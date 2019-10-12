Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

После резкого похолодания в начале недели погода вновь преподнесла сюрприз украинцам - ведь температура воздуха в стране начала расти. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, эта тенденция сохранится, и в Украину придет если не бабье лето, то ощутимое тепло. Какой будет погода в праздничные выходные, узнавал "Апостроф".

В субботу, 12 октября, на территории всей страны ожидается сухая и малооблачная погода, а в южных областях будет много солнца.

Теплее всего в этот день будет на юге и западе Украины. Днем в этих регионах столбики термометров покажут от 17 до 20 градусов с отметкой "плюс", а ночью температура упадет до 3-6 тепла на западе и 6-10 тепла - на юге.

В восточных, центральных и северных областях страны будет немного прохладнее, но не критично. Днем синоптики прогнозируют от 14 до 17 градусов тепла, а ночью от 3 до 6 с отметкой "плюс".

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В воскресенье, 13 октября, погода станет еще лучше. Дождей не ожидается, а много солнца будет практически по всей территории Украины, кроме восточного региона и Черниговской области - там облачно.

От 19 до 22 тепла столбики термометра в дневное время суток покажут на юге, западе и в центре. Ночью в этих регионах стоит ожидать от +8 до +12 градусов.

На севере и востоке - на пару градусов прохладнее: от 17 до 20 тепла столбики термометра покажут в дневное время суток и около 10 тепла - после захода солнца.

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В понедельник, 14 октября, который, кстати, также будет выходным днем, ведь страна отмечает великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День защитника Украины, погода не испортится. По крайней мере, так утверждают синоптики.

Во всех регионах страны в этот день установятся приятные 18-21 тепла в дневное время суток, а ночью на западе, севере, востоке и в центре столбики термометров покажут от 6 до 9 градусов с отметкой "плюс". В южных регионах после захода солнца синоптики прогнозируют около 10 градусов выше нуля.

Бабье лето, по прогнозам синоптиков, продлится до конца следующей недели.