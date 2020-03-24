Государство плюет на всех медиков, мы находимся на грани - эпидемиолог

Украинская система здравоохранения не готова к эффективной борьбе с коронавирусом Covid-19, потому что нет госпитальных эпидемиологов, системы санэпиднадзора, наборов для тестирования, надлежащей подготовки врачей, к тому же с низкими зарплатами. Проблему можно исправить в будущем, отправив руководителей системы здравоохранения в Гарвард на обучение. И только при безоговорочном внедрении гарвардских методик результат можно будет увидеть через 2-3 года. Об этом "Апострофу" рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРИН.

- Чем занимается ваша организация?

- Мы постоянно обучаем сотрудников, оцениваем лечебные учреждения на предмет инфекционных рисков и внедряем международно-признанные программы инфекционного контроля в больницах, на производствах, в салонах красоты – везде, где есть риск для заражения сотрудников.

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- Насколько наши медики готовы к встрече с Covid-19?

- Не готовы. В общем, наша система не готова, к сожалению. Потому что так исторически сложилось, что в Украине отсутствует подготовка специалистов, которых во всем мире называют госпитальными эпидемиологами, специалистов по инфекционному контролю.

Наша команда училась за границей, и мы уже много лет внедряем тот теоретический и практический опыт, который мы получили. Но государственная система, к сожалению, не готовит таких специалистов на постоянной основе. А так как нет додипломной и последипломной системы образования, то большинство медучреждений к таким вызовам не готовы.

- Когда вы встречаетесь с медиками и говорите об уханском коронавирусе, о чем вы им рассказываете?

- У каждого сотрудника есть ряд мероприятий, которые являются для него эффективными, на которые он должен акцентировать внимание. Рассказываем о них и о возможных рисках. Если это семейный врач, у него одни мероприятия, если это анастезиолог в операционном блоке и отделении интенсивной терапии, у него другие мероприятия. Они отличаются от того, что должен делать инфекционист, сотрудник лаборатории, стоматолог.

Есть, конечно, общие правила, общие рекомендации, такие как проветривание помещений, гигиена рук.

- По сравнению с нашими соседями – Польша, Венгрия, Румыния – какие еще самые большие недостатки в Украине?

- У нас отсутствует система эпиднадзора за инфекционными заболеваниями вообще. Потому мы поздно узнаем о том, что к нам пришла та или иная инфекционная беда.

У нас в стране отсутствует возможность протестировать пациентов от того же коронавируса. Она есть в Киеве или других крупных городах, но в глубинке медики не имеют такой возможности. Соответственно, они не могут правильно поставить диагноз – это грипп или коронавирус, или парагрипп, или аденовирусная, или риновирусная инфекция.

Подготовка специалистов, чтобы они понимали, как в той или иной ситуации нужно поступать - это комплексное мероприятие, которое не отработано на национальном уровне.

Автомобиль скорой помощи въезжает на территорию больницы, КиевФото: Апостроф / Александр Гончаров

- Как мы можем улучшить подготовку наших специалистов?

- Нужно начинать с обучения. Как поступают азиатские и африканские страны? Они формируют когорту специалистов на национальном уровне – в первую очередь тех, кто будет принимать управленческие решения и заниматься организацией учебного процесса. Их нужно отправить в Гарвардскую школу общественного здоровья с курсом общественного контроля, которая считается самой лучшей в мире. Специалисты должны полностью пройти весь курс, взять материалы, программу, прийти домой, перевести все на украинский язык и начать внедрять.

Главное – не нужно адаптировать курс к нашим реалиям, потому что у нас всегда так адаптируют, что потом гарвардскую программу не узнаешь.

Почему такая модель работает в Африке и Азии? Они берут программу тех, кто обучался, и начинают по ней готовить всех медсотрудников. Тогда только это сработает. И при этому мы увидим результат не сразу, а через 2-3 года. Но это будет эффективно, и мы будем разговаривать на одному языке с нашими международными коллегами. Украина, как и остальные постсоветские страны, отстала на несколько десятков лет.

- А Украина технически готова ко вспышке COVID-19?

- В первую очередь нужно говорить не о достаточном количестве оборудования, а о теоретической и практической подготовленности медицинских сотрудников, наличия у них стрессоустойчивости в таких ситуациях. Сейчас мы видим, что очень много медиков идут в отпуск или не хотят работать в таких условиях. У людей просто нет мотивации.

Низкие заработные платы не мотивируют этим заниматься. Жертвовать своим здоровьем, здоровьем своих близких – ради чего? Государства? Государство плюет систематически на всех медиков, кормит завтраками. Каждый раз приходит новый министр и обещает повышение заработных плат - но они как были нищенскими, так и остаются.

Я вообще поражаюсь, как у нас медицинские сотрудники еще выходят на рабочие места и пытаются работать. Нужно четко понимать, что мы подошли к той критической грани, когда мы будем с каждым месяцем видеть, что медицинская помощь становится все хуже и хуже, а медиков, способных ее оказать, все меньше и меньше.

Медработники сейчас или уезжают из страны, или не мотивированы оказывать качественную медицинскую помощь. А как они могут оказать ее качественно, если у них нет адекватного медицинского образования. Для того, чтобы получить его, нужно ездить на стажировки за границей, покупать качественную дорогую литературу, нужно проходить тренинги. Все это стоит немалых денег, которые наши медицинские сотрудники не могут себе позволить. Потому "маємо те, що маємо".

- Согласно данным Минздрава, у нас 12 тысяч мест в инфекционных отделениях.

- Да, да, я знаю. Это все "лепят" на самом деле. Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач, распространяет эту информацию. Он утверждает, что "12 тысяч коек в инфекционных стационарах готовы к приему больных". Не готовы эти 12 тысяч! У нас есть только единичные лечебные инфекционные учреждения, готовые принять такого рода пациентов.

Виктор Ляшко во время пресс-конференции в Офисе президентаФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

А самое главное, что все наши инфекционные стационары настолько устарели, что они не только не приспособлены к приему инфекционных больных, но и попав туда, можно заработать еще другие – внутрибольничные – заболевания и усугубить свое состояние.

Потому я бы оптимизм Ляшко не разделял. У нас есть столько коек, но когда у нас в одной палате находятся 4-6 коек – это не инфекционное отделение.

Инфекционное отделение – это когда в одной палате с отрицательным давлением находится один пациент. Там, где есть душ, туалет, где созданы условия для пациента, чтобы невозможно было пересечь различные виды инфекции друг с другом, чтобы пациентов не заражать другими инфекциями. А у нас это ведет к тому, что Украина занимает первые места в мире по устойчивости к антибиотикам, по различным эпидемиям.

- Павел Ковтонюк, бывший заместителем у Ульяны Супрун, написал недавно: "Карантин без эпидемии - это как одевание медицинские масок на здоровых людей." То есть мероприятие малоэффективное и бессмысленное. Как вы считаете, он прав?

- Нет, я с этим не согласен. Потому что карантинные мероприятия действительно целесообразно вводить до того, как началось масштабное распространение той или иной инфекции - чтобы избежать массового заражения и распространения заболевания. Потому отчасти я поддерживаю действия властей.

Но если у нас ввели карантин, его нужно придерживаться. А если у нас забитые маршрутки - это не карантин. Или часть лечебных учреждений создают ажиотаж. Люди пожилого возраста идут туда, стоят в очередях, создается скопление людей, которые представляют наибольшую опасность. Потому карантинные мероприятия у нас недоработаны.

Но я даже благодарен коронавирусу, что он показал все пробелы нашей системы здравоохранения. И нам действительно есть что улучшать и усовершенствовать. Нам нужно вводить персональную ответственность руководителей министерства здравоохранения за те мероприятия, которые они внедряют или проводят. Чтобы они несли уголовную или административную ответственность за свои деяния. Потому что у нас получается, что они приходят, делают все, что угодно, идут в отставку – и никто никакой ответственности не несет.

В Китае за январь, когда страна активно боролась с коронавирусом, несколько десятков управленцев высшего уровня буквально за два дня были уволены, потому что они не справлялись со взятыми на себя обязанностями.

Нам нужно создать конкурентную среду у топ-чиновников и ввести персональную ответственность – тогда люди будут работать на результат. Потому что у нас даже министры меняются, а те, кто неэффективно управлял инфекционной безопасностью в стране, и дальше продолжают работать.

- Сколько продержится Covid-19 в Украине?

- Вирусы очень быстро мутируют. Будет ли Covid-19 в следующем году и насколько он мутирует – никто не знает. Я считаю, что когда нам придет постоянная теплая погода, и люди пооткрывают окна и будут часто проветривать свои помещения – риск заразиться ОРЗ вообще будет очень небольшим. Каждый год, когда у нас в апреле устанавливается постоянная теплая погода, все респираторные заболевания идут на спад. Ожидаю, что произойдет снижение заболевания Covid-19. Мы ведь всегда болели коронавирусными инфекциями. Вопрос в том, насколько они агрессивны.

С наступлением тепла эпидемия пойдет на спадФото: Апостроф / Александр Гончаров

- Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил,что 70% населения планеты должны переболеть Covid-19 и получить от него иммунитет – тогда пандемия закончится. Стоит ли в таком случае вводить карантин? Может, стоит дать людям просто переболеть, как решили в ряде европейских стран?

- Я, все-таки, считаю, что нужно вводить карантин. Там, где отказались от карантина, не отбросили все мероприятия полностью. Они все равно занимаются выявлением больных, изоляцией больных и проводят все необходимые мероприятия. Там хорошо работают специалисты в очагах, занимаются выявлением контактов. Там эта работа хорошо налажена.

У нас этого ничего не происходит – просто нет специалистов, которые бы этим занимались. Потому нам все-таки нужно развивать профилактическую медицину, заниматься этими вопросами – и тогда мы будем правильно реагировать на любые инфекционные риски.

- Сейчас в интернете массово продают чудодейственные "лекарства от коронавируса". Ясно, что это шарлатаны, ведь лекарств от него нет. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

- Это уже дело правоохранительных органов. Они должны очень жестко реагировать на такие вещи. Должна быть не просто административная ответственность – какие-то штрафы, а очень жесткая уголовная – вплоть до пожизненных сроков заключения.

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Сколько можно играться? У нас, к сожалению, население верит всему этому, покупает различные неэффективные препараты – а потому у того же населения идет негативное отношение к медицинским сотрудникам. Потому за это должны отвечать не врачи, а полиция.

- В Украине сейчас официально зарегистрировано около 90 случаев заболевания на Covid-19. Это реальная картина или больных намного больше?

- Как я уже говорил, у наших сотрудников отсутствует возможность диагностировать такой вирус, потому конечно же людей в сотни раз больше. Нужно ждать. Пока у нас не начнут массово выявлять такой коронавирус, мы не сможем ничего сделать.

Более того, я могу предположить, что у нас и смертей больше. Просто людям не ставят диагноз.

К массовому тестированию призвал даже глава ВООЗ – чем больше мы будем выявлять больных, тем больше у нас будет возможности изолировать людей, лечить – и они не будут представлять угрозы для окружающих. А поскольку государство наплевательски относится к этому вопросу и не проводит тестирование, то у нас никто и не выявляется.