По нарушителям начинают стрелять: как мир пытается остановить коронавирус, фото и видео

Смертельный коронавирус из Китая пытаются остановить всеми силами - без превентивных мер от COVID-19 в этом году могло бы умереть 40 млн человек, заявили ученые из Имперского колледжа в Лондоне. По их подсчетам, опасную болезнь могли подхватить 7 млрд человек.

Предположительно, коронавирус нового типа SARS-COV-2 мог появиться задолго до того, как был выявлен в Ухане. Группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии пришла к выводу, что он давно передавался от животных человеку, но не от человека к человеку.

В Украине в рамках борьбы с коронавирусом принято решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые вернутся из-за границы. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в нашей стране и мире на данный момент.

По последним данным, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 34 018 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 10 779 человек и в Испании – 6 803. В Китае - 3 186 человека за все время эпидемии. Всего в мире 723 740 инфицированных, выздоровели 152 042 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

В США продлили до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса. По словам президента страны Дональда Трампа, прежде всего американцам нужно ограничить социальные контакты и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Американский лидер напомнил, что, согласно прогнозу Имперского колледжа Лондона, в случае непринятия никаких мер в США от коронавируса могут умереть до 2,2 млн человек.

"Если благодаря мерам правительства удастся ограничить количество смертей 100 тыс., это означает, что все мы изрядно постарались. Но даже 100 тыс. смертей от коронавируса - это ужасная цифра", - признал Трамп.

Между тем, в сети появилось видео, как в одном из крупнейших городов американского штата Флорида Майами жители продолжают прогуливаться по набережной, не соблюдая режим самоизоляции.

Полиции приходится разгонять их силой даже с применением оружия.

Судя по кадрам, полиция с нарушителями карантина не особо церемонится. Копы валят на землю и скручивают мужчину, который посмел вступить с ними в перепалку, а по толпе стреляют.

Турция прекратила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. Передвижение между городами осуществляется с разрешения местных властей. Улицы тщательно дезинфицируют.

В Словении правительство ужесточило карантин - с 30 марта введены ограничения на выезд граждан за пределы своих муниципалитетов. Вход в закрытые помещения, такие как магазины, разрешен лишь в защитной маске и перчатках. Пожилые люди будут допущены в продовольственные магазины только специально отведенное время для уязвимых групп - с 8 до 10 утра.

До этого в Словении были закрыты все бары, рестораны, отели, спортивные центры, культурные учреждения и магазины, кроме продовольственных. Также в стране отменены все виды общественного транспорта, включая воздушное движение, а также массовые собрания людей.

В Испании вступают в силу еще более жесткие меры по сдерживанию коронавируса. Правительство запретило всем работникам второстепенных областей покидать свои дома.

Поскольку официальный приказ был опубликован лишь вчера, поздним вечером, некоторым компаниям дают дополнительный день, чтобы привести свои дела в порядок, прежде чем начать соблюдать новые требования.

В Латвии запретили все публичные мероприятия. Операторы мобильной связи по запросу обязаны предоставить данные о передвижениях людей, инфицированных Covid-19, а также контактных лиц. Контроль возложен на полицию, которая будет проводить рейды и реагировать на сигналы. Армию на улицы городов выводить пока не будут.

К контролю границы привлекли военных. Наказание за нарушение - штраф (сейчас - до 350 евро, но размер штрафа, скорее всего, будет увеличен). Если нарушение приведет к серьезным последствиям, может наступить уголовная ответственность.

В Швейцарии каждый вечер в течение последней недели на вершину горы Матерхорн проектировали световую надпись "Оставайтесь дома" или "Надежда".

Около двух недель назад в стране закрылись школы, бары, рестораны и непродуктовые магазины, людей призвали, по возможности, работать дистанционно. Около 150 тысяч предприятий перевели сотрудников на сокращенный график. Наиболее пострадавший швейцарский кантон, Тичино, на границе с Италией, остановил все производство.

В правительстве Швейцарии анонсировали пакет поддержки для бизнеса объемом 44 млрд долларов, однако признают, что этого недостаточно для смягчения экономических последствий пандемии.

В Китае же объявили об остановке эпидемии коронавируса в стране. Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг отметил, что количество заразившихся людей и продолжающих болеть, не превышает трех тысяч человек. Пик заболеваемости в Китае пришелся на середину февраля.

29 марта возобновили работу все аэропорты провинции Хубэй, пока кроме самого Уханя. Но накануне там уже открыли часть станций метро и вернули на рейсы несколько автобусов и поездов, на дорогах появились первые машины, открылись некоторые рестораны и торговые центры, некоторые сотрудники уже выходят на работу.

Ситуация в Украине

По состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 - летальных, 6 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки было зафиксировано 62 новых случая коронавирусной болезни. На данное время статистика по областям выглядит так:

Винницкая область - 23 случая;

Волинская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 8 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

г. Киев - 102 случая;

Киевская область - 49 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольськая область - 60 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черновицкая область - 75 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

Накануне Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые вернутся из-за границы - готовится перечень локаций, в которых будут проживать украинцы, находящиеся на обсервации. В их число могут войти, в том числе, отели.

Сначала пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции. Вскоре их "примеру" последовали украинцы из Катара, устроив бунт в "Борисполе".