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Лучшие поздравления с Ореховым Спасом: открытки, стихи, проза и видео

29 августа православные празднуют Третий Спас

четверг, 29 августа 2019, 08:31
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29 августа православные празднуют Третий Спас Фото: pixabay.com

29 августа православные христиане в Украине отмечают Ореховый Спас - последний из трех августовских праздников. В народе его называют еще Хлебным Спасом, так как в конце августа заканчиваются работы по сбору пшеницы, и хозяйки начинают выпекать хлеб из зерна нового урожая.

Третий Спас установлен церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда происходят и другие названия праздника - Нерукотворный Спас, Холщавый Спас или Спас на полотне. В этот день верующие идут в церковь на утреннюю службу и несут хлеб из зерна нового урожая и собранные орехи. Ранее "Апостроф" рассказал, что нельзя делать на Ореховый (Хлебный) Спас. А теперь собрал для вас лучшие поздравления в стихах, смс и прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах

Пускай приносит Хлебный Спас
Любовь и счастье, и удачу,
Господь подарит пусть для вас,
Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и теплом,
Добро и радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!

***

В Третий Спас, Хлебный Спас,
Поздравленья шлем от нас.
Мы хотим вам пожелать,
В жизни горя, бед не знать.

С Божьей помощью вам жить,
Добрым человеком слыть.
Не болеть, не огорчаться,
Почаще искренне смеяться.

***

Если хлебом кормят вас -
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придет с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесет
Радости на целый год.

***

Сегодня Ореховый Спас!
И я поздравляю вас с этим!
Пускай каждый день, каждый час
Бог помогает советом.

***

Август завершается звоном колокольным,
Чистою молитвою, хлебом освященным.
Помыслами честными, добрыми словами.
Пусть господь во всех делах будет рядом с вами.

Поздравления с Ореховым Спасом в прозе

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

***

На пороге последний - Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

***

Хлебный Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

***

В этот праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником вас!

***

Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба - это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!

Открытки на Ореховый Спас

Видеопоздравления с Ореховым Спасом

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