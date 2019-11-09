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Мокро, но приятно: погода будет радовать украинцев еще неделю

Ноябрьское лето продолжает радовать украинцев теплой погодой

Артур Гор суббота, 9 ноября 2019, 11:53
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Ноябрьское лето продолжает радовать украинцев теплой погодой Фото: pixabay.com

Погода в первой декаде ноября продолжает радовать украинцев относительно высокой температурой воздуха. Впрочем, осадки несколько омрачают картину. По прогнозам синоптиков, такая метеорологическая ситуация сохранится, по крайней мере, и в ближайшие дни. Что ожидать на этих выходных, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидромецентра в субботу, 9 ноября, на территории северных регионов страны ожидаются дожди. Впрочем, характер осадков будет кратковременный. На остальной территории будет пасмурно, но сухо.

Теплее всего в этот день будет на юге Украины и Закарпатье. Днем столбики термометров здесь покажут от 17 до 20 градусов с отметкой "плюс", а ночью опустятся до +8-12.

От 14 до 17 градусов выше нуля будет в западных и центральных регионах Украины днем. После захода солнца температура воздуха опустится до +8-10.

На севере и востоке страны будет относительно прохладно: от 12 до 15 градусов тепла в дневное время суток и около 6-9 тепла столбики термометров покажут ночью.

Прогноз погоды на 9 ноября
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Прогноз погоды на 10 ноября
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Прогноз погоды на 11 ноября
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Прогноз погоды на 12 ноября
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Прогноз погоды на 13 ноября
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В воскресенье, 10 ноября, осадки покинут территорию северных областей, однако кратковременные дожди ожидаются на западе. На остальной территории будет пасмурно, но сухо.

Температурная картина в этот день не претерпит кардинальных изменений, только на Закарпатье и Прикарпатье станет немного прохладнее: от 11 до 13 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут в дневное время суток и около 5-7 градусов выше нуля стоит ожидать ночью.

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Начало новой рабочей недели пройдет под аккомпанемент дождей на севере, северо-востоке, юго-западе и северо-западе Украины.

Тепло сохранится на юге. Здесь столбики термометров днем покажут от 16 до 19 градусов тепла, а ночью от +8 до +12.

От 12 до 14 градусов с отметкой "плюс" стоит ожидать на севере, в центре и востоке днем. Ночью в этих регионах столбики термометров покажут от 4 до 9 тепла.

На западе в дневное время суток будет от 7 до 11 градусов тепла, а после захода солнца столбики термометров опустятся до 4-7 градусов выше нуля.

Похолодание с ночными заморозками ожидается не ранее 16-17 ноября.

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