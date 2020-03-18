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Зараженная Рада и 8 тысяч смертей в мире: как коронавирус атакует планету - последние данные

Более 200 тысяч заразились вирусом и 8 тысяч умерли

среда, 18 марта 2020, 16:01
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Более 200 тысяч заразились вирусом и 8 тысяч умерли Фото: из открытых источников

Смертельный коронавирус не отступает. В Европе растет число умерших. Украина 18 марта ввела жесткий карантин на транспорте, а также был объявлен режим ЧС в Киевской области. Тем временем ученые продолжают работать над созданием вакцины от болезни. "Апостроф" собрал все, что известно про распространение Covid-19 у нас и в других странах.

Согласно данным на 15:00 часов 18 марта всего в мире заражены 203 529 человек. В первую тройку входят Китай, Италия и Иран.

Число умерших выросло до 8 205 человек.

Ученые про живучесть вируса

Коронавирус может сохранять жизнеспособность в воздухе до нескольких часов, а на некоторых поверхностях - до нескольких суток. Об этом говорится в исследовании группы американских ученых. В нем приняли участие специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с коронавирусом. Они выяснили, что, попав в воздух, Covid-19 может сохранять жизнеспособность в течение трех часов. На поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному. Дольше всего он держался на пластике и нержавеющей стали - до 72 часов. На картоне он в состоянии "выжить" не более 24 часов, а на медных поверхностях - максимум четыре часа.

Что происходит в Украине

В Украине проверяют 41 человека на коронавирус. Два человека умерло. Последняя жертва - 33-летняя женщина из Черновцов, чья мать обвинила врачей в том, что их действия привели к смерти дочери. Позже в больнице ответили на обвинения.

По состоянию на 18 марта в Украине подтверждено 14 случаев заболевания Covid-19.

В Черновцах 17 марта коронавирус диагностировали у двух детей. Одному малышу год и десять месяцев, второму - полгода. 18 марта врачи заявили, что оба малыша чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нет. Пневмонии также. Форма заболевания несложная.

Во Львовской области коронавирус подозревают у 24 человек. Половина из них вернулась из-за границы. В частности, в областную инфекционную клиническую больницу за час были госпитализированы 6 человек.

В Донецкой области 9 случаев с подозрением на коронавирус.

В Одессе появились тесты на коронавирус. В мэрии говорят, что есть 50 тестов - уже 5 пациентов их сделали, но все отрицательные. На данный момент в Одесской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 из которых обратились за последние сутки.

Заморозка призыва в украинскую армию

На время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу. Такое распоряжение дал Командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Сырский.

Военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки временно приостановили призывы, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам.

Отмечают, что такие меры будут длится до отдельного распоряжения.

"Карантин" в общественном транспорте

Не смотря на объявленный запрет на перевозку в общественном транспорте больше 10 человек, водители игноруют правила и ездят с полными салонами пассажиров. Большинство людей ездит без масок. На остановках после закрытия метро образуются огромные очереди.

Наш корреспондент прошелся утром 18 марта в районе центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В здании вокзала вовсю торгуют. В автобусах и маршрутках ездят, как и раньше.

Коронавирус добрался до Верховной Рады

18 марта стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа Сергея Шахова. Об этом он заявил сам в соцсети. Позже информацию о зараженном депутате подтвердили в Минздраве.


Польша

В городе Кельце ( 170 км к югу от Варшавы) умер в больнице зараженный коронавирусом 54-летний профессор Войцех Ракита. Неофициально известно, что он покончил с собой.

Профессор на прошлой неделе вернулся в Польшу с зарубежного отдыха. В больнице заявили, что у него не было контактов с пациентами в последнее время.

В Польше сейчас 246 инфицированных.

Данные по другим странам

В России зафиксировано 177 случаев заражения. Все сибирские регионы РФ ввели режимы повышенной готовности.

Франция сейчас тестирует только медиков и пациентов в тяжёлом состоянии, всего 2 тысячи тестов день. Правительство признает, что реальных данных по зараженным нет. Армия начинает эвакуацию критических больных в госпиталь на юго-востоке страны.

Индонезия. 227 случаев выявили, 19 смертей. Смертность 9%. Заражение уже пошло на тысячи.

В Германии заявили, что число инфицированных через 2-3 месяца достигнет 10 млн, если не соблюдать меры предосторожности. Сейчас коронавирус подтвержден у 8 198 человек.

Число случаев коронавируса в Финляндии увеличилось до 359, - заявили в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения.

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