественности и экспертов из-за вопиющих фактов коррупции при рассмотрении отклонений от государственных строительных норм, как раз в то время, когда заместитель Министра освоился в должности.

Процедура предоставления отклонений стала очень "прозрачная", все публикуется на сайте Минрегиона, определенны сроки, ответственные исполнители и т.д. Но главное в том, какие именно отклонения выдаются и на объекты.

Протоколом №12 от 19.07.2019 предоставлены отклонения от государственных строительных норм относительно рассмотрения проектной документации по проекту "Три многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями административного назначения, подземным паркингом, зданием трансформаторноӥ подстанции и зданием обслуживающих помещений спортивных площадок по ул. Хрустальная, 1, 1-А, 1-Б в с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский район, Киевская область".

По состоянию на настоящее время проводится корректировка проектной документации. Отмечено, что для отопления и горячего водоснабжения в квартирах жилого дома высотой 17 этажей предусмотрена установка газовых котлов.

Интересно, что протоколом №10 от 07.06.2019 в предоставлении тех же отклонений... было отказано! Так, возможно, просто, "цена вопроса" выросла - и все получилось?

То же самое касается проектирования объектов: "Многоквартирный жилой дом на ул. Ново-Оскольская, 2-Е, г.Ирпень, Киевская обл" И "Многоквартирный жилой дом на ул.Ново-Оскольская, 2-Ж, г.Ирпень, Киевская обл".

Указанные объекты строительства - односекционные 18-этажные дома с встроенными в цоколь нежилыми помещениями. Предельно допустимая высота домов не превышает 60 м в соответствии с предоставленными градостроительными условиями и ограничениями.

А теперь вдумайтесь, отклонения предоставлены в связи с невозможностью подключения домов к системе централизованного теплоснабжения (из-за ее отсутствия) и нарушения требований ГСН (государственные строительные нормы, - ред.) В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" в части ограничения этажности при индивидуальном отоплении.

При этом Минрегион заявлял о запрете устанавливать в новых квартирах индивидуальные газовые котлы.

Как тут не упомянуть события 14 декабря 2018, когда произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове Киевской области. Взрыв повредил 27 квартир на трех этажах, погибли два человека.

Вообще проблема отсутствия в регионах централизованных систем водоснабжения и водоотведения становится глобальной. В погоне за прибылью, как застройщики, так и местные чиновники не думают о перегруженности сетей или вообще их отсутствии.

Интересным объектом является строительство жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом на ул. Николая Амосова в Соломенском районе города Киева.

Объект строительства состоит из двух 32-этажных жилых домов и 30-этажного общественного здания и к нему возникают вопросы по соответствию требованиям государственных строительных норм, в том числе "Пожарная безопасность объектов строительства. Общие требования".

Однако это не помешало Минрегиону предоставить "добро на отклонения" от ГСН да еще и в части, касающейся как безопасности будущих жильцов, так и соседних зданий. И это несмотря на недавний пример игнорирования пожарный норм - пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе.

Кстати говоря. А не тот это объект, против строительства которого проводились многочисленные акции протеста и в отношении которого ГАСИУ выданы предписания на приостановление строительных работ?

Нельзя не вспомнить ситуацию с ГСН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий", которые отменены в судебном порядке. Указанные нормы были представлены Львом Парцхаладзе как одни из наиболее прогрессивных.

Но, как оказалось, суд пришел к выводу, что Лев Парцхаладзе не имел полномочий подписывать соответствующий приказ Минрегиона.

В ответ на решение суда Лев Парцхаладзе начал собственную пиар-акцию, с помощью постов в сетях - мол, это атака на реформы, наступление на изменения и т.д., но не только - он стал еще и подписывать официальные письма в ГАСИУ, что ГСН действующий и, по сути, штрафовать всех, кто с этим не согласен.

Однако, поскольку приказ об утверждении ГСН отменен судом, то его нельзя применять. А, учитывая то, что указанным приказом было также признано недействительным предыдущий ГСН 360-92** "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", то отмена приказа фактически означает возвращение к ГСН 360-92**.

Дальше больше, приказом Минрегиона №104 от 26.04.2019 утверждена окончательная редакция нового ГСН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий" , который разрабатывался Минрегионом на замену "отмененного" ГСН Б.2.2-12:2018.

ГСН Б.2.2-12:2019 был опубликован 27.06.2019, и должен вступить в силу 01.10.2019.

Однако в приказе Минрегиона №104 от 26.04.2019 "Об утверждении ГСН Б.2.2-12:2019 Планирование и застройка территорий" говорится лишь о прекращении действия по сути недействительного ГСН Б.2.2-12:2018, и ни слова о ГСН 360-92** и ряде других, в которых есть соответствующие ссылки.

Поэтому логично предположить, что ГСН 360-92** останется в силе и будет действовать в части, не противоречащей новому ГСН Б.2.2-12:2019.

Мало того, что в этой ситуация непонятно, как работать и чем руководствоваться бизнесу, здесь есть признаки уголовного преступления (статья 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением относительно издания приказа, и статья 382 УК Украины - невыполнение судебного решения).

В любой европейской стране за такой провал, как минимум, чиновник уровня Льва Парцхаладзе давно ушел бы в отставку. Но Лев Парцхаладзе не понес никакой ответственности за такой беспорядок.

В общем, если проследить за постами Льва Парцхаладзе, создается впечатление, что в Минрегионе работает целая пиар-кампания по нескольким главным темам: туалеты в метро и супермаркетах; шумовые полосы на трассах; безопасные левые развороты.

Но почему это нужно делать только сейчас, а не 20 лет назад? И действительно ли в супермаркетах нет туалетов? Разве Лев Парцхаладзе не знает, что там, где нет туалетов, их и не будет, поскольку новые ГСН применяются только к строительству новых объектов. Так что будем ждать туалеты в маркетах еще лет 5.

А левые развороты, считают эксперты, никогда не будут безопасными, их вообще нужно избегать на трассах и строить разворотные эстакады. Конечно, это дороже, но если бы не было "откатов" при строительстве дорог, то средств бы точно хватило, ведь это человеческие жизни.

Впрочем, похоже, что Лев Ревазович имеет амбиции заменить на посту Геннадия Зубко, поскольку позиционирует себя как великий реформатор.

Но что же сделал Лев Ревазович, кроме хаоса в государственных строительных нормах, в строительстве, какие реформы внедрил от начала и до конца? Очевидно, что никаких, ведь вспомнить что-то существенное не удается .

Закон Украины № 1817-VIII от 17.01.2017 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности ", который упростил процедуру получения разрешительной документации в строительстве, уменьшил коррупционные риски и значительно способствовал улучшению позиции Украины в рейтинге Doing Business по показателю "получение разрешений на строительство", как говорят, инициирован бывшим главой ГАСИУ Алексеем Кудрявцевым и разработан им при участии профильного комитета Верховной Рады Украины.

При этом обсуждение будущих положений и наработки соответствующего законопроекта были начаты задолго до назначения Льва Ревазовича заместителем Министра.

Команда ГАСИУ сумела отлично подготовить подзаконные нормативно-правовые акты во исполнение Заключительных положений Закона 1817, поэтому ГАСИУ в 2017 году заняла 2 место среди центральных органов исполнительной власти, обогнав Минрегион, в итоговом рейтинге качества подготовки проектов актов (Аналитический отчет Государственной регуляторной службы Украины по 2017, страница 73).

Однако это на помешало Льву Парцхаладзе выдавать чужие достижения за собственные.

За последние годы Украина поднялась на 110 пунктов и заняла в 2019 году 30-е место в мире в легкости "получение разрешений на строительство", но какова здесь заслуги Льва Парцхаладзе - большой вопрос.

По поручению вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко приказом Минрегиона №8 от 31 января 2019 создана рабочая группа по реформированию системы архитектурно-строительного контроля. В нее вошли представители Минрегиона, ГАСИУ, Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины, Офиса эффективного регулирования, IDLO, TAPAS, правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" и Конфедерации строителей Украины.

Конечно, рабочую группу возглавил Лев Парцхаладзе. Но что было сделано больше, чем за полгода?

Разве что Кабинетом Министров Украины принято постановление от 27 марта 2019 г. №367 "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности". Указанным решением, среди прочего, правительство вводит единый порядок присвоения адресов и электронный кабинет заказчика в строительстве, который, кстати, до сих пор не работает!

Но как же заместителю министра не упомянуть о повышении рейтинга Украины в Doing Business в связи с такими изменениями? Опять Лев Парцхаладзе на первых страницах интернет-изданий как "великий реформатор".

Но действительно ли это под его руководством подготовлены изменения, которые облегчили и усовершенствовали градостроительные процессы? Оказывается, что нет. Это постановление разработано и вынесено на рассмотрение правительства Минэкономразвития!

А где обещанный Градостроительный кодекс? Где обещанная концепция публичного управления в строительстве?

Абсурдность ситуации в том, что Минрегион в сфере строительства под руководством Льва Парцхаладзе годами ничего не делает, кроме громких пиар-акций и шумных обещаний. А если какие-то изменения и внедряются, то это, скорее, не благодаря, а вопреки воле Льва Парцхаладзе, и не Минрегионом, а другими органами.

А что все это время происходит в ГАСИУ? Как говорится, если коррупцию невозможно преодолеть, ее нужно возглавить.

После освобождения в декабре 2018 году с должности председателя ГАСИУ Алексея Кудрявцева, формальным руководителем органа становится первый заместитель председателя Валерий Филончук, а фактическим - директор Департамента разрешительных процедур Наталья Чекомасова, которую связывают с братьями Горовыми, которые "обилечивают" строительный бизнес.

Именно Наталья Чекомасова является "держателем" Реестра ГАСИУ и решает, на какие объекты присваивать номера, а на какие нет. И это касается не только ГАСИУ, но и многих сельских, поселковых и городских органов госархстройконтроля, которые получили полномочия в рамках децентрализации. Именно сейчас после длительных больничных и отпусков эта чиновница вернулась к делам.

Какое же место здесь занял Лев Парцхаладзе? Как руководитель высшего уровня он сразу стал одним из центров принятия решений о выдаче документов разрешительного характера. Так сказать, "под ключ", начиная с выдачи отклонений от государственных строительных норм, заканчивая принятием объектов в эксплуатацию.

Как отмечают СМИ, руками испуганным Валерия Филончука и Натальи Чекомасовои в ГАСИУ принимались нужные ему решения .

В дальнейшем к этой компании присоединился Сергей Кузьмин, который неожиданно выиграл конкурс на председателя ГАСИУ.

Кстати, Сергей Кузьмин одновременно шел и на председателя Держгеонадр, но в последний момент выбрал ГАСИУ. Интересно, что говорят - мол Сергей Кузьмин владеет английским языком на уровне "my name is Sergii", но, конечно, конкурсной комиссии было виднее.

Лев Парцхаладзе и Сергей Кузьмин хорошо знакомы, ведь последний возглавлял ГП "Укргосстройэкспертиза", которая находится в ведении Минрегиона.

Это довольно интересное учреждение дает экспертные отчеты по проектам строительства, в том числе, по тем, на которые выданы отклонения от государственных строительных норм. Таким образом, должность директора этого предприятия, которую занимал Сергей Кузьмин, была очень "прибыльной".

Интересно, что именно Сергей Кузьмин утвердил многомиллионное увеличение сметы строительства Подольско-Воскресенского моста. Поэтому, имея такой опыт, Сергей Кузьмин быстро освоил новое рабочее место и с не меньшим размахом начал свою деятельность.

Начал он с того, что увеличил уровень отказов в получении документов разрешительного характера с 20 до 70%, который Лев Парцхаладзе теперь хочет "уменьшить", саботировал внедрения электронного кабинета, не смог утвердить новую структуру ГАСИУ и предоставил недостоверную информацию о себе в СБУ, почему и не получил соответствующий доступ к секретной информации, которую должен иметь руководитель такого уровня.

Также Сергей Кузьмин "поставил крест" на электронных услугах, так как без них значительно легче выполнять указания своих "кураторов" и "отбивать" занимаемую должность, ведь нет гарантий, что с такими успехами после формирования нового Кабинета Министров Украины он удержится на посту. А чтобы к нему было меньше вопросов, Сергей Кузьмин перевел ответственность за это на Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины.

Так, еще в 2016 году в ГАСИУ запущена первая в Украине электронная услуга по получению лицензии на строительство.

В июле 2018 года в ГАСИУ была представлена, также первая в Украине, полностью автоматизированная е-услуга - без вмешательства должностного лица, которая касается подачи уведомления о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта (частная застройка).

Всего в течение 2016-2018 годов в ГАСИУ было введено 14 электронных услуг в строительной сфере.

Неудивительно, что Сергей Кузьмин полностью провалил испытательный срок на посту Председателя ГАСИУ, но почему-то так и не был уволен Кабинетом Министров Украины.

Что, по сути, даст внедрение электронного кабинета? Конечно, электронные сервисы - хороший предохранитель от коррупции, ведь лишают контакта чиновника с бизнесом

Однако, если и будет внедрена автоматизация процедур, то она будет касаться объектов класса СС1 (частный сектор и объекты небольшого бизнеса), где подается только сообщение или декларация.

Что же касается крупных объектов СС2 и СС3, то решение будет принимать чиновник, а через электронный кабинет будет можно лишь подать пакет документов и отслеживать, в каком они состоянии.

Лев Парцхаладзе предлагает ввести "прозрачные комиссии" по рассмотрению документов на получение разрешения на строительство, онлайн-трансляции заседаний, видеозапись в открытом доступе на сайте, возможность присутствия заказчика и т.д.

Однако он забывает, что, во-первых, решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения в ГАСИУ принимает не комиссия, а главный инспектор строительного надзора в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" .

Во-вторых, непосредственный контакт заказчика и чиновника, наоборот, увеличивает коррупционные риски.

В-третьих, самое главное, главный инспектор строительного надзора является лишь подписантом, и так же, как и комиссия, не принимает ни одного решения самостоятельно, а подписывать, говорит Наталья Чекомасова, Сергей Кузьмин и сам Лев Парцхаладзе.

И что-то пока "прозрачность " рассмотрения отклонений от государственных строительных норм не убрала бессмысленных решений и коррупцию в самом Минрегионе. Поэтому бизнесу нужны не красивые слова и красивая картинка, как на иллюстрациях к ГСН, а стабильная и тихая работа.

Поэтому проблема не во внедрении электронных сервисов, а, как всегда, в людях. И пока чиновники такого уровня, как Наталья Чекомасова, Сергей Кузьмин и их "кураторы" руководят ГАСИУ, а в Минрегионе только произносят шумные обещания реформировать систему, порядка в строительстве не будет.