Креативная паника: маски от коронавируса для собак, чудо-шляпы и отвары из Тибета

Всемирная паника, которая разразилась из-за китайского коронавируса, уже успела обрушить фондовые рынки и негативно отразиться на мировой экономике. Впрочем, в эпоху постправды, находятся дельцы, которые стремятся заработать даже на объективно негативных событиях, превращая COVID-19 в продающийся бренд. Как культурная проекция коронавируса становится товаром, и почем продается этот товар, исследовал "Апостроф".

Тренд на маски

После того, как мир узнал о китайском коронавирусе, самым топовым товаром стали, конечно же, медицинские маски. Их начали сметать с полок аптек даже несмотря на то, что медицинская маска – сомнительное средство защиты от коронавируса.

Впрочем, в сети предложение есть всегда и на любой вкус. Азиатские страны, как известно, законодатели масочной "моды". Поэтому и неудивительно, что на китайских виртуальных торговых площадках, кроме масок всевозможных цветов, размеров и качества появились… антикоронавирусные шляпы. Изделие представляет собой панаму с широкими полями или бейсболку, к козырьку которой крепится ПВХ-пленка.

Производитель обещает, что такая шляпа, конечно же, в тандеме с медицинской маской, защитит не только от коронавируса, но и пыли, смога, тумана. Купить антикоронавирусную шляпу в сети можно по цене от 100 до 500 гривен.

Есть масочные новинки и для стран с прохладным климатом. Например, утепленная маска с искусственным мехом всего за 20-50 гривен. Ну и, конечно же, производители не забыли о домашних любимцах: маски от коронавируса для собак можно приобрести от 40 до 200 гривен.

Однако, настоящим "жаренным" товаром стали маски от итальянского дома моды Fendi по цене - 190 евро за штуку. Несмотря на внушительную цену, модные практические аксессуары были распроданы за считанные дни. Свои лакшери-маски выпустила и французский модельер Марин Серр, правда, пока еще в открытой продаже их нет.

Убытки и доходы

Пока одни бренды пытаются заработать на коронавирусе, другие терпят сокрушительные убытки. Речь идет о пиве мексиканской марки Corona. И хотя, Corona, конечно же, не имеет никакого отношения к распространению опасного вируса, "благодаря" созвучию названия бренда с коронавирусом, акции компании, по данным издания Bloomberg, обвалились на 8%, а квартальная прибыль сократилась на 170 миллионов долларов. Более того, согласно опросу в США (опросили 750 человек старше 21 года, употребляющих пиво), 38% респондентов ни при каких обстоятельствах не собираются покупать пиво Corona, а еще 16% откровенно признались, что озадачены вопросом - связан ли коронавирус с пивом.

А вот акции стриминговых платформ, таких как, например, Netflix и компаний видеоигр, наоборот растут. Все дело в том, что из-за коронавируса люди предпочитают оставаться дома и смотреть фильмы и сериалы в привычной обстановке, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности. Да и идти, в принципе, некуда. Например, в Италии закрыли почти 50% кинотеатров, а Paramount приостановила съемки в Венеции 7-й части франшизы "Миссия невыполнима". Правда в той же Италии взлетели онлайн-продажи романа Альбера Камю "Чума". Такая же ситуация, кстати, наблюдалась во Франции с романом Гюго "Собор Парижской Богоматери" после пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Но настоящую катастрофу переживают прокатчики в Китае, где на карантин ушло 10 тысяч кинотеатров. По данным Business Insider, с начала 2020 года убытки прокатчиков на рынке КНР составили порядка 1,9 миллиардов долларов.

Обереги и отвары

Пытаются заработать на коронавирусе и в Украине. Когда новости об опасном заболевании стали появляться в нашей стране, на сайтах бесплатных объявлений пытались "впарить" украинцам вакцину от коронавируса, которую до сих пор еще так и не разработали в мире. Правда, сейчас таких объявлений уже нет. Но есть другие, не менее интересные товары, например, амулеты и обереги от коронавируса.

Так, один из продавцов предлагает обереги из бронзы "Валькирия" и "Черное солнце".

"Заговорен от Коронавируса и лихорадки Эбола, талисман защищает и оберегает тело и душу", - обещает продавец. Заговоренную ювелирку можно купить по цене от 340 до 470 гривен.

Еще один интересный экземпляр – книга о коронавирусе авторства некоего Игоря Прокопенко, который утверждает, что был в Китае и собрал неизвестные ранее миру факты о COVID-19.Вопросы, которые ставит в своем опусе автор, поистине глобального масштаба.

"Космический путешественник или мутант из секретной лаборатории. Как уберечься от коронавируса? Неизвестные факты о трагедии в Ухане. Возможен ли биологический Апокалипсис?" - значится на обложке книги. Просветление от Прокопенко стоит совсем недорого –всего 40 гривен.

Еще одна выдумка украинских продавцов в сети – попытка реализации абсолютно любых товаров со словом "коронавирус" в заголовке объявления. "Коронавирус" добавляют к объявлениям о продаже одежды, авто, систем очистки воды, обуви и даже варенья из еловых шишек. Расчет продавцов понятен: поисковые запросы по слову "коронавирус" находятся в топе, а значит, нужно пользоваться моментом.

Распространяются в укрнете и тематические футболки с надписями "Без коронавируса" по цене - 499 гривен за штуку. Кстати, в российских СМИ упрекают украинских продавцов, мол, наши онлайн-магазины решили подзаработать на коронавирусе.Однако бизнес-предложения на российских сайтах объявлений куда более невероятные.

Например, продавец из Санкт-Петербурга предлагает приобрести вязанную модель COVID-19 за 2000 рублей (около 750 гривен). Примерно за такие же деньги можно приобрести и модель коронавируса, напечатанную на 3D-принтере.

"Порадуйте себя и близких моделью коронавируса", - предлагает автор объявления.

"Впаривают" россияне своим согражданам и тесты на коронавирус, даже несмотря на то, что выявить заболевание со стопроцентной точностью возможно на данный момент только в лабораторных условиях. Купить тест, который якобы определит COVID-19 по образцам слюны, можно за 2900 рублей (около тысячи гривен).

За 500 рублей (около 200 гривен) особо ушлые дельцы предлагают взять все риски на себя и распаковать за человека посылку из Китая. Такжеможно приобрести чудодейственный отвар от коронавируса по цене 1900 рублей за 100 грамм (700 гривен).

"Привезенный из Тибета для профилактики. Сейчас активно используется в китайских клиниках для борьбы с коронавирусом. Действенное средство", - уверяет продавец.