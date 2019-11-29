Гороскоп на 29 ноября: Девы будут раздражать людей, а Близнецов ждет буря эмоций

Хотите знать, что вас ждет 29 ноября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть осторожнее на работе, а у кого могут серьезно сдать нервы.

Овен

В вашем арсенале заканчиваются сильные аргументы. Задумайтесь, может быть окружающие понимают ситуацию гораздо лучше, чем вы. Не пытайтесь во всем казаться умнее, далеко не всегда вы точно знаете, как надо поступить.

Телец

По последним прогнозам, скоро в вашей жизни что-то круто изменится. Если вы не боитесь перемен, этот этап пойдет вам на пользу. Однако, если вы не любите сдвигаться с мертвой точки, вам будет очень непросто адаптироваться.

Близнецы

Вас ждет буря эмоций. Вероятно, ваши нервы не выдержат напряжения, поэтому на этот день лучше не планировать никаких важных встреч. Вы же не хотите сорваться и накричать на собственного начальника?

Рак

Вам стоит быть осторожнее. Особенно в рабочих делах. Кто-то очень внимательно за вами следит, и ждет возможности сделать какую-то гадость. Не позволяйте недоброжелателям и завистникам портить вашу репутацию.

Лев

Вспомните о делах, которые когда-то отложили в дальний ящик. Сейчас самое время к ним вернуться. Постарайтесь закончить хотя бы часть вашего плана в ближайшее время, иначе он начнет расти, как снежный ком.

Дева

Вы начинаете раздражать людей, это нехорошо. Ваше поведение становится очень вызывающим, иногда даже грубым. Последите за собой, иначе сегодня вы можете вывести кого-то из себя. И оказаться в конфликтной ситуации.

Весы

Посмотрите на ситуацию со стороны. Сегодня у вас есть шанс сделать очень мудрые выводы. Если сможете уловить суть всего происходящего, разберетесь со старой проблемой за несколько дней. Только смотрите очень-очень внимательно.

Скорпион

Меньше думайте о своих неудачах. В этот день вам нужно будет принять решение, от которого много зависит. Если начнете сомневаться и нервничать, можете упустить хороший шанс. Соберитесь и идите вперед.

Стрелец

Ваше прошлое может внезапно вас догнать. Помните, как пытались забыть какой-то момент своей личной жизни? Не позволяйте этим старым ошибкам снова начать управлять вашими чувствами. Думайте о будущем.

Козерог

Вероятно, ваш близкий человек попросит вас о помощи. Не отказывайте. Даже в том случае, если проблема кажется вам простой и легкой, ваше внимание сейчас способно творить чудеса. Просто выслушайте и постарайтесь дать мудрый совет.

Водолей

Ваше подсознание попытается что-то вам сказать. Прислушайтесь к нему. Сейчас важно принимать решения сердцем. И не забывайте об отдыхе. Перенапряжение может вызвать у вас упадок сил или даже болезнь.

Рыбы

В этот день вам обязательно нужно как следует отдохнуть. Работа никуда не убежит, постарайтесь не перегружать себя и займитесь делами, которые вам приятны. Хорошей идеей будет встреча с близкими людьми.

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